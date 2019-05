Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

SAGOPA

KAJMER

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta gazetelerin magazin eklerinin birçoğunda benzer başlıklar yer alıyordu. "Teyzesi Gülşen", "Teyzesi Gülşen'in izinden gidiyor"... Teyze, Türkiye'nin en sevilen seslerinden Gülşen olunca Ezra'nın ilk single'ı Avaz Avaz'la ilgili ilk haberlerin bu şekilde çıkması kimseyi şaşırtmadı. Ama diğer yandan pop müzikte son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından birini yayınlayan Ezra'yı bu haberlere sıkıştırmak da haksızlık olacaktı. Bu yüzden Ezra ile bir araya gelip onu yakından tanımaya karar verdik.-1991 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdum. Bir kız kardeşim var. Okula Türkiye'de başladım. O dönem ailenin başında Gülşen diye bir karakter var. Bir de onun yolundan giden küçük bir kız çocuğu... Daha beş yaşımdaydım. İlk dinlediğim şarkıcı teyzemdi. Biliyorsunuz çıkışı 1996'da Be Adam'la olmuştu.- Özenme değil, örnek alma vardı. Her yaptığını yapma, büyüdükçe tip, ses ve duruş olarak ona benzeme isteği... Çok enteresan. Şimdi de "İyi ki ona benzetiliyorum" diyorum, çünkü onu çok seviyorum.- Çok tatlıdır. Teyze değil annedir aslında. Hep de öyleydi. Korumacı, sahiplenici..- Herkese karşı ama bana daha fazla. İlk yeğen, ilk gözağrısı olduğum için...- Asıl ismim Esra. Gülşen bir gün arayıp "Eğer sahnede olacaksan ismin farklı olmalı. Bundan sonra senin ismin Ezra" dedi. Altı-yedi yıldır yakınlarım da bana Ezra diye sesleniyor.KAN TER İÇİNDE KALDIM- Üniversitede radyo-televizyonbölümünde okudum.Radyoculuğu sevsem de zamanla"Arkada olmamalıyım" düşüncesiağır bastı ve şan derslerialmaya karar verdim. O sıradaGülşen de "Artık şan eğitiminial. Edis diye bir çocuk var. Senionun yanına vereceğim. Pişersinorada" dedi. Edis'in ilk çıkış yıllarındavokalistliğini yaptım.- Uzun bir süreçti. İstediğimgibi şarkı bulamadım, kendiyazdığım şarkıyla çıkış yapmamriskliydi. Üzerimde bir yandanOzan Çolakoğlu diğer yandanGülşen baskısı vardı. No name'im(tanınmamış kişi) amaaslında değilim. Çıkışım bir tıkkötü olsa onlara da laf gidecek...- Yanımda dursunlar amaben kendi başıma da bir şeyleryapabileceğimi göstereyim, istedim..Şarkı, Erdem Kınay'ınprodüktörlüğünde çıktı. Söz vemüzik Can Tosun imzalı.- Hayır, beni özgür bıraktı.Zaten en büyük stres şarkıyıGülşen'e dinletme faslıydı. Demoyubitirip aranjeye ufak ufakbaşladığımız dönemdi. Bir günanneannemde ailecek otururkenGülşen ve Ozan geldi. Gülşen,"Ne oldu, şarkı bulabildin mi?"diye sordu. "Buldum, neredeysebitmek üzere" yanıtını verdim."Nasıl yani?" diye şaşırıp hemendinlemek istedi. İlk Ozandinledi. Taktı kulaklığı, dinledive "Bayağı iyi" yorumunu yaptı.Gülşen de "Hemen veriyorsun okulaklığı, ben de dinleyeceğim"dedi. O da dinleyip "Tamamdır"diyerek onay verdi. Tabii oarada ben kan ter içinde kaldım.- İddialı konuşmak istemiyorumama star olmak istiyorum. .- Yeniden doğuşum, kendimegelmem diyebilirim. Hayaliminyüzde 70-80'i gerçekleşti.Bu şarkı benim için sabır veemek anlamına geliyor.- Evet. Dört yıldır çocukluk arkadaşımla evliyim. Sekiz yaşımdan itibaren birlikte büyüdük. Hep "Biz evleneceğiz" derdik. Arada kopukluklar var ama hep birlikteydik. - Sizi müzik konusundan destekliyor mu? - Beni çocukluğumdan beri tanıdığı için benim adıma mutlu ve heyecanlı. Hatta benden daha heyecanlı.- Farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyorum. Aslında Sagopa Kajmer'le ortak bir çalışma yapmak istiyorum. Bütün şarkılarını ezbere bilen deli bir hayranıyım. Geçen yine konserine gittim. En arkadan izledim. Sagopa benim buramda. (Kalbini gösteriyor)- Onu örnek alıyorum. Sözlerindeki matematiği seviyorum.- İyi olduğunu söylüyorlar. Çok kitap okurum. Klasikleri seviyorum. Çok bilinmeyen sözleri ve deyimleri kullanmayı seviyorum.