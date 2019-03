Dünyadaki en hızlı parmaklar onda

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en çok satan klasik-crossover piyanisti unvanına sahip Maksim Mrvica, 20 Mart'ta Cemil Reşit Rey sahnesinde yerini alacak. Kendisine klasikcrossover denmesinin sebebi, klasik ve elektro pop türlerini bir arada sunmasından. Maksim Mrvica, Hırvatistan doğumlu ve dokuz yaşından beri piyano ile iç içe. Öyle ki daha o yaşta ilk halka açık performansını gerçekleştirip, üç yıl sonra ise ilk konserini veriyor. Maxim Mrvica, 1990'da başlayan savaşın da müzik kariyerini engellemesine izin vermiyor ve eğitime devam ediyor. Piano Player albümü ile dört milyondan fazla satarak tüm dünyada adını duyuruyor. Mrvica, New Silk Road albümünün lansmanı için şu sıralar ülke ülke geziyor. Biz de Türkiye'de vereceği konser öncesi kendisine merak edilenleri sorduk.Flight Of The Bumblebee'i kaydettiğimizde, stüdyo yapımcım saniyede 16 farklı nota çalabildiğimi söyledi.Benim için bu doğuştan gelen bir yetenek. Ama elbette hızı artırmak için özel çalışmalar yapmak da gerekiyor.Evet. Flight Of The Bumblebee tamamen hız üzerine yazılmış bir parça. Ben bu parçayı 56 saniyede çaldım. İşte bu bir dünya rekoru.Eğitimimi Zagreb Müzik Akademisi'nde, ardından bir yıl Budapeşte'deki Franz Liszt Müzik Akademisi'nde aldım. Paris'te Alexander Skrjabin Konservatuarını bitirdim. Hırvatistan Ulusal Yarışması ve Fransa'daki Rubinstein Piyano Yarışması'nda birinciliklerim oldu.Bütün crossover albümlerim birbirinden farklı. Film müzikleri ile ilgili olanlar da var popüler şarkılar içeren de. New Silk Road orkestra ve piyano anlamında daha klasik. Bu türlerin yanında, ana akımdan sevdiğim ve popüler parçaları icra etmeyi seçtim. Öncelikle klasikten başlamak istedim.Crossover repertuvarımdan Mission Impossible.- Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. 20 Mart'taki konser için de öyle. Bu benim Türkiye'deki halka açık ilk konserim. Başka ülkelerdeki hayranlarımla tanışmayı hep dört gözle beklemişimdir.- En popüler parçalarımı icra edeceğim. İlk albümümden ve klasik repertuvarımdan birçok parça seçtim. Türk halkını orada görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım konseri beğenirsiniz...