7/24 bayram özel

BUGÜN NELER OLDU

Canlı müziğin adreslerinden Jolly Joker, Ramazan Bayramı boyunca şubelerinde ünlü isimleri ağırlayacak. Bu isimlerden bazıları şöyle: Vadistanbul şubesinde 7 Haziran Cuma günü Koray Avcı konseri var. Kartal İstmarina'da ise aynı gün Deha Bilimlier sahnede olacak. Jolly Joker Antalya'da ise yine aynı gün Bülent Ersoy izlenebilir. Rubato ise aynı yerde 5 Haziran Çarşamba günü sahneye çıkacak. Alaçatı şubesinin cuma sürprizi ise Gülşen.Unique Alaçatı'ya taşınan Kafepi Beach Club'ta bayram boyunca saat 17.00'de denizin tam ortasına happy hour sahnesi kurulacak. Ve bu sahnede 4 Haziran Salı günü Ozan Çolakoğlu, 5 Haziran Çarşamba günü Metin Arolat, 6 Haziran Perşembe günü Baran Bayraktar ve 7 Haziran Cuma günü ise Mansur Ark performans sergileyecek. Dans etmeye hazır olun.Cove Aya Yorgi'nin içindeki,Gala Aya Yorgi de bayram konserlerine hazır. Bayramın birinci günü Selami Şahin konseri var. İkinci günü ise Serkan Kaya sahnede olacak. Üçüncü günün konukları ise Bülent Ersoy ve Fatih Ürek. Dördüncü gün Aşkın Nur Yengi izlenebilir.Bu yıl beşincisi düzenlenen UNIQ Açıkhava Film Festivali 12 Haziran'da başlıyor. İlk gece Freddie Mercury'nin hayatını konu alan ve dört dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmi gösterilecek. Festival boyunca izlenebilecek 60 yapımdan bazıları şöyle: The Favourite (13 Haziran), Mirai (16 Haziran) ve Border (20 Haziran)Garaj Organizasyon İstanbul tarafından düzenlenen geleneksel İstanbul İkinci El Festivali, "Atma Değerlendir, Tüketimi Azalt, Mutlu Ol..." mottosuyla 15-16 Haziran'da Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenecek. Festivalde tasarımcılar, antikacılar, ikinci el ürün satanlar ve birçok STK yer alacak. Ziyaretçiler gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alabilecek.Çevre duyarlılığına sahip sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek organize ettiği festival Festtogether, bu yıl ilk kez 14 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Festivalde konserlerin yanı sıra gün boyu ekoloji, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili atölyeler ve paneller düzenlenecek. Festivalin konukları arasında İrlandalı aktivist müzisyen Bob Geldof da bulunuyor. Sophie Hunger da festivalde konser vermek için İstanbul'a gelecek.Salt Beyoğlu'nda açılan Aslına Sadık Kalınmıştır, Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun koleksiyonlarından seçili 15 üretimi bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere, diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. Nancy Atakan, Kader Attia, Handan Börüteçene, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Mark Dion, Haris Epaminonda, Iman Issa, Dilek Winchester Laure Prouvost ve Pak Sheung Chuen sergide yapıtları olan isimler.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı yemeğe ilgi artıyor. The Ritz Carlton İstanbul'un restoranı Atelier Real Food da yerel ve mevsimsel ürünleri misafirlerinin masasına taşıyor. Restoranın özel bahçesine ekilen beş çeşit domates ve farklı otlar menüde yer alan yemeklerde kullanılıyor. Erzurum'un göğermiş peyniri, Ayvalık'ın zeytinyağı, Antakya'dan gelen firik bulguru da kullanılan ürünler arasında...Eski usul swing ve caz geleneklerini rock ve heavy metal'in enerjisiyle aynı sahneye taşıyan özgün grup Diablo Swing Orchestra, PSM Caz Festivali'nin kapanış performansına imza atacak. 2003'te kurulan İsveçli avangart metal grubu, 1 Haziran, 22.30'da Studio sahnesinde olacak.Son yılların en popüler DJ-prodüktörleri arasında yer alan Black Coffee, 6 Haziran Perşembe günü Bodrum, Xuma Village'ta performans sergileyecek. House müziğin zirvedeki ismi Onecolony organizasyonuyla saat 20.00'de sahnede olacak. Ünlü DJ, bir gün önce de Alaçatı'da Sommer Klein'da kabine geçecek.Bir otelin suit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, hazırlıkları takip eden yakın dostları, ve hayatlarına bir anda giren beklenmedik misafirlerle gelişen olaylar... Ümit Kantarcılar, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis Kaygılaroğlu ve Canan Atalay'ın kadrosunda yer aldığı Suit adlı oyun bugün Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da sahnelenecek. Başlama saati 21.15.İstanbul'daki ?İntema Yaşam Akademisi'nde bugün Fit Tatlar atölyesi gerçekleştirilecek. Atölyenin ücreti 195 TL.17.00-20.00 saatleri arasındaki atölyede öğretilecek yemekler ise şöyle:* Lime ve kişniş marineli fırında somon; kinoa salatası ve avokado ile...* Tavuk ballantine; ıspanak ve lor peynir dolgulu, enginar püresi ve domates sos ile...* Orman meyveli smoothie bowl; kakao, badem sütü, fındık ve esmer pirinç ile...DJ Hakan Küfündür ile 90'lar Türkçe Pop Parti, bugün 22.00'de 6:45 KK Ankara'da gerçekleşecek. Bilet fiyatı 40 TL.Su Soley, bugün Ankara'da Shelter'da sahneye çıkacak. 21.30'da başlayacak konserin bilet fiyatı 39.75 TL.Ajda Pekkan 4 Haziran Salı günü Bodrum, Yalıkavak Marina'da konser verecek. Biletler 179 TL.Gece? Yolcuları'nın konseri 4 Haziran Salı günü İstanbul, Beyrut Performans'ta. Bilet fiyatı 55.50 TL.Brezilyalı DJ Anna, 7 Haziran Cuma günü Zorlu PSM Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 80 TL.