Bilinçli fenomenler devri

Elimde Nike, Burberry ve BMW gibi global markalara danışmanlık yapan gazeteci James Wallman'ın son kitabı İstif Çağı... Kitapta eşyada boğulmanın maddi ve manevi zararlarından bahsediliyor. "Yiyerek insanın kendisine zarar vermesi neyse, ihtiyaç olmayan eşyaya sahip olmak da bizlere başka bir açıdan en az o kadar büyük bir zarar veriyor. Evrimsel, çevresel ve sayısız çalışmayla bu anlatılıyor olmasına rağmen eşya yığınları arasında gömülü yaşayıp mutlu olmaya çalışıyoruz" yorumu yapılıyor. Bu kitaba ara verip takip ettiğim Instagram hesaplarına göz gezdireyim diyorum. Her hesapta her gün sayısız kıyafet paylaşılıyor. Gelen hediyeler, dolapta duran parçalar, alışveriş listesine eklenenler... Bu da yetmiyor alışveriş tüyoları veriliyor ve linklerden otomatik olarak alışveriş sitelerine yönlendiriliyorsunuz. Kabul ediyorum. Dev bir ekonomi... Bu hafta Huffington Post gazetesi; lüzumsuz alışveriş yapmaya yönlendiren sosyal medya fenomenlerine karşı uyanık olunması gerektiğini boşuna yazmadı. Çünkü hızlı tükettiğimiz ve sonra çöpe attığımız tekstil ürünleri artık kontrol edilemez boyutta dünyaya zarar veriyor. Gazete bu durumu İngiltere hükümetinin yaptığı Atık Kaynaklar Eylem Planı isimli rapora dayandırıyor. Rapora göre 2050 yılına kadar salınan zararlı karbondioksit gazı emisyonun dörtte birinin sebebi bizim hızlı tekstil tüketimimiz olacak. "Peki tüm bunlarda sosyal medya fenomenlerinin de ne suçu var?" diye soracak olursanız denklem çok basit. Hızlı ve ucuz moda üretimi yaptıran markalar, bu ürünlerin tanıtımını sosyal medya fenomenleri üzerinden yapıyor. Her gün farklı pazarlama stratejileriyle takipçilerinin karşısına çıkan sosyal medya fenomenleri bu hızlı tüketim çılgınlığını körüklüyor. Ve ne yazık ki olan dünyaya oluyor. Tabii ki sosyal medya hesaplarını sadece para kazanmak için kullanmayanlar da yok değil. Bu duruma tepki veren ve sosyal medyanın çok daha anlamlı bir hayata teşvik etmesi için uğraşanlar da var. Hem de bu yeni sosyal medya fenomenleri çoktan moda dünyasının da gözdesi olmuş1974 doğumlu ABD'li süpermodel Amber Valletta, aktivist kimliğiyle tanınan isimlerden. Enerji santrallerine karşı sayısız gösteriye katılan Valletta şimdi doğa dostu ürünlerin satıldığı Master&Muse isimli bir internet sitesinin sahibi. Sosyal medya hesabından da sürekli olarak çevreci bir tüketim anlayışının benimsenmesi yönünde haberler paylaşıyor1987 doğumlu Columbia Üniversitesi mezunu, moda dünyasının gözdesi bir ABD'li manken Cameron Russell... Harper's Bazaar, Vogue gibi dünyanın sayılı moda dergilerinin aranılan ismi... Sahip olduğu şöhreti ve elindeki sosyal medyayı pozitif bir değişim yapmak için kullanan son dönemin sosyal medya fenomenlerinden... Haftalık The Nation dergisine makaleler de yazan Russell, tüketim çağı konusunda herkesi bilinçlendirmeye çalışıyor. Moda dünyasına etik değerlerin yerleşmesi için uğraşıyor. Etik üretimi destekliyor, düzenli olarak alışveriş yapılmasına karşı çıkıyor, karbon emisyonu nedeniyle dünyanın zarar görmesinin önüne geçmeye çalışıyor. "Victoria's Scret, Chanel, Prada ve Balmain defilelerine çıkabilirim. Ancak plastik poşetlere karşı savaşabilir, alışveriş çılgınlığının önüne geçmek için ulaşabildiğim herkesi uyarabilirim. Bahçemde ürettiklerimi yiyebilirim ve moda