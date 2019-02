7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Akbank Sanat bu akşam DisLOKASYON adlı dans gösterisine ev sahipliği yapıyor. Dört dansçı ve sekiz kişilik hareket korosu eşliğinde gerçekleşecek dans gösterisi saat 20.00'de başlayacak. Gösteride yer alacak dansçılar; Gizem Bilgen, Su Güzey, İsmet Köroğlu ve Emre Olcay. Hareket korosunda ise Begüm Sezer, Can Özmen, Çağdaş Ali Çakır, Onur Tanyeli, Mehmet Bahattin Genç, Meltem Gürlevik, Müzeyyen Durgun, Sinan Akdoğan yer alıyor. 50 dakika sürecek dans gösterinin koreografisi aynı zamanda dansçılar arasında yer alan Gizem Bilgen'e ait. Bilet 15 TL.Biletleri Biletix'ten ve Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilirsiniz.Dislokasyon'un bilim ve sanat danışmanlığı görevini üstlenen, projenin dramaturgu Anne-Marije van den Bersselaar gösteriyi şöyle anlatıyor: "İnsanlar arasında var olan hikayelere yakından baktığınız bir manzaranın içine çekiliyorsunuz. Sahne üzerinde değişen dinamikler bizi kendi hayatlarımıza ve anılarımıza geri götürüyor. DisLOKASYON, an üzerine kurulu ses derlemesi ile birçok farklı anlam katmanında değerlendirilebilir. İddialı bir beden kullanımı ile gerçek anlamda saf olan bu performans, herkesin deneyimleyebileceği bir 'roller coaster' yolculuğu."Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 28 Şubat'ta İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'te vereceği konserde, Çıkırıkçılar Yokuşu yapıtının dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Kamran İnce'nin BİFO için bestelediği yapıt perküsyon virtüözü Evelyn Glennie solistliğinde sunulacak. Orkestra şefliğini ise Kamran İnce üstlenecek.Evelyn Glennie'nin küçük yaşlarından itibaren duyma engeli var. Glennie engelini kendi çabasıyla aşmış dünyanın ender müzik dehalarından biri. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerine sahip. Sanatçı, 1990 yılından itibaren 12 tane albüm kaydetti. 2012 Londra Olimpiyatları'nın açılış töreninde de bir performansa imza atmıştı.Bu gece İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Grand Pera'nın 1882 yılında yapılmış Cercle d'Orient binasında Vintage Disco etkinliği düzenlenecek. Etkinlik hem kostümlü bir festival niteliğinde olacak hem de moda ve müziği ziyaretçilere bir arada sunacak. Vintage Disco, yıllardır setleriyle dinleyicileri tarafından ilgi gören Kabus Kerim ve Türkiye'nin önde gelen DJ'leri ile disko kültürünü günümüze taşıyacak. Etkinlik saat 21.00'de başlayacak.Ali Ozan Akın'ın yönettiği Helikon tiyatro oyunu 1 Nisan'a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sahnelenmeye devam edecek. Tek perdelik tiyatro oyunu müzede bulunan oyuncakların hikayelerini konu alıyor. Hikayeler izleyicileri 1950'li yıllara götürüyor. Oyun saat 21.00'de başlıyor. Bilet için Biletix'i ziyaret edebilirsiniz.Muharrem Özcan'ın yönettiği Kundakçı oyunu bugün saat 20.30'da Oyun Atölyesi'nde sahnelenecek. Bilet 55 TL. 4 William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet bugün 16.00'da Moda Sahnesi'nde izleyiciler ile buluşacak. Bilet 50 TL. 4 Neil Simon'ın Sunshine Boys hikayesinden yola çıkılan Vee Perde bugün 20.30'da Bakırköy Sahne 74 Yasemin Yalçın Sahnesi'nde olacak. Bilet 79 TL.Emin Turan'ın Ark adlı sekizinci kişisel sergisi 14 Şubat'ta Bebek Evin Art Gallery'de kapılarını açtı. Turan'ın yerçekimi geometrisi olarak adlandırdığı kendine has tekniği, İstanbul'un uzun tarihindeki su olgusuna odaklanıyor. Sergiyi 9 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz.Bebek'te ünlü Türk Şairi Tevfik Fikret`in 1906- 1915 yılları arasında yaşadığı ve müzeye çevrilen Aşiyan'da bulunan evini ziyaret edebilirsiniz. Müzede Fikret'in kişisel eşyaları ve eserleri yer alıyor. İkinci katta şairin yatak odası ve çalışma odası var. Aşiyan Müzesi konum olarak oldukça güzel bir İstanbul manzarasına da sahip.Yolunuz Bebek'e düşmüşken güzel bir tatlı molası vermek isterseniz Baylan'a uğrayabilirsiniz. Pasta ve çikolataya dair aradığınızı bulacağınız bu tatlı mekan, kendine özgü lezzetleri müşterilerine sunuyor. Karamelli ve trüf pastalardan, özel çikolatalara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan mekan deniz kenarında yer alıyor.2018'in Eylül ayında üçüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Comics and Art Festival'de tasarlanan albüm kapaklarından oluşan Albüm Kapakları Atölyesi Sergisi, yarın saat 16.00'da Beşiktaş kargArt'ta ziyaretçiler ile buluşacak. The Ringo Jets'in The Baba, In Hoodies'in Man Down ve Ağaçkakan'ın İki Ayaklı Par-adoks şarkılarının albüm kapaklarını sergide görebilirsiniz. Yerli müzik gruplarının tasarım ürünlerinin hem sergilenip hem de satışının yapılacağı Merch Pazarı'nı da sergi içerisinde gezebilirsiniz.Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın üç büyük koleksiyonundan biri olan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'nun önemli eserlerinden 31 numaralı mekanik saat Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı. Osmanlı saat ustası Mustafa Şem'i Pek'e ait saati 12 Mart'a kadar görebilirsiniz. 4 Theo Eshetu'nun Yüzler ve Yerler adlı sergisini 9 Mart'a kadar Akbank Sanat'ta ziyaret edebilirsiniz. Sanatçı, sergide iki video enstalasyon sunuyor ve kültürel kimlik konusunu ele alıyor. 4 Şair ve ressam Eylül Deniz'in Söz başlıklı ilk kişisel resim sergisi 2 Mart'a kadar Galeri Merkur'de.1 Teoman bugün saat 20.00'de Grand Hotel Konya'da sahne alacak. Bilet 96 TL.2 Candan Erçetin bu akşam saat 21.00'de Ankara Congresium'da konser verecek. Biletler Biletix'te.3 Tiyatro oyunu Ömürsün Doktor bugün saat 20.00'de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 56.50 TL.4 Anadolu Ateşi 26 Şubat Salı günü saat 20.00'de Mall of Antalya Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Bilet 120 TL.5 İspanyol yemekleri atölyesi 28 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da İzmir TheChef4U mutfaklarında düzenlenecek. Bilet 160 TL.