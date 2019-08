Yazın keyfi adalarda çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yunan adaları malumunuz tatil organizasyonlarında son yılların en gözde adreslerinden... Ege'deki komşumuzun kimi adası daha lüks bir tatil arayışında olanlara hitap ederken kimi adası da daha mütevazı ve sakin bir tatil peşinde olanlarca tercih ediliyor. Yani her bütçeye, her tarza uygun bir ada bulmak mümkün. Biz de bu onlarca ada arasından farklı farklı özellikleriyle öne çıkan üçüne sizler için daha yakından baktık...Geldik komşunun en şöhretli adalarından birine... Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin evi mi her yaz buraya akın eden jet sosyete mi daracık sokakların arasında izdiham oluşturma potansiyeli hayli yüksek turistler mi... Ne ararsanız var Santorini'de... Mavi çatılı ve beyaz cepheli evlere bakıp deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yukarıya konumlanmış olan bu ada hayranlık uyandırıyor. Santorini epey güzel hatta çok güzel bir yer. Her taraftan ayrı bir manzara çıkıyor. "Beni bir de tek çek" cümlesini her lisanda duyabileceğiniz ada burası. Ancak fiyatlar da epey pahalı. Eh ne dedik jet-set'in mekanı olmuş buralar. Öyle ki mücevherat mağazalarında geçilmiyor, bir bardak capuccino 7-8 euro'lara satılıyor. Gel gelelim Oia ve Fira köylerinin manzaralarına ise paha biçilemiyor. Özellikle Fira'da günbatımını izlemek herhalde ahir ömrümüzde şahit olabileceğimiz en büyülü anlar listesinde ilk üçe şimdiden adını yazdırıyor.Patmos çok büyük bir ada değil, ama manevi yönü hayli kuvvetli. Hatta Hıristiyanlığın yedi hac merkezinden biri. 12 adaların en kuzeyinde yer alan adada Hz. İsa'nın Hz. Yahya'ya göründüğü söylenen ve İncil'in kıyamet kısımlarının yazıldığı anlatılagelen Kıyamet Mağarası'nı ve Hz. Yahya Manastırı'nı ziyaret etmek Patmos gezisinin ilk adımlarından. Manastır ile Patmos'un simgesi yel değirmenleri arasında 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var ki bu rota Patmos'u keşfetmek için hayli yardımcı oluyor. Manastır, mağara ve yel değirmenlerinin ardından Patmos'un limana yakın olan çarşısında da ufak bir tur atma şansı var. Diğer Yunan adalarıyla kıyaslandığında Patmos'ta fiyatlar daha makul. Kafeler nezih, evler çiçeklerle süslü ve bembeyaz keza sokaklar da... Kısacası Patmos olası bir Yunan adaları turunda asla atlanmaması gereken ideal destinasyonlardan biri.Dünyanın zeytinyağı deposu burası! Doğru bildiniz, Girit'ten bahsediyoruz. Diğer Yunan adalarına kıyasla Girit'te o 'ada' ambiyansına doğrusu pek rastlanılmıyor. Yanlış anlaşılmasın, buranın kötü bir yer olduğunu söylemiyorum. Sadece diğerlerine kıyasla daha büyük bir ada olduğu için şehirleşme daha üst düzey gerçekleşmiş gibi. Yine de Girit'te kimsenin acelesi yok, sokaklar öyle kalabalık değil, herkes kendi dünyasında... Bu pirüpak adada yolunuzun düşmesi muhtemel yerlerden birisi bir antik kent: Knossos Sarayı. Vaktiyle Minos Uygarlığı'na başkentlik yapmış bu antik kentteki sarayın tarihi M.Ö 2000'li yıllara değin uzanıyor. Çok sayıda avlu ve odadan oluşan sarayı gezerken içten içe bir labirentin için dolanıyormuşuz hissi de geliyor. Girit'ten ayrılırken sevdikleriniz için de hediyelik bir şeyler almak istiyorsanız öne çıkan iki alternatif var; birincisi pek tabii ki zeytinyağı ikincisi ise Girit dağlarından toplanan ve adanın antik çayı olarak anılan Diktamon çayı...