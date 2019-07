7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konserler devam ediyor. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler önümüzdeki günlerde güçlü sesleri sahneye taşıyacak. Bugün Sibel Can sevilen şarkılarını seslendirecek. 29 Temmuz Pazartesi akşamı ise arabesk müziğin iki vazgeçilmez ismi Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun sahnede olacak. Sahne 30 Temmuz Salı günü Selami Şahin'e, 31 Temmuz Çarşamba günü ise Mustafa Sandal'a emanet. Demet Akalın, 1 Ağustos Perşembe günü, Ferhat Göçer ise 2 Ağustos Cuma günü hayranlarıyla buluşacak.İstanbul'un en yeni konser mekanlarından Vadi Açıkhava, bugün Levent Yüksel'i ağırlıyor. Yüksel, konserinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Konser saat 21.00'de başlayacak.NEUE! Step, melankoli ve sonbaharın hüznünden ilham alan bir festival. Bu yıl ilk kez düzenlenecek. 11-29 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek. Daha ilk yılında çıtayı hayli yükseğe taşıyan festival, neo-klasik, minimal, ambient, deneysel ve avangart müziğin kalıpları reddeden sıra dışı isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 21. yüzyılın en zeki ve yetenekli bestecilerinden Nils Frahm'ın yanı sıra; yeni dönem klasik müzik dünyasının en önemli piyanistlerinden Vikingur Olafsson, Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti, Peter Broderick,geçen yıl müzik kariyerini sonlandıran Wild Beasts'in solisti Hayden Thorpe, Douglas Dare, Sylvain Chauveau, Roberto Cacciapaglia gibi müzikte yeni arayışlarda bulunan ve müziğin anlamını genişleten sanatçılar yer alıyor. Injazero Records Showcase kapsamında ise Heinali, Matt Emery ve C. Diab sahne alacak.CIRQUE du Soleil'in 1984'ten beri 43. özel gösterisi olan yeni şovu, İstanbul'da 1 Eylül'e kadar sergilenecek. Bazzar adlı şova Hilltown Alışveriş Merkezi ev sahipliği yapacak. Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouinard'ın üstlendiği Bazzar'da akrobatlar sekiz farklı konseptte yer çekimine meydan okuyarak izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkaracak. İlk gösteri 21 Ağustos'ta.ŞEHIRDEN uzaklaşmadan mola vermek isteyenler şu sıralar Ritz Carlton'ın Boğaz manzaralı, yeşilliklerle çevrili terasında buluşuyor. Open Air Terrace'ta sonsuzluk havuzu ve jakuziler de var. Her gün 09.00- 20.00 saatleri arasında hizmet veren terasta isteyenler güneşleniyor isteyenler de barında serinletici içecekler eşliğinde sohbet ediyor. Farklı fitness derslerine ücretsiz katılma olanağı da bulunan terasa giriş ücreti 290 TL.YAZ aylarının en keyifli aktivitelerinden biri de açık havada film izlemek. Üstelik bu yaz birçok yerde açık hava sinema günleri düzenleniyor. Tepe Nautilus'ta bugün Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gösterilecek.Ücretsiz gösterilecek filmin başlama saati 21.00. Akmerkez Üçgen Teras'ta ise animasyon filmi Dumbo, 31 Temmuz Çarşamba günü izleyici ile buluşacak. Film, yeni doğmuş ve devasa kulakları nedeniyle herkesin güldüğü fil yavrusunun bakıcıları ile Holt Farrier ve çocuklarının öyküsünü konu alıyor. Tüm misafirlerin ücretsiz olarak izleyebileceği film, 21.00'de başlayacak. UNIQ İstanbul'da devam eden Açıkhava Film Festivali kapsamında Karanlıkla Karşı Karşıya filmi gösterilecek. Filmin başlama saati 21.00.CLAPTONE da var, Damian Lazarus da. David Mayer, Guy Gerber, Peggy Gou, Len Faki ve dahası... Elektronik müziğin önde gelen isimlerini buluşturan Big Burn İstanbul dün başladı. Hafta sonu devam edecek festival, üçüncü yılında mekan değişikliğine gitti ve Kilyos'tan Şile'ye taşındı. Kamp alanı ve bungalov evleriyle Woodville Treehouses'in ev sahipliği yaptığı festival boyunca elektronik müzik maratonunun bir parçası olmaya hazır olun.ULUSLARARASI Servis ve Lezzet Akademisi'nin (USLA), Sağlıklı Tatlılar workshop'u, birbirinden hafif ve lezzetli tatlıları yapmayı öğrenmek isteyenler için ideal. Atölyede yapımı gösterilecek tatlılar arasında yaban mersinli şekersiz kek ile kirazlı vanilyalı raw cheesecake de var. 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyenin ücreti 270 TL.BKM Mutfak Altyapı, 30 Temmuz Salı günü Moda Kayıkhane'de sahnelenecek. Yaklaşık 50 oyuncu ve değişen skeçlerden oluşan formatıyla, seyirciyi rengarenk bir mizahi yolculuğa davet eden gösterinin başlama saati 21.00.TÜRK Hava Yolları'nın desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'na başvurular devam ediyor. Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında düzenlenen yarışmada bu yıl tema 'Keşfet!' olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi 25 Ağustos Pazar. Kazananlar 9 Eylül Pazartesi günü Skylife internet sitesinden ilan edilecek. Yarışmanın birincisine 12 bin dolar, ikinciye 6 bin dolar, üçüncüye 3 bin dolar değerinde uçak bileti verilecek.