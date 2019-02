Sevgililer Günü’nde Oğlaklara saat Kovalara kalem

BUGÜN NELER OLDU

Önümüz Sevgililer Günü... Yani moda ve alışverişle ilgili her şey bu özel gün ekseninde olacak. Ve ne yazık ki yeni görüşmeye başlayan sevgililer için hediye alışverişi kısmı her zamanki gibi oldukça zor olacak. Biz de bu süreci kolaylaştırmak için mizacımızı ve zevklerimizi belirleyen burçlarımızdan ilham alalım istedik.Bizi en doğru yönlendirecek olan ismin de kısa süre önce Astrodefter isimli bir ay günlüğü ajandasını yayımlayan Günaydın yazarı Zeynep Turan olacağını düşündük. Biz sorduk Turan yanıtladı ve birlikte burçlara göre hediye konusunu masaya yatırdık.Koç burçları, sevdikleri kişileri daima yanlarında isterler. Çocuk gibidir onlar. İlgisiz asla yapamaz. Birlikte olduğu kişinin hayatının merkezinde olmak ister.Koç burcu sevgilinize bir hediye almadan önce ona 'İyi ki varsın' deyin. Daha sonra elektronik eşyalarla arası son derece iyi olan Koç burcu sevgilinize hediye almak hiç de zor olmayacak.Çünkü mutlaka ama mutlaka sahip olmak istediği bir elektronik eşyadan size bahsetmiştir.Boğa burçları için güven çok önemlidir. Lüks ve zarafete önem verirler. Birlikteliklerinde ilk adımı karşıdan beklerler. İyimser ve sevecen tavırlar daima ilgisini çeker. "Hadi beraber bir şeyler yapalım" demeniz ona yeter, size anında uyum sağlar. Eğer sevgiliniz Boğa burcuysa şık olan her şeyin ona hitap ettiğini bilmelisiniz. Özellikle şık bir çanta veya değeri olan bir takı onu çok mutlu eder.İkizler burcu sosyal alanda aktiftir. Konu aşka gelince ince eler sık dokur. Birlikte olduğu kişide zekâ parıltısı görmek ister ve keşfettiği sürece aşkı devam eder. Çoğu zaman modernlikten yanadır. Herkeste olandan uzak durmak isteyeceği için İkizler burcu sevgilinize modern aksesuvarlar ve özel tasarım olan hediyeler tercih edebilirsiniz. Zamanın onun yanında çok daha keyifli geçtiğini ifade etmek içni şık bir saat ya da güneş gözlüğü alabilirsiniz.Yengeç burçlarının sahiplenici bir yapısı vardır. Aşk onun için basit bir olay değildir. Birlikte olduğu kişinin hislerini sonuna kadar açmasını ve samimi duygularını ortaya koymasını ister. Düşünceli olduğundan bahsedilmesi hoşuna gider. Eğer Yengeç burcu bir sevgiliniz varsa ona romantik bir hediye almalısınız. Özel bir koleksiyona ait müzik CD'leri, mumlar ya da içinde beraber fotoğrafınızın olduğu bir çerçeve gibi...Aslan burçları fedakardır. Aşkı için yapamayacağı şey yoktur. Birlikteliklerinde heyecan görmek ister. Sevdiği tarafından zaman zaman övülmek de hoşuna gider. Eğer Aslan burcu bir sevgiliniz varsa ona sık sık hayranlığınızı dile getirin. Kaliteli olan her şeyi seven Aslan burcu sevgilinizi tanıdığınızı belirten parfümlere ya da çok daha özel olması için kol düğmelerine, yaka iğnelerine yönelebilirsiniz.Başak burçları zekâları ile önplandadır. Birlikteliklerinde ayrıntıya önem verir. Detaycı kimliğinden dolayı sevdiği kişinin ona karşı hassas olmasını ister. Eğer Başak burcu bir sevgiliniz varsa alacağınız hediyede önceliğiniz sevgilinizin hayatını kolaylaştırmak olmalı.Başak burcu sevgilinize şık bir ajanda ya da düzenleyici çantalar alabilirsiniz. Aynı zamanda kahve ile arası oldukça iyi olan Başak burçlarını bir kahve makinesi de mutlu edecektir.Terazi burçlarının ilişkide hisleri ve tahmin gücü yüksek, sezileri kuvvetlidir. Sevdiği kişi yanında olmadan bir şey yapmak istemez. Bu yüzden sevdiğinin her zaman yanında olduğunu hissetmek ister. Eğer Terazi burcu bir sevgiliniz varsa romantizmi temsil eden sadece ona özel hazırlanmış hediyeler hoşuna gider. İsim yazılmış bir bileklik ya da kartvizitlik gibi... Unutmayın Terazi burçları mat renkleri çok severler.Akrep burçları her ne kadar duygusallıktan uzak olarak yorumlansa da aslında öyle değillerdir. Hatta duygusal kararlarında son derece kesinlerdir ve geri dönüşleri olmaz. Sevdiği insanın da kendisi gibi dediklerinin arkasında durmasını ve net olmasını isterler. Bu tavrın onu çekici hale getirdiğini düşünür. Akrep burcu sevgilinize hediye olarak kendisi