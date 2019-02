7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Danimarkalı film yönetmeni ve senarist Lars von Trier'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçeye çevirdiği tiyatro oyunu Dogville, eylül ayında Uniq İstanbul'da prömiyer yapmıştı. Kayhan Berkin'in yönettiği oyun, 1930 yılında Amerika'da geçen olayları konu alıyor. Cantürk Çolak, Cenk Doğar, Ece Çeşmioğlu, Esra Yaşar ve Gökhan Gürün'ün de rol aldığı tiyatronun oyuncu kadrosu 12 kişiden oluşuyor. Oyunu 22 Şubat saat 20.30'da Uniq İstanbul Glass Room'da izleyebilirsiniz.Olaylar 1930 yılında Amerika'da geçmektedir. Peşindeki mafyadan kaçan güzel kadın Grace, saklanmak için Colorado'da Dogville adlı küçük bir kasabaya sığınır. Kasabada yaşayan Tom, bir gece silah sesleri duyar ve tam o sırada kaçmaya çalışan Grace'le tanışır. Tom, Grace'in saklanmasına yardım etmek için kasabalılarla konuşur. Grace kasabalılarla tanışır, kasabalılar onu tanımak için iki hafta süre verirler. Ama kadının varlığı, köy halkı için büyük tehdit oluşturmaktadır.2006 yılında aramızdan ayrılan gazeteciyazar Duygu Asena'nın kaleme aldığı Aslında Özgürsün adlı eser tiyatroya taşındı. Emel Gölgeçen ve Pelin Öztekin'in rol aldığı oyun, Belgin ve Berna'nın arkadaşlık hikayesini anlatıyor. Bu akşam saat 20.30'da Grand Pera sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Bilet 67 TL.Bir yanda evli, mutlu ve çocuklu Belgin, diğer yanda ise yüksek plazalarda var olma savaşı veren Berna... İki genç kadın aynı zamanda çok yakın arkadaşlar. Tüm farklılıklarına rağmen birbirlerine tutunarak bir kimlik arayışına giriyorlar. El ele veriyorlar, tabulara karşı çıkıp özgürlüklerinin peşine düşüyorlar.Sevgi ve huzur dolu bir yeri konu alan Empatopya, bugün saat 20.30'da Oyun Atölyesi'nde. Bilet 55 TL. Yönetmenliğini Tolga Yeter'in, müziklerini müzisyen Kutsi'nin üstlendiği tiyatro oyunu Kör Düğün bugün saat 19.30'da Sahne Maslak'ta. Bilet 55 TL.Yiğit Özgür'ün karikatürlerinden yola çıkarak sahneye taşınan Hunililer bugün saat 19.30'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de.cak. Bilet 78.50 TL.Akbank Sanat, yaptıkları müzikte Batı Afrika'dan klasik Hint müziğine çeşitli etkiler taşıyan Fazer grubunu Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak. Trompette Matthias Lindermayr, gitarda Paul Brandle, bas gitarda Martin Brugger, davulda Simon Popp ve Sebastian Wolfgruber yer alıyor. 20 Şubat'ta Akbank Sanat'ta gerçekleştirilecek konserde Fazer, ilk albümü Mara'dan parçalara ve yeni bestelerine yer verecek. Konser saat 20.00'de başlayacak.Zorlu PSM'nin yeni kulübü Touché'ye 20, 21, 22 ve 23 Şubat'ta caz müzisyenlerinden Kerem Görsev ve Amerika'nın en güçlü vokallerinden Alan Harris konuk olacak. 4 Barcelona kökenli plak şirketi Kanto Records'un Noah's Park projesinin Türkiye'deki ilk etkinliğinde Oceanvs Orientalis, Analog Kültür Experiment, Stars Like Dust, Netam ve Birgay & Mr. Sür, bugün Babylon'a konuk oluyor. 