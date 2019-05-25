O kaplumbağaları kim beslemek istemez ki?

Görkemli ve kocaman bir çalışma odası... Ortasında dikdörtgen bir sehpa, üzerinde kitaplar var. Biraz ileri gidince şık bir masa sizi karşılıyor. Masa da masa! Üzerinde fotoğraflar, kalemler, fırçalar ve bir gözlük...

Odanın görkeminden insan etkileniyor ama şöyle bir durup etrafa iyice göz gezdirince, köşede meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi resmini görüyorsunuz. Şaşırmayın, Osman Hamdi Bey'in çalışma odasındayız! Henüz zaman makinesi icat edilmedi, biz de fiziki olarak 100 yıl öncesine gitmedik. Peki o zaman nasıl Osman Hamdi Bey'in odasındayız? Sanal gerçeklik sayesinde...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk resminin en popüler resmi diyebileceğimiz Kaplumbağa Terbiyecisi'nin, müze koleksiyonuna dahil oluşunun 15. yıldönümünde Osman Hamdi Bey'in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi adlı bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında da çeşitli fotoğraflardan, bilgi ve belgelerden yararlanarak Osman Hamdi Bey'in odası dijital dünyada yeniden yaratıldı.







İşte biz de VR gözlüğümüzü takıp bu odanın içinde dolaşıyoruz. Ama bu deneyim Osman Hamdi Bey'in odasını gezmekle sınırlı değil. Bu projenin asıl sürprizi onun en popüler tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'nin içine girmenize olanak tanıması. Yanlış duymadınız, odanın içinde dolaşırken resmin yanına iyice yaklaşınca bir anda kendinizi tablonun içinde buluyorsunuz.

Terbiyecinin etrafını sarmış kaplumbağalar yavaş yavaş önlerindeki marulları yiyor. İsterseniz köşede bulunan marulları alıp kaplumbağaları tek tek doyurabilir ya da onları sevebilirsiniz. Açıkçası bir resmin içinde dolaşmak oldukça ilginç bir deneyim. Resimle kurduğunuz, duygusal, estetik, entelektüel ilişki bir anda değişiveriyor. Resim resim olmaktan çıkıyor çünkü. O an gördüğünüz ve duyumsadığınız, evrenin ta kendisi oluyor. Belki bedenimiz Pera Müzesi'nin içinde fakat VR teknolojisi sayesinde çoktan bu gerçekliği unutmuş durumdayız. Malum bildik müze algısı uzun zamandır değişti ama anlıyoruz ki bu VR teknolojisi sayesinde yeni bir açılımın eşiğindeyiz.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol de bunun altını çiziyor ve "Sanal gerçeklik deneyimi, müze deneyimini daha kişisel ve interaktif kılıyor, ziyaretçilerimize daha zengin bir tecrübe sunma imkanı sunuyor" diyor. Ama bu deneyimi yaşatmak kolay olmamış. Uzun bir uğraş var arka planında.







Osman Hamdi Bey'in odasını oluşturmak için epey uğraşmış müze. Proje için oluşturulan ekip bu odanın gerçeğe en yakın şekilde tasarlanması için arşivlerden bilgi belge toplamış. Fotoğraflar üzerinde çalışılmış. Elde edilen bilgiler daha önce Nikola Tesla'nın ve Michelangelo'nun atölyelerini VR teknoloji ile canlandıran ekibe teslim edilmiş. Sonuç olağanüstü... Yaklaşık altı dakika süren Osman Hamdi Bey'in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi Pera Müzesi'nde ücretsiz ziyaretçilerini bekliyor. Hafta içi saat 11.00-14.00 ve 16.00-19.00, cuma günleri saat 11.00-14.00 ve 17.00-21.00, hafta sonları ise saat 11.00-17.00 arasında gidip deneyimleyebilirsiniz...