Jennifer Lopez’den Lady Gaga’ya dünya yıldızlarını Türkler giydiriyor

Müzik, sinema ve moda dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda ve özel sahne performanslarında Türk tasarımcılarını tercih eder hale geldi. Geçtiğimiz yıllarda Hüseyin Çağlayan, Hakan Yıldırım, Özlem Süer, Dilek Hanif ve Cengiz Abazoğlu arka arkaya birbirinden ünlü ismi giydirdi. Ancak son birkaç yılda Türk tasarımcılar iddialı kıyafet koleksiyonlarıyla kırmızı halıyı kontrol eder hale geldi. Bunun son örneğiniyse geçtiğimiz hafta sonunda yaşadık. Dünyanın gözlerinin çevrildiği Grammy Ödül Töreni'nde Jennifer Lopez sahne performansında Nedo by Nedret Taciroğlu tasarımı kostümüyle hepimizi büyüledi. Biz de hem markanın yeni nesil temsilcisi Yasemin Taciroğlu ile hem de özellikle son dönemde dünya starlarını sık sık giydiren isimlerle yurt dışı serüvenlerini ve bu başarılarının detaylarını konuştuk.1986 doğumlu ikiz kardeşler Raisa ve Vanessa Sason'un markası Raisa&Vanessa son dönemde Hollywood starları tarafından en çok takip edilen markalar arasında yer alıyor.Bugüne kadar aralarında Rita Ora, Chrissy Teigen, Romee Strjid, Hailey Bieber, Sara Sampaio, Bella Thorne, Lena Perminove ve Olivia Culpo'nun da olduğu birçok ismi giydirdik.Son olarak Grammy Ödül Töreni'nde Karen Fairchild'ı biz giydirdik. Gerçekten çok güzel görünüyordu.Yurt dışında yaşıyan ünlü isimlere ulaşabilmek için ABD'de ve Avrupa'da çeşitli halkla ilişkiler şirketleriyle çalışıyoruz.Ayrıca kendi bünyemizde yer alan pazarlama ekibi de birçok stil danışmanı ve yabancı ünlü ile iletişime geçiyor. Bazen de stil danışmanları bizi kendileri keşfediyor ve doğrudan bize e-posta atıp iletişime geçiyor.En çok Diana Ross'u giydirmek istiyoruz.Bu haftanın en çok konuluşan markası tabii ki Jennifer Lopez'in sahne kostümünü hazırlayan Nedo by Nedret Taciroğlu'ydu. Markanın ortağı Yasemin Taciroğlu birçok ünlüyle yollarının kesişme hikayesini anlattı.Lady Gaga, Gwen Stefani, Pryanka Chopra, Aishwarya Rai Bachchan, Medison Beer, Paris Hilton, Ashlee Simpson Ross ve Ayda Williams gibi bir sürü sanatçı, model ve TV yıldızını giydirdik bugüne kadar.Bir kaç gün evvel Jenifer Lopez'in Grammy Ödül Töreni'ndeki performansında bizim tasarımınızı tercih etmesi tabii ki çok güzeldi. Birçok ünlü isimle artık aramızda bir bağ var. O bağ bir kez kurulunca da sizinle yollarına devam ediyorlar.Jennifer Lopez'in stil danışmanıyla zaten iletişim halindeydik. Tasarımlarımızı paylaşıyoruz onunla. Beğendiler ve elbiseyi istediler. Genel olarak stil danışmanları bize ulaşıyor diyebilirim.Yedi yıldır Paris Moda Haftası'ndayız. Orada yabancı satın almacılarla daha rahat iletişim kuruluyor.1989 doğumlu Bünyamin Aydın kurduğu Les Benjamins markasıyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında da ismini duyurmayı başardı.Jay Z, Steve Aoki, Jared Leto, Rita Ora, Travis Scott, Jaden Smith ve Barbara Palvin gibi isimler bizim tasarımlarımızı tercih etti.Jay Z'yi tüm dünya turnesi boyunca giydirdik.En son olarak tasarımlarımızı geçen hafta Steve Aoki giydi.Tasarımlarımızı bir kez kullandıktan sonra bağ kurduğumuz isimler de var. Jay Z yine bu isimlerin başında geliyor. Geçen ay Afrika turnesi için tekrar yeni ürün istediler.Kendrick Lamar ve Beyonce'yi giydirmek çok isterim.1985 doğumlu Raşit Bağzıbağlı son dönem arka arakaya giydirdiği ünlü isimlerle konuşuluyor.Bugüne kadar Paris Hilton, Doutzen Kroes, Petra Nemcova, Yolanthe Cabou ve Halima Aden gibi isimler benim tasarımlarımı giydi.Paris Hilton hariç hepsi bana kendisi ulaştı.Yabancı ünlüler kıyafetleri çok daha iyi taşıyor. Poz vermeyi biliyorlar.Londra Moda Haftası'nda koleksiyon sergileyen Barrus markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz, arka arkaya dünyaca ünlü isimlerle yollatı kesişen tasarımcılardan:En son ABD'liıcı ve şarkı yazarı Luren Jauregui, ABD'nin en popüler talkshow programı olan Late Late Show'da tasarımımızı tercih etti.Açıkçası ünlülere ulaşmak için bir çabamız olmadı, Londra Moda Haftası'nın gediklisi haline gelmemiz ve dikkatleri üzerimize çekmemiz işimizi kolaylaştırdı. Pixie Lott, Christina Millian, Rochelle Humes, Paris Hilton ve Lady Gaga gibi uzun bir liste oluşmasını sağladı.