İspanyol usulü tulumba tatlısı

BUGÜN NELER OLDU

Nedir bu churro?, dediğinizi duyar gibiyim. Churro, bir tür kızarmış hamur tatlısı. Aslen İspanyol tatlısı olan churro, Portekiz, Fransa ve Filipinler gibi ülkelerde oldukça meşhur. Sıcak çikolata ve çeşitli akışkan soslara bandırılarak tüketilen tatlı Türkiye'ye girer girmez büyük ilgi gördü. Tulumba tatlımızı çok andırıyor. Ama yurt dışında hem şerbetsiz hem de daha uzun yapılıyor. Churro mekanlarına her gün bir yenisi ekleniyor.2016'da açılışını yapan Chocca, İstanbul'da bu tarz tatlıcılığa giren ilk yer. Sahibi Özgür İshakoğlu'nun dediğine göre, son dönemde churro talepleri oldukça artmış durumda. İstanbul'da yaşayan İspanyollar, burada yedikleri tatlıyı çok sevdiklerini söylüyorlarmış. İshakoğlu özellikle Madrid'e gidip tüm tarifler üzerinde çalışmış, yurt dışında deneyim kazanıp İstanbul'a gelmiş. Chocca'da Madrid, Arjantin, İtalyan ve California olmak üzere dört çeşit churro var. Bir porsiyonda sekiz adet yer alıyor. Madrid, çikolataya batırılıp yenirken, California özel yapım bir elma sosu ve fıstık ezmesi ile servis ediliyor. @choccamoda Instagram adresinden diğer çeşitlere göz atabilirsiniz!Kadıköy'deki Churrella, bu ay Moda'da ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor. Birçok çeşit var Churrella'da; klasik sevenler için Classic Cone Churrella, elde rahatlıkla yenebilen dev Mega Churrella, damla şeklinde Loop Churrella, meyveseverler için The Plate ve tadımlık ama doyurucu Big Churrella. 30 cm uzunluğunda dolgulu şekilde servis edilen Mega Churrella'yı müşteriler ışın kılıcına benzetiyor. Dileyenler, gitmeden önce @churrella Instagram hesabını ziyaret edebilir.Churro vs Lokma, İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde iki ay önce kapılarını açtı. Adından da anlaşılacağı üzere, mekanda bir lokma-churro savaşı var. Churro satışları lokmanın bu kadar talep gördüğü bir dönemde yine de başa baş gidiyormuş. Her ayın sonunda, churro ve lokmanın satış oranlarına bakılıp, ayın kazananı belirleniyor. Misafirler de bu eğlenceli rekabete ortak oluyor. Menüde şu an iki çeşit var. Biri Churro Bites adındaki kısa churrolar. Yanında çikolatalı dip sosla servis ediliyor. Diğeri ise içi boş damla şeklinde hazırlanan churro'nun, dondurma dolu bir bardağa batırılarak sunulduğu Churro Drop. @churrovslokma Instagram hesabından da bilgi sahibi olabilirsiniz.İzmir'de geçen yaz açılan Pinchurros çeşitleri ile dikkat çekiyor. Sahibi Balkar Özyiğit herkesin aynı şeyleri tatmaktan sıkılıp, yeni arayışlara girdiğini belirtiyor. Aylık olarak 1500 churro satışı yapan Pinchurros, dışı esmer şeker ve tarçına batırılmış hamurları isteğe göre çeşit çeşit lezzet ile birleştirerek sunuyor. Bilgi için @pinchurrosscoffee Instagram hesabını takip edebilirsiniz.