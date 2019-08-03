Suç makinesi değil doktor, mühendıs, öğretmen olmalılar

BUGÜN NELER OLDU

Yaşları 11-13 arasında üç çocuğun bir kediyi, pitbull köpeğin önüne atarak parçalattıkları ve bundan zevk aldıkları görüntüleri pek çocuğunuz izlemişsinizdir. Kelimenin tam anlamıyla dehşet! Ancak hikâye bununla sınırlı kalmıyor. Polis olayı sokaktaki güvenlik kamerasından tespit edip çocukları yakalıyor. Bir muhabir çocuklara soru soruyor: "- Hamile kedi öldü, üzülmediniz mi?" "- Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim?" Diğeri... "- Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter." Öteki, görüntülerinin çekildiğini görünce sırıtarak konuşuyor: "Çekin de âlem yakışıklı görsün..." Hem olay hem de çocukların söyledikleri bir anne olarak benim kanımı dondurdu. Bu çocuklar bu hale nasıl geldi? Böyle devam ederlerse geleceğin suç makineleri olacaklar. Hem kendileri hem de toplum için ciddi bir problem halene gelecekler. Eğer, bu çocuklar serbest bırakılırsa muhtemelen saydığım bu tablo gerçeğe dönüşecek. Peki, şu noktadan sonra bu çocukların topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması için neler yapılabilir? Bu konuyu Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi'nden Psikolog Dilara Yamanlar ile konuştuk. "Bu durumun altında yatan birçok sebep olabilir. Öncelikle akla gelen ilk sorun yıkıcı davranış bozukluğu olsa da doğru tanı için bu çocukların mutlaka detaylı bir tıbbi incelemeden geçmesi gerekir. Şayet tanı yıkıcı davranış bozukluğu ise, bu sorun; çevreye ve canlılara zarar verme, toplumsal olumlu kuralları göz ardı etme ve başkalarını manipüle etme gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu davranışların takdir topladığı herhangi bir toplumda artarak devam eder ve bir çığ gibi etrafındaki şekillenmemiş çocukları da şekillendirir. Bu durumu, şiddeti normalleştiren ve olumlayan sosyal medya mesajları veya diziler de olumsuz yönde etkileyebilir. Yıkıcı davranış bozukluğunun nedenleri arasında hem aile hem çevre vardır. Çocuğun yaşadığı travmatik süreçler veya antisosyal kişilik bozukluğu olan anne ya da babayla yaşamak zorunda kalması gibi farklı nedenler, çocukta bu bozukluğun oluşmasına yol açabilir. Bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde kendini gösterir ve eğer sosyal destek gelmezse, terapi alınmazsa, 'iyi- doğru-yanlış' kavramlarının gerçek karşılıkları net bir şekilde öğretilemezse yetişkinlikte de devam eder. Yıkıcı davranış bozukluğu 18 yaşından sonrada halen devam ederse antisosyal kişilik bozukluğuna dönüşür. Yıkıcı davranış bozukluğu olan çocukları topluma kazandırmak ve antisosyal yetişkin ya da ebeveynlere dönüşmelerini engellemek için psikolojik destek almalarını sağlamak, onları olumlu olarak yönlendirebilecek sosyal çevrelerde farklı aktivitelerle aktif hale getirmek ve psikolojik açıdan düzenli kontrollerini sağlamak gerekir."Çocuklarınızı şehrin içinde ama tatilde gibi hissedeceği bir etkinliğe götürmek istiyorsanız size bir tavsiyem var: KidzMondo, Hilton İstanbul Bosphorus işbirliğiyle hazırlanan açık hava kampı. Bu kampta çocuklar hem doyasıya eğleniyor hem de doğayla bütünleşiyor. 6-12 yaş arasındaki çocuklar; masmavi gökyüzü altında uçurtma yapımı, spor oyunları, geri dönüşüm atölyesi, survivor oyunları gibi birbirinden zevkli birçok etkinliğe katılarak hem eğlenme hem öğrenme fırsatı buluyorlar.Bugün ve yarın Trump Alışveriş Merkezi'nde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler var. Üstelik ücretsiz. Çocuklar Şapka Boyama Atölyesi ile şapkaları hayal güçlerini kullanarak renklendirecekler. 3 Ağustos Cumartesi günü Cesur Farecik-Cik- Cik, 4 Ağustos Pazar günü ise En Güçlü Kim? adlı tiyatro oyunlarını izleyecekler.Eğer çocuğunuz kumla oynamaya seviyor ama böyle bir alan bulamıyorsanız Uniq tam size göre... Kumda bulunan kaydırak, kova ve pek çok oyuncakla oynayan çocuğunuz çok eğlenecek. Üstelik 2-8 yaş aralığındaki çocuğunuzu uzman refakatçilere emanet edebiliyorsunuz.