4 TROY ve Evrencan Gündüz'ün, topraklarımızın birbirinden güzel türkülerini müzikseverlerle buluşturmak üzere hazırladığı Bu Toprakların Sesleri albümünün lansman konseri 20 Şubat'ta Maslak Uniq'te gerçekleştirilecek. Konuklar konserde Burçak Tarlası, Iğdır'ın Al Alması gibi türküleri Evrencan Gündüz yorumuyla dinleyecekler.Akaretler Sıraevler bugün ve yarın düzenlenecek Food and Travel GastroWeekend @Akaretler ekinliği ile tasarım ve gastronomi bir araya geliyor. Hafta sonu boyunca, gastronomi ile tasarım iç içe geçiyor, katılımcılar yeme içme sektörünün tüm yaratıcı fikirlerini bir arada tecrübe ediyor. Festivalde gastronomi ve tasarım dünyasının fikir liderlerinin ve önde gelen isimlerinin önderliğinde atölyeler, seminerler ve sergiler düzenlenecek.Beşiktaş'ta yolunuz Ihlamur Caddesi'ne düşerse Parodia Coffee House & Bistro'ya mutlaka uğrayın. Soğuk havalarda keyifli sohbetler için ve biraz da kitap okuyacak sakin bir yer arıyorsanız burası tam size göre. Zengin menüsü ile kahve dışında çorba, pizza gibi alternatifler de sunuyor. Magnolia tatlısını denemeden sakın mekandan ayrılmayın!Kadın Kafası bugün saat 19.30'da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eğlenceli bir komedi oyununa gitmek isterseniz Kadın Kafası beklentinizi karşılayabilir. İrfan Kangı'nın yönettiği oyun, kadın ve erkek arasındaki bitmeyen savaşı ele alıyor. Oyunda rol alanlar Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı. Bilet 67.50 TL.Makbül Tarihin Tutsakları adlı sergiyi 28 Mayıs'a kadar Salt Beyoğlu'nda ziyaret edebilirsiniz. Sergi sanatçı ve tarihçi Naeem Mohaiemen'in enstalasyon, yazı ve filmlerinden oluşuyor. Bangladeş'in sömürge sonrası tarihi üzerinden üçüncü dünya enternasyonalizmini ele alıyor.Sanatçı Şeyla Gülman Niyego'nun Saklı Kimlikler isimli kişisel sergisini 6 Mart'a kadar Sanatgezgini Kuruçeşme Galeri'de ziyaret edebilirsiniz. 4 Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri sergisi dün itibariyle Uniq Expo'da açıldı. Bilet 34 TL. 4 Heykel sanatçısı Maria Kılıçoğlu'nun Evrenin Nabzı adlı retrospektif sergisi İş Sanat Kibele Galerisi'nde devam ediyor.Akbatı Koşusu 24 Mart Pazar günü İstanbul'un Bahçeşehir semtinde düzenlenecek. İsteyen herkesin katılımına açık olan koşu, çocuklar dahil her yaştan kişiye hitap ediyor. Koşu yapacağınız 5 ve 10 kilometrelik parkurlar arasından istediğiniz mesafeyi seçebiliyorsunuz. Yarışmacılara koşu için tişört, göğüs numarası ve zaman çipi verilecek. www.akbatikosu.com adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.Mutfak Sanatları Akademisi 20 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da kruvasan atölyesi düzenliyor. Kruvasan hamur yapımını, işlemesini ve krema yapmayı öğreneceksiniz. Hem gevrek hem de lezzetli kruvasanlar yapabilmek için atölyede yerinizi ayırtabilirsiniz. Bilet 550 TL.Geleneksel Osmanlı Mutfağı atölyesi 20 Şubat saat 18.00'de Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde düzenlenecek. Erikli kuzu yahni, bademli safranlı pilav ve harem usulü patlıcan çorbası gibi geleneksel yemeklerin yapımını öğreneceksiniz. Atölye yaklaşık dört saat sürecek. Bilet 200 TL.1 Levent Yüksel bu akşam saat 22.00'de Jolly Joker Beyoğlu'nda sahne alacak. Bilet 68 TL.2 MFÖ bu akşam saat 22.00'de Jolly Joker Antalya'da konser verecek. Bilet 79 TL.3 Benimle Delirir Misin? tiyatro oyunu bugün saat 20.00'de Rize İsmail Kahraman KM.'de sahnelenecek. Bilet 56.50 TL.4 At temalı heykel atölyesi yarın saat 17.30'da Masterpiece Ankara'da düzenlenecek. Bilet 90 TL.5 İlker Gümüşoluk tek kişilik stand up gösterisi ile 19 Şubat saat 20.30'da Route Ankara'da olacak. Bilet 50 TL.