‘Flamenturco’ tarzıyla İspanya’yı fethetti

Sivas- Divriği'den İspanya Cordoba'ya uzanan bir flamenko aşkı, bir müzik serüveni Taylan Polat'ınki. Halis muhlis kendi harmanı olan, Türk müziği ve flamenko müziğinin sentezinden müteşekkil 'flamenturco' tarzıyla İspanya'da adından söz ettiriyor. İspanya'da yayınlanan albümleriyle, bu müziğin kendi diyarında bir Türk olarak haklı bir şöhretin sahibi... Aynı zamanda Cordoba Devlet Konservatuvarı'nda flamenko gitar eğitmenliği yapıyor... Kardeşlik payları ve kültürel kesişim kümelerinde hayli çentik barındıran bir Endülüs müziği olan flamenkoyla, Türk müziğinin seslerini, sözlerini ve ruhunu bir araya getiriyor. Polat'la flamenko aşkını ve başarı öyküsünü konuştuk...

- SİZİ TÜRKİYE'DEN İSPANYA'YA GÖTÜREN MÜZİKAL VE HAYATİ SÜRECİ NASIL ÖZETLERSİNİZ?

Türkiye'de neler yaptınız daha önce, nerede yaşadınız? - Hayatta hiç bir şeyi kendi bestelerini yapan bir flamenko gitaristi olmayı arzuladığım kadar arzu ettiğimi hatırlamam. Bir aşığın, sevdiğinin ardından ne pahasına olursa olsun koşmasına benzetirim ben o yılları hatırladıkça. Ben Sivas, Divriğiliyim ve beş yaşımdan beri İstanbulluyum. Gençliğim Kadıköy'de geçti. İlk gitar dersimi Sedat Yapıcı'dan aldım. Daha sonra Krikor Turutyan ile klasik gitar çalıştım ve flamenko gitara Ulvi Afşar ile başladım. Flamenkoya olan tutkumu bilen Ulvi hoca bir gün bana "Flamenko gitaristi olmak istiyorsan Endülüs'te olup bu müziği yaşaman gerekiyor" dedi, ben de inandım. İspanyol Büyükelçiliği'nden aldığım konservatuar adreslerine, flamenko gitar okumak için kayıt şartlarını soran bir mektup yazarak yollardım. Bazı okullardan cevap gelirdi ara sıra, genelde "Biz bu eğitimi vermiyoruz ama falanca okula sorun" diyerek başka okullara yönlendiriyorlardı.

- BU ARAYIŞ NE KADAR SÜRDÜ?

- Bu arayış bir sene sürdü, toplamda 83 mektup yollamışım, hemen hemen bütün İspanya'ya. Sonuç olarak İspanya'da flamenko eğitim veren tek konservatuar olan Cordoba Devlet Konservatuvarı'na ulaşmayı başardım. Sınavlara kayıt yaptırıp katıldım ve kazanarak 2001 senesinde eğitime başlayıp 2009'da mezun oldum. Şu anda okuduğum konservatuarda flamenko gitar hocası olarak eğitim vermekteyim. Bu süreci her hatırladığımda hayallerimi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşarım.

İKİSİ DE HALK MÜZİĞİ

- Flamenkoyu müzik, ruh ve kültürel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Size neler söylüyor flamenko?

- Flamenko ruhu çok dinamik ve zıt uçları bünyesinde bulunduran bir ruh hali. Ağır başlayıp hızlı biten aksak ritimli dansları, şarkı sözleri ve dramı ile anlatım gücü çok yüksek bir kültür flamenko. Bu kültür Endülüs insanın komşu avlularında yaptıkları fiestalardan (şenlik) beslenerek gelişmiş ve şekil almaya başlamış. Flamenko Endülüs'te doğmuş bir halk müziğidir bu nedenle aşk, ayrılık, ölüm, sevgi, hasret gibi konuların yanı sıra ahlaki değerleri de konu alır. Lisanında hep bir başkaldırı hali gürüldüğü gibi, teslimiyet ve sükunet de görülür. Bu başkaldırı, teslimiyet ve sükunet insanın hayat karşısındaki duruşunu simgeler. Flamenko bir söyleme sanatıdır, neler söylediğinden daha ziyade nasıl söylediğinde saklıdır sırrı.

- 'FLAMENTURCO' TARZINI KURGULARKEN OLUŞTURURKEN DÜŞÜNCENİZ, İLHAMINIZ VE ESİNLERİNİZ NELER OLDU?

- Flamenturco benim Türk müziği ve flamenko arasındaki gidişlerimi ve dönüşlerimi, Endülüs'teki serüvenimi anlatır. 18 senedir Endülüs'te yaşıyorum, bir yanım gitar oldu artık, Anadolu'da doğduğumu, sazlı sözlü ortamlarda büyüdüğümü de inkar edemem, insan özlüyor. Ruh dinlemeye ihtiyaç duyuyor bu şarkıları, türküleri ve doğal olarak ilham veriyor bunlar bana. Diğer taraftan flamenkonun gerek melodik gerekse ritmik yapısı 'flamenturco'nun şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Flamenkonun tutkulu ve enerjik ruhu ile Türk müziğinin yumuşak melodileri arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Bu iki nehir arasında sürekli gidip geliyorum. İlham veren şeyler kadar ilham almayı bilmek de gerekiyor.

NEŞET ERTAŞ VE FLAMENKO

- FLAMENKO VE TÜRK MÜZİĞİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER, KÖPRÜLER NELER?

- Flamenko Endülüs'ten geçen toplumların bıraktığı izlerden, kültürel değerlerden doğmuş. Müslüman ve Yahudi toplulukları ile bügünkü İspanya'ya giden Ortadoğu müzik kültürünün izlerini flamenkoda bulabiliriz, doğal olarak Türk sanat müziği ve halk müziğinden benzerlikler taşır. Neşet Ertaş bende hep flamenko ruhunu uyandırmıştır; saz kullanımı, şarkı sözleri ve yarattığı atmosferle ile. Flamenko modu olarak bilinen mod Türk Sanat Müziği'nde hicaz makamına tekabül eder.

"DİNLEYİCİ ŞAŞIRIYOR"

- İspanya'da albümler yaptınız... Müziğine ilgi ne durumda oralarda? - Evet, İlk albümüm 2009'da 4 parçalık single olarak çıktı ama promosyon amaçlı kullanıldı. İkinci albümüm La Vida Nueva yine İspanya'da yayımlandı. Dijital platformlardan dinlenebilir. Konserlerim devam ediyor değişik formatlarda, önümüzdeki hafta bir Fransa yolculuğumuz var. Yabancı birinin bu işin yerlileri gibi flamenko gitar çalması birçok insanı şaşırtıyor. Birde üstüne Türkçe şarkı söyleyince ilgi daha da artıyor. Bugüne kadar hep olumlu eleştiri-