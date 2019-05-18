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’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

Pop müziğin zirvesinde bir teyze, herkesin çalışmak istediği prodüktör bir enişte... Müzikal yolculuğuna omuzlarında üç kişinin sorumluluğu ile çıkan , ilk single’ı ’ı yayınladı

MELTEM FIRATLI Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum
Geçen hafta gazetelerin magazin eklerinin birçoğunda benzer başlıklar yer alıyordu. "Teyzesi Gülşen", "Teyzesi Gülşen'in izinden gidiyor"... Teyze, Türkiye'nin en sevilen seslerinden Gülşen olunca Ezra'nın ilk single'ı Avaz Avaz'la ilgili ilk haberlerin bu şekilde çıkması kimseyi şaşırtmadı. Ama diğer yandan pop müzikte son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından birini yayınlayan Ezra'yı bu haberlere sıkıştırmak da haksızlık olacaktı. Bu yüzden Ezra ile bir araya gelip onu yakından tanımaya karar verdik.

- Hakkınızda çok az bilgimiz var. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
-1991 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdum. Bir kız kardeşim var. Okula Türkiye'de başladım. O dönem ailenin başında Gülşen diye bir karakter var. Bir de onun yolundan giden küçük bir kız çocuğu... Daha beş yaşımdaydım. İlk dinlediğim şarkıcı teyzemdi. Biliyorsunuz çıkışı 1996'da Be Adam'la olmuştu.

- Gülşen'e özenme mi vardı?
- Özenme değil, örnek alma vardı. Her yaptığını yapma, büyüdükçe tip, ses ve duruş olarak ona benzeme isteği... Çok enteresan. Şimdi de "İyi ki ona benzetiliyorum" diyorum, çünkü onu çok seviyorum.

- Nasıl bir teyzedir?
- Çok tatlıdır. Teyze değil annedir aslında. Hep de öyleydi. Korumacı, sahiplenici..

- Bu koruma, sahiplenme tüm aileye karşı mı?
- Herkese karşı ama bana daha fazla. İlk yeğen, ilk gözağrısı olduğum için...

- Ezra gerçek isminiz mi?
- Asıl ismim Esra. Gülşen bir gün arayıp "Eğer sahnede olacaksan ismin farklı olmalı. Bundan sonra senin ismin Ezra" dedi. Altı-yedi yıldır yakınlarım da bana Ezra diye sesleniyor.

KAN TER İÇİNDE KALDIM

- Müzikte profesyonelliğe ilk adımı nasıl attınız?
- Üniversitede radyo-televizyon bölümünde okudum. Radyoculuğu sevsem de zamanla "Arkada olmamalıyım" düşüncesi ağır bastı ve şan dersleri almaya karar verdim. O sırada Gülşen de "Artık şan eğitimini al. Edis diye bir çocuk var. Seni onun yanına vereceğim. Pişersin orada" dedi. Edis'in ilk çıkış yıllarında vokalistliğini yaptım.

- Single için çalışmaya ne zaman başladınız?
- Uzun bir süreçti. İstediğim gibi şarkı bulamadım, kendi yazdığım şarkıyla çıkış yapmam riskliydi. Üzerimde bir yandan Ozan Çolakoğlu diğer yandan Gülşen baskısı vardı. No name'im (tanınmamış kişi) ama aslında değilim. Çıkışım bir tık kötü olsa onlara da laf gidecek...

- İkisi de sektörde tecrübeli. Neden Ozan Çolakoğlu ve Gülşen'le çalışmadınız?
- Yanımda dursunlar ama ben kendi başıma da bir şeyler yapabileceğimi göstereyim, istedim.. Şarkı, Erdem Kınay'ın prodüktörlüğünde çıktı. Söz ve müzik Can Tosun imzalı.

- Gülşen şarkı seçimine müdahale etti mi?
- Hayır, beni özgür bıraktı. Zaten en büyük stres şarkıyı Gülşen'e dinletme faslıydı. Demoyu bitirip aranjeye ufak ufak başladığımız dönemdi. Bir gün anneannemde ailecek otururken Gülşen ve Ozan geldi. Gülşen, "Ne oldu, şarkı bulabildin mi?" diye sordu. "Buldum, neredeyse bitmek üzere" yanıtını verdim. "Nasıl yani?" diye şaşırıp hemen dinlemek istedi. İlk Ozan dinledi. Taktı kulaklığı, dinledi ve "Bayağı iyi" yorumunu yaptı. Gülşen de "Hemen veriyorsun o kulaklığı, ben de dinleyeceğim" dedi. O da dinleyip "Tamamdır" diyerek onay verdi. Tabii o arada ben kan ter içinde kaldım.

- Müzikte hedefiniz nedir?
- İddialı konuşmak istemiyorum ama star olmak istiyorum. .

- Avaz Avaz kariyeriniz açısından size ne ifade ediyor?
- Yeniden doğuşum, kendime gelmem diyebilirim. Hayalimin yüzde 70-80'i gerçekleşti. Bu şarkı benim için sabır ve emek anlamına geliyor.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIMLA EVLİYİM

- Parmağınızda yüzük görüyorum. Evli misiniz?
- Evet. Dört yıldır çocukluk arkadaşımla evliyim. Sekiz yaşımdan itibaren birlikte büyüdük. Hep "Biz evleneceğiz" derdik. Arada kopukluklar var ama hep birlikteydik. - Sizi müzik konusundan destekliyor mu? - Beni çocukluğumdan beri tanıdığı için benim adıma mutlu ve heyecanlı. Hatta benden daha heyecanlı.

SAGOPA KAJMER HAYRANIYIM

- İleride farklı bir çalışmayla karşımıza çıkabilir misiniz?
- Farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyorum. Aslında Sagopa Kajmer'le ortak bir çalışma yapmak istiyorum. Bütün şarkılarını ezbere bilen deli bir hayranıyım. Geçen yine konserine gittim. En arkadan izledim. Sagopa benim buramda. (Kalbini gösteriyor)

- Neden çok seviyorsunuz?
- Onu örnek alıyorum. Sözlerindeki matematiği seviyorum.

- Siz de şarkı sözü yazıyorsunuz. Okuyanlar beğeniyor mu?
- İyi olduğunu söylüyorlar. Çok kitap okurum. Klasikleri seviyorum. Çok bilinmeyen sözleri ve deyimleri kullanmayı seviyorum.

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Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum
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