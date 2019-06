Nihat Hoca’nın takım elbiseli rapçisi Geeflow Musab

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da yaşayan rapçi Geeflow Musab (Musab Güngör) geçen günlerde atv'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında söylediği Hasbi Rabbi (Rabbim Bana Yeter) parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Konuklar arasında yer alan bir teyzenin Musab'ın sözlerine ve müziğine kendini kaptırdığı sırada çekilen görüntüler de sosyal medyada büyük ilgi gördü.35 yaşındaki rapçiyi birçoğumuz bu görüntülerle tanısak da kendisi Almanya'da çok sevilen bir isim. Aynı zamanda ödülleri de bulunuyor. 2008 yılında Almanya'nın en hızlı rapçisi seçildi. Yine Almanya'nın önemli yarışmalarından Jamsession 2009'da da birinci oldu. Geçen günlerde Mümin Sarıkaya ile de ortak bir çalışmaya imza atan Geeflow Musab'a merak ettiğimiz soruları yönelttik.- Size yabancı gözüyle bakıldığı için bunun zorluklarını yaşıyorsunuz. Bizimki arada bir yaşam oluyor. Kendinizi ne oraya ait hissedebiliyorsunuz ne de ülkenize.- Dibi gördüm derler ya onu yaşadım. Ve bu dönemlerde Allah'a sığındım. Her darlığın arkasında mutlaka bir ferahlık olduğuna inanan biriyim. "Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer olabilir" düşüncesiyle tevekkül ettim ve şükür ki Rabbim her seferinde beni refaha eriştirdi.- Geçmiş dönemimde yaptığım müzik, sürdürdüğüm yaşam tarzından dolayı pişmanım.- Çocukluğumda mahallemizde hip hop kültürü yaygındı. Benim de hevesim, merakım vardı. Abilerimin etkisi çok oldu. O kültürün içine doğdum, diyebilirim. Dolayısıyla da rap hep hayatımdaydı.- Tanımadığım insanların yüreğine girme, onlara rol model, idol olma yolunu açtı. Ben de sevgilerine layık olmaya çalışıyorum.- Çoğunlukla iyi yorumlar alıyorum. Elbetteki eleştiriler aldığım da oluyor. "Peygamberimiz (SAV) bile taşlanmışken biz kimiz?" diyerek doğru bildiğimi yapmaya devam ediyorum. Bu da bana güç veriyor.- İnanın bu anlamda çok fazla mesaj alıyorum. Kimi zaman örnek olsun diye bu mesajları isimlerini gizleyerek sosyal medyada paylaşıyorum. İnsanların düşünceleri bizi daha da çok şevklendiriyor.- Müzik evrenseldir. Ben iyi içerikli, mesajı olan, kötüye teşvik etmeyen ve özendirmeyen sözler yazmaya çalışıyorum. Sözleri yazarken "Annemin, babamın yanında rahatlıkla dinleyebilir miyim?" diye düşünüyorum. Bunu ilahi rap diye kısıtlanmak haksızlık olur. Üç dilde, farklı tarzlarda da söyleyebiliyorum.- Din, vatan, aile, ananelerimiz ve kültürümüz. Bunlar benim en değer verdiğim, geçilmemesi gereken kırmızı çizgilerim.- Yaptığınız işin insanlar üzerindeki etkisini görmek çok önemli. İzlediğimde çok hoşuma gitti, demek ki yaptığım iş teyzemde böyle bir hissiyat oluşturmuş. Kimi yaptığı müzikler alkışlatır. Bizimki de böyle bir etkiye neden olmuş. Sizce ne denebilir ki?- Rap müzik dünyada da Türkiye'de de yükselişte. Gençleri iyiye yönelten mesajlar veren örneklerin yapılması temennim. Yapılan işlere baktığımda bu anlamda çok az örnek var.- Araştırmayı, okumayı severim. Ortadoğu'da yaşananlar, Suriye'nin durumu ve ülkemiz üzerine oynanan oyunlar beni endişelendiriyor. Her şeye rağmen insanlığa değer veren, iyi insanları olması ise bana umut veriyor.- Avrupa'da ırkçılık çok aşırı. Eskiden de böyleydi, şimdi de devam ediyor. Size hep yabancı, istenmeyen insan gözüyle bakılıyor. Gurbetçiler olarak bunun zorluklarını yaşıyoruz. Lafa gelince de "Batı çağdaş, medeni" deniyor.- Arkadaşlarım partilere giderken ben çok çalıştım, stüdyolarda sabahladım. Kendi kendisiyle yarışan biriyim. Her zaman daha iyi nasıl olurum, daha iyisini nasıl yaparım diye düşünürüm. Rekabeti severim. Çok da azimliyim.