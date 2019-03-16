‘Anne göbeği’nden kurtulmak mümkün

BUGÜN NELER OLDU

Yaz yaklaşıyor. Biz kadınlar için kilo verme sezonu açıldı. Kışın muhasebesini yapıp fazlalıkların hesabını çıkardık. Şimdi sıra bu kiloların nasıl verileceğini düşünmeye geldi. Ancak doğum yapmış, hala emziren anneler için kilo vermeye çalışmak sanıldığı gibi kolay değil. Çünkü öncelik minik yavrumuzun sağlığında! Biz de bugün Bütünsel Beslenme Danışmanı Bersu Ekinci ile doğum sonrasında kalan göbeği, bebeğimizin sütünü de etkilemeden nasıl eritebileceğimizi konuştuk. İşte Ekinci'nin tavsiyeleri..."Bebeği emzirmek kollarınızın arasındaki o küçük yavrunun bağışıklığını ve dayanıklılığını artıracak. Ama bu kadar değil. Aynı zamanda bebeğinizi anne sütüyle beslemeniz sizin de yağ yakmanıza yardımcı olacak. Bedeniniz, bebeğinizin özellikle ilk aylarında çok gereksinim duyduğu anne sütünü üretmek için çok sıkı çalışacak ve bu da hamilelik sırasında aldığınız kiloları vermenize yardımcı olacak. Böylece göbek yağlarınız da sandığınızdan çok daha hızlı bir şekilde eriyecek.""Fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız bedeninizi susuz bırakmamanız gerektiğini unutmayın. Bu kural doğum sonrası göbek yağlarından kurtulmak için de geçerli. Daha hızlı yağ yakmak için sıvı alımını sadece litrelerce su içmek olarak algılamayın. Bunun çeşitli yöntemleri var.Eğer bu ılık suyun içine limon da ilave ederseniz bu göbek ve göbek çevresindeki yağ dokusunun yakımına yardımcı olur. Bu konuda bir başka ince ayrıntıyı da anlatmam gerek. Haftada üç kez ılık limonlu suyun içine doğal bal ekleyerek tüketirseniz ve bunu da sabah ilk iş olarak yaparsanız hamilelikten kalma göbek yağlarından ve fazla kilolardan kurtulmanız çok daha hızlı olabilir.Sadece hamilelik sonrası değil, hayatınızın her döneminde kilo vermek ve hızlı yağ yakmak istiyorsanız yeşil çayı içmenin büyük faydasını görürsünüz. Antioksidan açısından da son derece zengin olan yeşil çay, özellikle yapacağınız hafif bir egzersiz sonrasında tüketildiğinde harika sonuç verir yani yağ yakımını artırır.Hiç değilse günde bir kez içine birkaç dilim salatalık ve birkaç yaprak taze nane katılmış bir büyük bardak su içmeyi günlük rutininiz haline getirmenizi öneririm. Salatalık, sadece vücudunuza gerekli hidrasyonu sağlamakla kalmaz aynı zamanda içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde detoks yapmanıza da yardımcı olur. Bütün bunlara ek olarak iştahı dengeler ve tam da göbeğinizi eritmeye çalışırken sizi gereksiz abur cubura yönelmekten kurtarır.O ne mi? Hamilelik kilolarınızdan kurtulmanıza özellikle de göbeğinizi eritmenize çok yardımcı olacak bir öneri. Bir bardak suyun içine kırmızıbiber, zerdeçal, tarçın ve bir dilim limon katarak içerseniz bu vücudunuzda yağ birikmesini engeller.""Hemen paniğe kapılmayın lütfen. Size minicik bebeğinizi evde bırakıp spor salonlarına koşmanızı söylemiyorum. Bunun yerine rahat spor ayakkabılarınızı ve eşofmanınızı giyin, bebeğinizi bebek arabasına oturtun ve günde iki kez yarım saatlik yürüyüşlere çıkın. Böylece bebeğinizle birlikte bir şeyler yapma, kaliteli zaman geçirme zevkini yaşarsınız. Ayrıca alacağı temiz hava bebeğiniz için de faydalı olacaktır.Hamilelik sonrası kilolarınızdan özellikle de göbek bölgesinde toplanan yağlardan kurtulmak için diyet yapmaya kalkışmayın. Çünkü bu öncelikle bebeğinizin ihtiyacı olan anne sütünün miktarını da kalitesini de olumsuz anlamda etkiler. Ama bunun alternatifi "süt olsun" diye eskilerin yaptığı hatalara düşüp bol bol şekerli besinlere ya da karbonhidratlara yönelmek de değil elbette. Bu hem sağlıklı değil hem de ileride vermek için çok daha fazla uğraşmanızı gerektirecek fazla kilolara davetiye çıkarır. Sağlıklı ve akılcı beslenin. Hem kendinizin hem de bebeğinizin sağlığını düşünerek yiyecek tercihleri yapın. Paketli tüm besinlerden uzak durun, tabağınızın yüzde 40'nı mevsim sebzeleri ile doldurun."