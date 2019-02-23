7/24 şehirde yaşam

DANS
Herkes kendi hayatından bir parça bulacak
Akbank Sanat bu akşam DisLOKASYON adlı dans gösterisine ev sahipliği yapıyor. Dört dansçı ve sekiz kişilik hareket korosu eşliğinde gerçekleşecek dans gösterisi saat 20.00'de başlayacak. Gösteride yer alacak dansçılar; Gizem Bilgen, Su Güzey, İsmet Köroğlu ve Emre Olcay. Hareket korosunda ise Begüm Sezer, Can Özmen, Çağdaş Ali Çakır, Onur Tanyeli, Mehmet Bahattin Genç, Meltem Gürlevik, Müzeyyen Durgun, Sinan Akdoğan yer alıyor. 50 dakika sürecek dans gösterinin koreografisi aynı zamanda dansçılar arasında yer alan Gizem Bilgen'e ait. Bilet 15 TL.
Biletleri Biletix'ten ve Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilirsiniz.
Hız trenindeymiş gibi hissedeceksiniz
Dislokasyon'un bilim ve sanat danışmanlığı görevini üstlenen, projenin dramaturgu Anne-Marije van den Bersselaar gösteriyi şöyle anlatıyor: "İnsanlar arasında var olan hikayelere yakından baktığınız bir manzaranın içine çekiliyorsunuz. Sahne üzerinde değişen dinamikler bizi kendi hayatlarımıza ve anılarımıza geri götürüyor. DisLOKASYON, an üzerine kurulu ses derlemesi ile birçok farklı anlam katmanında değerlendirilebilir. İddialı bir beden kullanımı ile gerçek anlamda saf olan bu performans, herkesin deneyimleyebileceği bir 'roller coaster' yolculuğu."
KONSER
Kamran İnce yapıtına dünya prömiyeri
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 28 Şubat'ta İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'te vereceği konserde, Çıkırıkçılar Yokuşu yapıtının dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Kamran İnce'nin BİFO için bestelediği yapıt perküsyon virtüözü Evelyn Glennie solistliğinde sunulacak. Orkestra şefliğini ise Kamran İnce üstlenecek.
Duyma engelini kendi çabalarıyla aşmış bir müzisyen
Evelyn Glennie'nin küçük yaşlarından itibaren duyma engeli var. Glennie engelini kendi çabasıyla aşmış dünyanın ender müzik dehalarından biri. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerine sahip. Sanatçı, 1990 yılından itibaren 12 tane albüm kaydetti. 2012 Londra Olimpiyatları'nın açılış töreninde de bir performansa imza atmıştı.
Disko yeniden aramızda
Bu gece İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Grand Pera'nın 1882 yılında yapılmış Cercle d'Orient binasında Vintage Disco etkinliği düzenlenecek. Etkinlik hem kostümlü bir festival niteliğinde olacak hem de moda ve müziği ziyaretçilere bir arada sunacak. Vintage Disco, yıllardır setleriyle dinleyicileri tarafından ilgi gören Kabus Kerim ve Türkiye'nin önde gelen DJ'leri ile disko kültürünü günümüze taşıyacak. Etkinlik saat 21.00'de başlayacak.
TİYATRO
Oyuncakların sırları açığa çıkıyor
Ali Ozan Akın'ın yönettiği Helikon tiyatro oyunu 1 Nisan'a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sahnelenmeye devam edecek. Tek perdelik tiyatro oyunu müzede bulunan oyuncakların hikayelerini konu alıyor. Hikayeler izleyicileri 1950'li yıllara götürüyor. Oyun saat 21.00'de başlıyor. Bilet için Biletix'i ziyaret edebilirsiniz.