İngiltere'de yaşayan Zeynep Kartal, önce dünyada ardından Türkiye'de ismini duyurdu. Özellikle İngiliz ünlüler arasında onun tasarımlarını giymeyen neredeyse yok.Birçok ünlü ismi giydirdim bugüne kadar. İlk aklıma gelenler Lady Gaga, Kylie Minogue, Rochelle Humes, Cheryl Cole ve Pixie Lott. En son Kylie Minogue'u giydirdim. Music's Too Sad Without You adlı son single'ının klibinde benim tasarımımı giydi. Benim için keyifli bir süreç oldu.İngiltere'de de yaşadığım için benim durumum biraz daha farklı. Belirli bir süreden sonra ilişkiniz arkadaşlığa dönüşüyor. Şimdiye kadar markamı tercih eden ünlü isimlerle uzun soluklu çalışmalarım oldu hep.Genel olarak stil danışmanları bana ulaşıyor ve onun ardından çalışma süreci başlıyor.Mümkün olsa Leydi Diana'yı giydirmek isterdim.1981 doğumlu Rufat İsmayil, Azeri asıllı bir Türk. Koleksiyonunu New York Moda Haftası'nda tanıtan ve Türkiye merkezli çalışan İsmayil de son dönemde yabancı ünlülerin tercih ettiği isimlerden biri.Bugüne kadar pek çok ünlü isim giydirdim. Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Ashanti, Juicy J, Lauren Jauregui, Erika Costell, Samadhi, Hannah Stocking, Amanda Steele, Lexy Panterra, Becky G, Tessa Brooks ilk aklıma gelenler.Son olarak 61'inci Grammy Ödülleri'nde Ashanti ve İnas X bizim tasarımlarımızı giydi.Los Angeles ve New York'ta showroom'larımız var. İlk önce stil danışmanları bizimle iletişim kuruyor. Orada zaten iletişim bu şekilde başlıyor genel olarak. Ardından da showroom ziyaretleri başlıyor.Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle New York Fashion Week'e katılan Hakan Akkaya bu sefer özel bir defilenin koçluğunu üstlendi. Turkish Designers isimli defilede Buket Özkalfalar, Barut Gökhan İldeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu koleksiyonlarını tanıttı. Özel koleksiyonların tanıtım defilesinde Didem Soydan baş manken olarak podyuma çıktı. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da da dikkat çeken isimlerden biri olan Ürün markasının yaratıcısı Ece Kavran, tamamen el işçiliğiyle yapılmış 10 parçalık koleksiyonuyla beğeni topladı.Moda ve modayla ilgili bir şeyler yapmak çok popüler. Ancak bir şeyler hayal edip tasarlamak kadar, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek de çok kıymetli. Türkiye'nin en büyük gereksinimlerinden biri olan nitelikli teknik eleman açığını kapatmak amacıyla İHKİB, İMA ve MEB desteği ile özel bir proje başlatıldı. Ve meslek liseleri modelistlik bölümü öğrencileri için Moda Tasarım Teknolojisi Beceri Yarışması düzenlendi. Bu projeyle üretimi gerçekleştiren elemanların ekonomimize olan katma değerinin önemini vurgulamak amaçlanıyor. Ayrıca bu bölümden mezun olduktan sonra da modelist olarak mesleklerine devam etmelerini sağlamak. İstanbul'da bulunan 55 mesleki ve teknik lisenin kadın giyim modelistlik dalında eğitim alan 12'nci sınıf öğrencilerinin katılacağı yarışmanın ödül töreniyse 10-11 Nisan'da düzenlenecekBirbirinden farklı çantaların popüler olduğu bugünlerde siz de kendinize bir iyilik yapın ve tüm tarzınıza biraz daha rock bir şıklık katacak olan zımbalı bir çanta edinin derim ben. Büyük modaevlerinde de daha uygun tarzdaki markalarda da farklı renk ve modellerde zımbalar var. Bütçenizi sarsmayacak bir modeli dolabınıza ekleyin.Son dönemde dikkat çeken Collare markasının kurucusu ve tasarımcısı Aslı Mutlu ile moda, alışveriş ve trendleri konuştuk:Stilimi tarif etmek istesem rahat ve feminen derim. Ağırlıklı olarak siyah rengi kullanmayı severim.Katmanlı giyim, bu sezonun en beğendiğim trendi. Collare yakalar bu anlamda benim de giyim tarzımı destekleyen bir trend.Dolabımda en çok deri ceket ve etek bulunur.Ne olursa olsun dolabımdan siyah elbise, deri etek, beyaz tişört ve kaşmir kazaklarımı çıkarmam. Onlar benim tarzımın vazgeçilmez parçaları.Collare yakalar ile yaptığım kombinler bu sezon da kurtarıcım oldu. Kazak, ceket ve hırkalarla yaptığım kombinler şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Geceden gündüze taşınabilmesi ve zamansız oluşları büyük bir özgürlük alanı yaratıyor.