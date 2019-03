Peynirden düğün pastası altın kaplama tavuk kanadı

BUGÜN NELER OLDU

Yemek ve gastronomi tanımı yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Öyle ki artık takip etmekte zorlanıyoruz. Örneğin artık çevremizde inek sütü içen neredeyse kalmadı. En azından kafelerde durum böyle. Onun yerini badem ve soya sütü aldı. Makarnanın tanımı bile değişti. Siyah fasulyeden ya da yeşil mercimekten yapılan makarnalar marketlerde karşımıza çıkıyor. Badem sütü ve vejetaryen makarnalar diğer yemek trendleriyle kıyaslandığında en makul ve en masum olanları. Peki bu yılın öne çıkan birbirinden ilginç diğer yiyeceklerine bir göz atalım mı!Altın kaplama pasta ve tatlılara alışmıştık da tavuk kanadı bünyeye biraz ağır geldi. New York, Kansas, Nashville, New Jersey'de şubeleri olan Ainsworth restoranında 24 karat altın kaplama kızarmış tavuk kanadı servis ediliyor. Kanatlar önce limonla marine ediliyor. Kızartmadan 10 saat önce de altın tozuna batırılıyor. Instagram'da bol bol fotoğrafı var, bulabilirsiniz. Bu arada deneyen yemek eleştirmenleri tadının hiç de fena olmadığını söylemiş. Fiyatları adedine göre 45-1000 dolar arasında değişiyor.Yaratıcı olayım derken bazen işin ucu kaçıyor. Peynirli düğün pastasından sonra bir başka trend ise pizzalı gelin buketi. Çiçek yerine gelin buketini pizzadan sipariş edenlerin sayısı da artıyormuş. Tabii bunların hepsi birer pazarlama stratejisi. Dikkat çekmek için organizasyon şirketlerinin hazırladığı küçük sürprizler. Sanırım pizza buketini bulan kişi bile bu kadar sipariş alacağını tahmin etmemiştir.Bünyesinde Fritos, Lays, Cheetos gibi markaları bulunduran PepsiCo kadınlar için yeni bir cips piyasaya çıkardı. Araştırmalara göre kadınların erkeklere oranla daha az ses çıkaran yiyecekleri tercih ettiklerini söyleyen markanın yöneticilerinden Indra Nooyi bu sebeple daha az çıtırdayan cips çıkardıklarını açıkladı. Çıtırdamadıktan sonra cips yemenin ne keyfi kalır ki!Sadece mantarlı da değil mantarlı-kakaolu gibi farklı aromaları da var. Üstelik pek çok organik markette bulabilirsiniz. Antioksidan etkisi varmış, bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş. En önemlisi de enerji deposuymuş. Hollywood starları bayıla bayıla içtiğini söylüyor. Hazır kahve şeklinde paketlerde geliyor. Sıcak suya karıştırıp içiyorsunuz.Dördüncü tür çikolata Ruby, hani şu pembe renkli olan. Bulunduğundan beri tüm dünyada neredeyse tüm şefler bunun üzerinde çalışıyor. Nasıl çalışmasınlar? Hem 2019 yılının gastronomide en önemli rengi pembe olarak açıklanmıştı. Ruby'li tatlılar, dondurmalardan sonra patlamış mısır da raflardaki yerini aldı. Hem boya içermediği için çocuklu aileler tarafından da tercih edilmeye başlandı bile.Hemen suratınızı ekşitmeyin. Zira deneyenler tadının lezzetli olduğunu söylüyor. Üzerinde krem peynir, süt ve tuzla servis edilen bu çay Tayvan orijinli. Ve ilginç biçimde tadı tuzlu değil tatlı imiş.Marie Antoniette'e mal edilen "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözünü 2019 yılı itibariyle artırıyor ve "Pasta bulamıyorlarsa peynir yesinler" olarak değiştiriyoruz. Zira düğünlerde artık pasta yerine beş katlı peynir