dünyasında ihlal edilen etik değerlere karşı savaşabilirim" diyecek kadar da cesur. İşte bu cesareti onun kısa sürede moda endüstrisinin yeni nesil sosyal medya fenomenlerinden biri olmasını sağladı.Model4greenliving isimli bir internet sitesi olan ABD'li manken Renee Peters yaşam düsturunun "Daha az al, iyi seç ve elindekini kullanabildiğin kadar uzun süre kullan"olduğunu söylüyor. Sebze ağırlıklı beslenen, kendisini bir hayvansever olarak tanımlayan Peters moda endüstrisi içinde başka bir bilinç geliştirmek için sosyal medya platformunu kullandığını söylüyor.1986 doğumlu manken Summer Rayne Oakes, 300 milyar dolarlık moda endüstrisini baştan sonra değiştirmek için çalışıyor. Tasarımcıların ekolojik ve etik üretim yapan noktalarla bağlantı kurmasını sağlayan Source4Style isimli online bir platformun da kurucusu olan Oakes, kaleme aldığı ve dünyanın geleceğini korumak için tavsiyelerde bulunduğu bir televizyon programı var. Cornwell Üniversitesi'nden mezun olan Oakes, sosyal medya hesabından düzenli olarak takipçilerinin gereksiz tüketimini engellemek için çağrıda bulunuyor.Son dönemde dünya çapında ünlü isimleri giydirerek dikkatleri üzerine çeken Raisa&Vanessa markası bugün Assembly Ferko Signature'da yeni koleksiyonunu sergiliyor. Defilenin ilham kaynağıysa Studio 54'ün bir numaralı stil ikonu olan, 70'li yıllara damga vuran Bianca Jagger. Defilede lükse karşı olan bağımlılığın etik ve kültürel bakımından getirdiği çöküşe göndermeler yapılıyor.Türkiye'ye yıllık 18 milyar dolara yaklaşan döviz kazandıran Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Paris'te Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk modası rüzgarı estirdi. Dünya'nın en büyük moda fuarının en büyük katılımcısı Türkiye oldu. 32 firma ile fuara katılan Türkiye, İlkbahar-Yaz 2020 sezon tasarımlarını dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Dubai Modest Fashion Week (Dubai Modest Moda Haftası), 8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleşiyor. Genel merkezi Türkiye'de olan Think Fashion tarafından organize edilecek etkinliğe, 5 kıtadan 26'dan fazla ülkeden katılım olacak. Emerald Palace Kempinski miX by Alain Ducasse'de misafirlerin ağırlanacağı, İyi İçin Moda sloganının kutlanacağı Moda Haftası, Dubai'de ikinci kez gerçekleştiriliyor.Endüstri mühendisliği ve ekonomi okumasına rağmen hayalindeki işi yapmaya karar veren ve mücevher firması Padme Designs'ı kuran İpek Selek Adıgüzel stiliyle de dikkat çekiyor. Adıgüzel ile yeni sezon alışverişini ve moda konuştuk:Stilimi modern, sade ve rahat kelimeleriyle ifade edebilirim.Bu sezon ilk olarak Zara'dan haki leopar desenli uzun bir elbise aldım.Trendleri takip ederim. Ancak modası hemen geçecek ürünleri çok tercih etmem.İlk alışverişimden de belli olabileceği gibi farklı renklerde hayvan desenlerini beğendim.Bu sezonda olduğu gibi yine desenler popüler olacak gibi gözüküyor. Yazın bol bol dantel göreceğimizi düşünüyorum.Dolabımdaki en eski parça babaannemden kalan Louis Vuitton çantam.Mücevherler benim için özel bir anlam taşıyor.Tasarımları bana ait olan Padme Designs mücevherlerim ise hayata anlama katan mücevherlerden oluşuyor. Her biri motivasyon kaynağı ve mesaj katan tasarımlardan oluşuyor.Her zaman için kurtarıcı kombinlerim uzun etekler ve üzerlerine bol kazaklar oldu.