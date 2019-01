İlkbaharda abartabildiğiniz kadar abartın

BUGÜN NELER OLDU

Ocak ayının sonunayaklaşırken moda arenası da hareketlenmeye başladı. 15 Ocak itibariyle Paris tam bir moda buluşmaları noktası oldu. Büyülü şehir ilk önce Paris Erkek Moda Haftası ardından Paris Haute- Couture Moda Haftası'na ev sahipliği yaptı. Şubat ayı itibariyle moda haftaları Londra, Milano ve Paris'e geçmeden önce biz de yeni sezonu masaya yatıralım istedik. Sonuç mu? Who What Wear, Business of Fashion gibi moda dünyasına yön veren siteler de Forbes gibi dergiler de tek bir şeyin altını çiziyor: "Minimalizm bu baharda kesinlikle ölüyor. Instagram'lanabilir, kadınsı ve abartabildiğiniz kadar abarttığınız bir moda anlayışına yerini bırakıyor." Bu durum yeni sezonu bizler için özetliyor aslında. Yani abartmaya hazır olun. O zaman haydi birlikte bakalım bu sezon dolabımızda farklı bir yere sahip olacak parçalar hangileri?Yıllar boyunca kış giyiminde etkili olan leoparlar önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonunda dolabımızı resmen ele geçiriyor. Bejler ve beyazlarla kullanıldığında aslında leoparın o aşırı iddialı hali de bir nebze olsa da kırılmış oluyor."Bej nereye gitmişti ki?" diye sorabilirsiniz. Bir nebze de olsa haklısınız da aslında. Tabii ki renk tamamen hayatımızdan çıkmamıştı. Ancak uzun zamandır da moda dünyasında popüler olmamıştı. Bej bir elbise, iddialı bir taç ve abartılı bir ayakkabı bu yazın vazgeçilmezi olacak.İlkbahardan itibaren çok daha farklı spor dalların ait giyim tarzları önplana çıkmaya başlıyor. Fosforlar, etnik desenler ve transparan öğelerle birleştirilen sörf, bisiklet ve kite sporcularının giydiği kıyafetleri andıran kıyafetlerle sokaklarda ekstra seksi bir görüntü ortaya çıkacak.Dolce&Gabbana yaklaşık iki yıl önce iddialı taçlarla süslediği mankenleri podyuma çıkardığında taç ve saç aksesuvarlarının bu kadar popüler olabileceği aklımıza gelmemişti. Ama bu sezon daha da iri, süslü saç aksesuvarlarıyla çok daha iddialı bir görüntüye kavuşabilirsiniz.Baştan ayağa saçaklarla sarılı, yürüdüğünüzde sallanan, püsküllerle daha da hareketlendirilen kıyafetler bu sezon çok ama çok popüler. Ayrıca püsküllü, saçaklı çantalar yine çok gözde.Saçınızdan kıyafetinize kadar her yerde kurdeleler ve fiyonklar hayatımıza giriyor. Bu arada fiyonklar hiç olmadığı kadar seksi.1933 doğumlu Karl Lagerfeld, 1983 yılından bu yana Paris merkezli modaevi Chanel'in başında... Lagerfeld, taşların sürekli oynadığı, en popüler tasarımcıların bile bir modaevinin başında 10 yıl kalamadığı moda dünyasının efsaneleri arasında... Yepyeni moda ikonları keşfeden, her sene markanın en iddialı moda şovunu yapmasını sağlayan ve podyumda en iddialı isimleri yürüten Lagerfeld, bu yıl Paris Haute- Couture Moda Haftası'nda yer almadı. Defilenin sonunda Lagerfeld değil, Lagerfeld adına markanın stüdyo direkörü Virginie Viard podyuma çıkıp davetlileri selamladı. Lagerfeld'in kendisini çok yorgun hissettiği ve kendisinden sonra modaevinin başına Viard'ın geçmesi için uğraştığı söyleniyor. İlk kez bir Chanel defilesinde podyuma çıkmayan Karl Lagerfeld'in döneminin sonunun gelindiği söyleniyor.Türk modasını yurt dışında yaptığı defilelerle dünyaya tanıtan ve kısa süre önce Morhipo için de özel bir koleksiyon hazırlayan Sudi Etuz markasının tasarımcısı Şansım Adalı ile alışveriş ve moda üzerine sohbet ettik:Stilimi özgün, değişken ve kural dışı olarak tanımlayabilirim.Her sezon gardırobuma mutlaka tül gömlekleri ve İspanyol paça pantolonları ekliyorum. Hem yoğun bir günün temposuna eşlik edebiliyorlar hem de gün sonunda bir davete katılırken kendimi iyi hissettiriyorlar.Morhipo x Sudietuz koleksiyonunda da bu parçalara yer verdim. Özellikle davetler için çok pratik parçalar.İlhamımı moda trendlerindense etrafımdaki her şeyden alıyorum diyebilirim.Ailem, arkadaşlarım, toplumsal olaylar, ruh halim, sosyal medyadaki etkileşimlerimiz hepsi bir bütün.İşime ve tasarımlarıma yansıdığı gibi kişisel stilime de yansıyor.Bu sektörün kalbinde yaşayan bir insan olarak trendlerden ister istemez etkileniyorum.Özellikle kumaşlar, dokular, yeni tekstil teknolojileri ve baskı tekniklerini takip ediyor ve heyecan verici buluyorum.Dolabımda kendi tasarımlarımın yanı sıra aile yadigarı vintage parçalar, renkli ayakkabı ve çantalar ile manevi değer taşıyan aksesuvarlar var.Markama adının yarısını kızlık soyadıyla veren, benim de üzerimde çok emeği olan sevgili anneannemden kalma vintage elbiseler ve aksesuvarlar gardırobumdaki en eski parçalar.