Asansörler bebeklerindir

Çocuk sahibi olana kadar alışveriş merkezlerindeki asansörleri hiç kullanmadım. Ne zaman ki çocuk arabası hayatıma girdi, mecburen alışveriş merkezlerindeki asansörlere yöneldim. Ancak, gençlerden, hiçbir engeli olmayan sadece üşengeç olan bireylerden maalesef bebeklere, hasta ve engellilere sıra bile gelmiyor. Asansörlerin önünde bebek arabalarıyla ebeveynler ve engelli vatandaşlar dakikalarca bekliyor. Her kapı açıldığında gencecik delikanlılar sırıtarak yer yok işareti yapıyor. Yahu, biraz duyarlı olun, gençliğinizin sağlığınızın değerini bilin ve o asansörleri gerçekten ihtiyacı olanlara bırakın. Çıkıp ineceğiniz normal merdiven bile değil, yürüyen merdiven.



ARTIK ÇOCUKLAR ŞEKER TOPLAMIYOR

Bayramda şeker toplamak bizim en güzel geleneklerimizden biridir. Ancak bayram boyunca tek bir çocuk bile şeker toplamak için kapıyı çalmadı. Oysa biz çocukken bayram namazı biter bitmez evlerin kapılarını çalmaya başlardık. Maalesef ki, artık çocuklarımıza bir şey olacak diye ne şeker toplamaya gönderebiliyoruz ne de iki adım ötemize... Kimseye güvenemez hale geldik. Dünya gözüyle görüp duyduklarımız hepimizi paranoyak hale getirdi. Bu da önce geleneklerimizi ve mutlu olduğumuz anları vurdu. Bir anne olarak, ne çocuğunu şeker toplamaya göndermeyen ebeveynleri suçlayabilir ne de farklı bir seçenek sunabilirim. Sadece kendi çocukluk hatıralarımızın arkasından iç çekerek el sallıyorum.

DENİZİ SEVEN ÇOCUKLAR

Cevahir AVM Çocuk Kulübü'nde bu haftanın teması deniz. Denizi seven çocuklar için bugün kahvaltılık gevreklerle deniz yıldızı, yarın ise dalgıç adam maskesi yapma atölyesi var. Üstelik tüm etkinlikler ücretsiz.



NE YARARLI NE ZARARLI?

Peki sen ne şekerisin? atölyesi, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü'nde bugün 10-14 yaş aralığındaki çocukları bekliyor: "Deneylerle yediğimiz, içtiğimiz besinlerde farklı şeker türlerinin yer aldığını öğrenelim. Vücudumuz için hangisinin yararlı, hangisinin zararlı olduğuna sen karar ver! Atölye sonunda en sağlıklısını birlikte içelim."

TİYATRO AŞKINA

Trump Alışveriş Merkezi bugün ve yarın çocuklar için 'Rüzgar Çanı Atölyesi' düzenliyor. Ayrıca bugün 'Kırmızı Başlıklı Kaz', yarın ise 'Dünyayı Kurtaran Çocuk' adlı tiyatro oyunlarını ücretsiz olarak sahneliyor.