servis etmek moda oldu. Üstelik ABD'nin en büyük market zincirlerinden Costco beş katlı peynir pastası için sipariş aldığını açıkladı. En alt kata Red Leicester (pastörize edilmemiş İngiliz peyniri) konuyor. Üst katında rokfor var. Onun üstünde 60 gün dinlendirilmiş keçi peyniri ve en üst katta Fransız brie peyniri ile pasta tamamlanıyor. Ara katlardan biri tercihinize göre değişiyor.Avokado sevenler buraya! Son yıllarda avokadonun mutfaklardaki hızlı yükselişi tam gaz devam ediyor. Pinterest'ten tarifini bulup daha önce denemiş olabilirsiniz. Ama artık tüm dondurmacılarda karşımıza çıkacak. Hatta marketlerin donmuş gıda bölümlerinde de görmeye hazırlıklı olun. Karamelli, çilekli kadar iştah kabartmasa da en azından sağlıklı. İşe biraz da bu tarafından bakın.Bari milshake zevkimiz kalsaydı değil mi! Veganlar onu da sağlıklı hale getirecek bir yol bulmuşlar. Bu arada 13 Mayıs'ın Dünya Humus Günü olduğunu biliyor muydunuz! O halde bugünü humuslu milkshake yaparak geçirebilirsiniz. Denemek isteyenler için işte reçetesi: Humusu, tahin, muz, hurma ve vanilyalı badem sütü ile karıştırıyorsunuz. Üzerine de biraz tarçın ve vanilya atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.Yanlış duymadınız... Birçok protein markası çekirge tozu piyasaya sundu. İster meyve suyunuza ister kahvenize karıştırıyorsunuz. Güçlendiriyor, vitamin veriyormuş. Tabii yerseniz!Tatile niye çıkarız! Çoğunlukla eğlenmek, dinlenmek, yeni yerler keşfetmek için. Bir de işin karanlık yüzü var. Dark toursim (karanlık turizm ya da hüzün turizmi) olarak bilinen ve tarihin en kanlı sayfalarına yolculuk etmenizi sağlayan tatil seçeneklerine ilgi hiç olmadığı kadar artmış durumda. Hiroşima Atom Bombası Kubbesi (Japonya), 11 Eylül 2001 yılında terör saldırısı sonucu World Trade Center'ın ikiz kulelerinin yıkıldığı yer olan Sıfır Noktası, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santral Etki Alanı en popüler destinasyonlar. Titanik'in battığı yere (Kuzey Atlantik) düzenlenen turlar da oldukça ilgi görüyor. Türkiye'deki destinasyonlar arasında ise Gelibolu, Sinop Cezaevi Müzesi, Ulucanlar Cezaevi gibi noktalar var.Türkiye'nin önde gelen mekan zincirlerinden BigChefs, yeni şubesini Moda'da açtı. Adalar ve Moda İskelesi'ni içine alan büyüleyici İstanbul manzarasına sahip BigChefs Moda Teras; özellikle bahar ve yaz aylarının keyfini doyasıya yaşayacağınız kocaman bahçesi, çocuk oyun alanı ve kütüphanesi ile dikkat çekiyor. BigChefs'lerin en keyiflisi olmaya şimdiden aday, söyleyeyim.Mart ay boyunca tüm dünyadaki Mövenpick Otelleri'nde Latin Amerika ve Asya mutfaklarının etkilerinin görüldüğü, yerel ve mevsimsel malzemelerle hazırlanan Kaliforniya mutfağından örnekler servis edilecek. Yengeç köftesi, organik çiçeklerle lezzetlendirilen ton balığı, keçi ve koyun peyniri ile servis edilen carpaccio gibi örneklerin olduğu menünün adı da Kaliforniya Rüyası. Levent ve Haliç'teki Mövenpick otellerinde 31 Mart'a kadar bu menüyü tadabilirsiniz.Raffles İstanbul'un içindeki Long Bar'da sınırsız suşi akşamları düzenleniyordu. Long Bar'daki bu konsept çok tutmuş olacak ki hemen yan tarafındaki Isokyo'ya da sıçramış. Her cumartesi saat 13.00-17.00 arası sınırsız suşi servis ediliyor. DJ performansı da cabası.