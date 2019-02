İstanbullu evine müzikle uğurlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Pazartesi günü, saat 17.30. Yenikapı Metrosu'nda müzik sesinin geldiği yöne doğru ilerliyoruz. Siyahlar içinde dört müzisyen Senden Başka'yı çalıyor. Günün yorgunluğuna rağmen bir an önce eve ulaşmak için atılan hızlı hızlı adımlar müziği duyunca yavaşlıyor, meraklı bakışlar kısa sürede Vaner Övünç ve müzisyen arkadaşlarının çevresini sarıyor. Genç çiftler, çocuklu anneler, yaşlılar... Önce ayaklar sonra başlar sallanarak ritim tutuluyor. Cep telefonlarının kayıt tuşuna basılıyor. Küçük bir çocuk hayranlık ve şaşkınlık arası bir yüz ifadesiyle yavaş yavaş müzisyenlere yaklaşıyor. Senden Başka'yla başlayan mini konser Mavi Boncuk'la devam ediyor. Bir sonraki şarkıya sıra gelmeden kalabalık arasından 60 yaşlarında bir beyefendi Duydum ki Unutmuşsun şarkısının sözlerini mırıldanarak gruptan çalmalarını rica ediyor: "Vallahi de çalarsınız, billahi de çalarsınız.." Aynı gün saat 19.35. Bu kez Eminönü-Kadıköy vapuruna biniyoruz. Vapur, Türk müziğinin değerli ismi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın adını taşıyor. Üst kata çıkıp oturuyoruz. Vapur hareket ettikten kısa bir süre sonra bu kez Ece Deniz Özpamukçu ve arkadaşları hemen yanımızdaki koltuklara oturup müzik yapmaya başlıyor. Anlamazdın, Kadınım (Levent Yüksel) ve Yanarım... Kendimizi müziğe kaptırıp zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Vapur Kadıköy İskelesi'ne yanaşırken kendimize geliyoruz. Saat 20.15. Günün son yolculuğu için Kadıköy-Beşiktaş vapurundayız. Vapura girer girmez ilk gördüğümüz boş koltuklara oturuyoruz. Şanslıyız. Müzisyenlerin çaldığı yere çok yakınız. Coşkun Kaymak gitarını, Hüseyin Ateş mandolinini eline alıyor ve müzik başlıyor. Ayrılık, Sarı Gelin...Tanık olduğumuz mini konserler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın İyi Akşamlar İstanbul! projesi kapsamında gerçekleşiyor. Metro istasyonları ve şehir hatları vapurlarında belirlenen güzergahlarda, her gün saat 16.00-19.00 arasında düzenleniyor. Amaç müziği, şehrin özel kimliği haline getirmek ve sanata olan ilgiyi artırmak. Konserlerde Klasik Türk Müziği parçaları da çalınıyor, Türk Halk Müziği parçaları da... Klasik Batı Müziği, caz ve poptan örnekler de sunuluyor. 80'i aşkın yetenekli müzisyen, keman, kanun, gitar, klarnet. flüt, ney, balaban, tar, akordeon, ve çello gibi farklı enstrümanlarıyla bu dinletileri gerçekleştiriyor. Yenikapı Metro İstasyonu'nda sohbet etme fırsatı bulduğumuz Vaner Övünç konserlerinde Latin ve Türkçe sözlü klasik parçalara yer verdiklerini belirterek "Pop, rock, caz, Türk Sanat Müziği... İnsanlar müziğin her dalını bilmeli" diyor. Onu en çok insanların şarkılara eşlik etmesi mutlu ediyor. Grupta Volkan Çoklu saksafon, Ersin Cimşit trompet ve yılların ustası Nusret Kalmuk ise trombon çalıyor. Bugüne kadar birlikte çalıştıkları isimler arasında Zeynep Başkan, Turgay Başyayla ve Fatih Ürek de bulunuyor.Eminönü-Kadıköy vapurunda tanıştığımız Ece Deniz Özpamukçu ise bu alanda en tecrübeli isimlerden biri. Konservatuvarlı, caz vokalistliği ve şan eğitmenliği eğitimi almış. Yedi yıldır vapurlarda müzik yapıyor. Kendisine Arif Burak Yılmaz (gitar) ve Doğan Ablay (kahon) eşlik ediyor. Son üç yıldır ise bu işi belediyeden izinli olarak sürdürüyor. Yasal olmanın avantajlarını şöyle anlatıyor: "Eskiden gemi personelini, güvenliği zor durumda bırakıyorduk. Artık bir sorun çıktığında sorumlumuza iletiyoruz, o hallediyor. Diğer yandan dört farklı grubun aynı vapurda çaldığı oluyordu. Bir yerde pop, diğer yerde türkü... Müzik dinlemek istemeyenlerin kaçacağı yer yoktu. Artık çaldığımız yer, saatimiz belli. Bu da bizi bir programa soktu." Özpamukçu, "Mesleğimi seviyorum, deniz üzerinde olmayı seviyorum" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürüyor: "Çaldığımız parçalar hangi vapur hattında olduğumuza, insanların ruh haline göre değişiyor. Her hatta her müziği yapamıyorsunuz. Örneğin Eminönü hattında caz müzik yaptığımızda 'Başımızı ağrıtıyorsunuz' diyorlar. Ama sevilen parçaları çaldığımız zaman herkes mutlu oluyor."İyi Akşamlar İstanbul! konserlerinin bir diğer rotası İstanbul Havalimanı olacak. Havalimanının iç hatlar bölümünde belirlenen iki noktaya mini konser alanları kurulacak. Konserler havaların ısınmasıyla birlikte de meydanlara taşınacak.