gibi tutkuyu ifade eden kırmızı renklerde kıyafet alabilirsiniz.Yay burçları özgür ve merak uyandıran aşkı arar. Ani sürprizlerle doludur. Sıkıcı bir ilişki tarzı ona göre değildir. Yay burçları hareketi ve gezmeyi sevdiği için ona bir seyahat bileti kadar güzel bir hediye daha düşünülemez. Eğer sevgiliniz Yay burcu bir kadınsa şık bir ayakkabı onu mutlu edecektir.Oğlak burçları gerçekçi olurlar. Ayakları yere sağlam basar. Birlikteliklerinde sadakat ister. Güven veren ve gerçekçi yaklaşım sergileyen eş, onun için paha biçilmezdir. Eğer Oğlak burcu bir sevgiliniz varsa zamana önem verdiklerinden, şık bir saat hoşuna gider ya da deri bir cüzdanı asla yanlarından ayırmazlar.Kova burçları aşkta tedbirlidir. Ona göre aşk dikkatli ve planlı yaklaşılması gereken bir konudur. Kendi özel alanına müdahale etmemeniz gerekir. Kova burcu sevgilinize 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye seçerken çok ince davranmalı ve üzerinde düşünmelisiniz. İsmine özel bir kalem ya da yanından ayırmayacağı gibi son moda tasarım kıyafetlere de hayır demezler.Balık burçları çekici ve etkileyicidir. İlişkide onu kırmamak önemlidir. Hisleri kuvvetlidir. Birlikte olduğu kişiden şefkat ve kibarlık bekler. Yoğun sevgi ilişkiye hâkim olduğu sürece o da her türlü fedakarlığı yapar. Balık burcu sevgilinize dekoratif ürünler, anlamlı bir kolye alabilirsiniz.Her hafta bu sayfalarda dünya moda ekonomisinin tamamen değişmeye başladığına dair haberler okuyorsunuz. Artık almanın sonunun olmadığını, her trendi takip edemeyeceğimizi çok net bir şekilde görüyoruz. Bu durumda yapacağımız şey belki de kiralamak. New York Times gazetesi özellikle lüks tüketim trendlerindeki fiyatlandırmayla baş edebilmenin mümkün olmadığının altını çizip, "Girl Meets Dress, Rent the Runway gibi kiralama servisi sunan internet siteleri modanın mizacının değiştiriyor" yorumunda bulunuyor. Gazete 2023 yılında moda kiralama ekonomisinin 1.4 milyar dolarlık dev bir endüstri haline geleceğinin altını çiziyor.Sadece moda dünyası değil, şöhretler dünyası da belli aralıklarla popüler olan ve birbirine ikiz kardeş kadar benzeyen ünlüleri ortaya atar. Bunun son örneği 22 yaşındaki manken Bella Hadid ile 51 yaşındaki eski manken Carla Bruni arasındaki benzerlik. Estetik cerrahlar Bella'nın estetik operasyonlarla her geçen yıl daha da çok Carla Bruni'ye benzediğinin altını çizmekten de geri kalmıyor.Elle Shoes, bu Sevgililer Günü'nde farklı hediye alternatifi peşinde olanlar için çok doğru bir adres. Markanın iddialı ayakkabı koleksiyonu kadar çanta tasarımları da bu sezon oldukça iddialı. Markada, kutu formlu çantalar, over size modeller, sırt çantaları ve nostaljik freebag'ler en az ayakkabılar kadar cazibeli... Özellikle de bu sezon çok moda olan sloganlı çantalara bir göz atmakta fayda var. Markada renk alternatifli sneaker'lar, deri ve süet botlar, detaylı loafer'lar ve trendi postallar dikkat çekici.Türkiye'deki ilk tasarım çanta markalarının arasında yer alan Mehry Mu'nun yaratıcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar ile sofistike ama sade stilini ve alışveriş tercihlerini konuştuk:Bu sezon ilk olarak In The Mood For Love'dan lacivert payetli bir trençkot ile Divarese George Hogg koleksiyonundan bağcıklı siyah deri ayakkabı aldım.Trendleri tasarım yaptığım için işimin bir parçası olarak takip ederim. Ama bunu nasıl kalıcı bir formüle oturtabilirim diye düşünürüm. Sığ trendlerden hoşlanmam.Bu sezon en çok simli kısa çoraplar tarzımı neşelendirdi. Leopar hep çok sevdiğim bir desen olduğu için geri gelmiş olması hoşuma gitti.Önümüzdeki sezon doğaya dönüşle birlikte doğal, ham materyaller yine önplanda. El işi isler çok kıymetli. İçi bos işler değil de anlam kazanmış tasarımları göreceğiz.Kendi evimde duranlardan en eski parça sanırım 2000 senesinde aldığım, Tom Ford'un Gucci döneminden kalma, kaplan seklinde tokalı siyah topuklu ayakkabılarım.Bu sezon için kurtarıcı kombinim oversize bir gri kaşmir kazak ve dar paça siyah Stella Mc- Cartney pantolon oldu. Bir de Cos sweatshirt'lerimi kaplan desenli eski bir Valentino pantolonla kombinledim bolca.