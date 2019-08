Kaşif kız Dora büyüdü gençler!

BUGÜN NELER OLDU

Anaokulu yaşındaki çocukların dil becerilerini geliştirmek ve onlara macera ve keşif duygusunu aşılamak için 18 yıl önce yayınlanmaya başlayan Kaşif Dora, bir dönem çocukların gözde çizgi filmlerinden biri olmuştu. Elinden her iş gelen, insanlara yardım etmeyi seven bu Latin küçük kızın macerası artık beyazperdede. Tabii Kaşif Dora ile büyüyen nesle uygun olacak şekilde... Dora artık 16 yaşında ergen/genç bir kızdır. Zoolog annesi ve arkeolog babasıyla şehirden uzak ormanda yaşayan Dora, doğayla iç içe büyümüştür. Ormanla ve doğal yaşamla ilgili her şeye vakıftır. Anne ve babası antik kayıp şehir Parapata'nın keşfi için uzunca bir yolculuğa çıkacağı için Dora'da ABD'de yaşayan kuzeninin yanına liseye gönderilir. Fakat sınıf arkadaşlarıyla Doğa Tarihi Müzesi'ne ziyarete gittiklerinde hazine avcıları tarafından kuzeni ve iki arkadaşıyla birlikte kaçırılır ve Peru'ya götürülür. Hazine avcılarının amacı anne ve babasının izini sürmek amacıyla Dora'yı kullanmaktır... Fakat onlar Dora'nın neler yapabileceğinin pek de farkında değillerdir. Muppets (2011), Muppets Aranıyor (2014), Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinde (2016) filmleriyle tanınan James Bobin'in yönettiği yapım dediğimiz gibi Kaşif Dora ile büyüyen nesle hitap edecek şekilde kurgulanmış. Dora'nın lise çağında bir genç kız olarak arzı endam etmesi de bu yüzden. İşin aslı ormanda doğanın kucağında büyüyen, annesi ve babası tarafından eğitilen genç bir kızın modern yaşamla tanışması kısmı ve bu yaşama kendi tarzından ödün vermeden uyum sağlamaya çalışması kısmı filmin en eğlenceli kısmı. Ki bu kısım daha başta Dora ve Kayıp Altın Şehri'ne gençlik filmi havası veriyor. Ama hikaye tekrar ormana doğru akınca film çocuklara hitap etmeye başlıyor.Aslında TRT'de bir dönem pazar günleri erken saatte yayınlanan çocuklara yönelik filmler tadında Dora ve Kayıp Altın Şehri. O filmler gibi naif bir tarafı var. Biraz Indiana Jones'un izinden giderek didaktik olmadan ve eğlendirerek hedef kitlesini eğitmeyi hedefliyor. Farklı dil ve kültürlere saygı, kendine güvenme, önyargının yanlışlığı gibi konularda makul şeyler söylüyor. Ama o filmlerin genel özelliği TV için çekilmiş olmalarıydı. Dora sinema için çekilmiş bir film ama TV filmi kıvamında bir yapım... Hani sinemaya uyarlanırken hem çocuklara hem de büyüklere hitap etme gibi bir gayesi de yok. Doğrudan Kaşif Dora ile büyümüş nesle hitap ediyor. Ama sanırım o nesil biraz hafife alınmış. Çünkü o çocukların Harry Potter kitapları ve filmleriyle büyüdüğü unutulmamalı. Dimağına Harry Potter bulaşmış biri için Dora biraz hafif film kalabilir... Şu haliyle daha çok 7-12 yaş grubuna hitap eden bir film...