Cumartesi akşamı tiyatro alternatifleri
Muharrem Özcan'ın yönettiği Kundakçı oyunu bugün saat 20.30'da Oyun Atölyesi'nde sahnelenecek. Bilet 55 TL. 4 William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet bugün 16.00'da Moda Sahnesi'nde izleyiciler ile buluşacak. Bilet 50 TL. 4 Neil Simon'ın Sunshine Boys hikayesinden yola çıkılan Vee Perde bugün 20.30'da Bakırköy Sahne 74 Yasemin Yalçın Sahnesi'nde olacak. Bilet 79 TL.
BU HAFTA BEBEK TURU
SERGİ
İstanbul'un su tarihi
Emin Turan'ın Ark adlı sekizinci kişisel sergisi 14 Şubat'ta Bebek Evin Art Gallery'de kapılarını açtı. Turan'ın yerçekimi geometrisi olarak adlandırdığı kendine has tekniği, İstanbul'un uzun tarihindeki su olgusuna odaklanıyor. Sergiyi 9 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz.
MÜZE
Ünlü şairin eserleri
Bebek'te ünlü Türk Şairi Tevfik Fikret`in 1906- 1915 yılları arasında yaşadığı ve müzeye çevrilen Aşiyan'da bulunan evini ziyaret edebilirsiniz. Müzede Fikret'in kişisel eşyaları ve eserleri yer alıyor. İkinci katta şairin yatak odası ve çalışma odası var. Aşiyan Müzesi konum olarak oldukça güzel bir İstanbul manzarasına da sahip.
MEKAN
Bir tatlı molası
Yolunuz Bebek'e düşmüşken güzel bir tatlı molası vermek isterseniz Baylan'a uğrayabilirsiniz. Pasta ve çikolataya dair aradığınızı bulacağınız bu tatlı mekan, kendine özgü lezzetleri müşterilerine sunuyor. Karamelli ve trüf pastalardan, özel çikolatalara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan mekan deniz kenarında yer alıyor.
SERGİ
Yerli grupların özgün tasarımları
2018'in Eylül ayında üçüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Comics and Art Festival'de tasarlanan albüm kapaklarından oluşan Albüm Kapakları Atölyesi Sergisi, yarın saat 16.00'da Beşiktaş kargArt'ta ziyaretçiler ile buluşacak. The Ringo Jets'in The Baba, In Hoodies'in Man Down ve Ağaçkakan'ın İki Ayaklı Par-adoks şarkılarının albüm kapaklarını sergide görebilirsiniz. Yerli müzik gruplarının tasarım ürünlerinin hem sergilenip hem de satışının yapılacağı Merch Pazarı'nı da sergi içerisinde gezebilirsiniz.
Başka neler var?
Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın üç büyük koleksiyonundan biri olan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'nun önemli eserlerinden 31 numaralı mekanik saat Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı. Osmanlı saat ustası Mustafa Şem'i Pek'e ait saati 12 Mart'a kadar görebilirsiniz. 4 Theo Eshetu'nun Yüzler ve Yerler adlı sergisini 9 Mart'a kadar Akbank Sanat'ta ziyaret edebilirsiniz. Sanatçı, sergide iki video enstalasyon sunuyor ve kültürel kimlik konusunu ele alıyor. 4 Şair ve ressam Eylül Deniz'in Söz başlıklı ilk kişisel resim sergisi 2 Mart'a kadar Galeri Merkur'de.
NOT DEFTERİ
1 Teoman bugün saat 20.00'de Grand Hotel Konya'da sahne alacak. Bilet 96 TL.
2 Candan Erçetin bu akşam saat 21.00'de Ankara Congresium'da konser verecek. Biletler Biletix'te.
3 Tiyatro oyunu Ömürsün Doktor bugün saat 20.00'de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 56.50 TL.
4 Anadolu Ateşi 26 Şubat Salı günü saat 20.00'de Mall of Antalya Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Bilet 120 TL.
5 İspanyol yemekleri atölyesi 28 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da İzmir TheChef4U mutfaklarında düzenlenecek. Bilet 160 TL.