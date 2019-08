Bir garip süperstar

17 yaşındaki pop yıldızı Billie Eilish'in ilk albümü When We All Fall Asleep, Where Do We Go? geçen ilkbahar piyasaya çıktı. Ve o günden bu yana dijital müzik platformlarında 2 milyar kez dinlendi. Albümün çıktığı ilk hafta 14 şarkı birden Billboard Top 100 müzik listesindeydi. Kapalı gişe konserlerine Radiohead'in solisti Thom Yorke da geliyor, kızıyla Pearl Jam'in solisti Eddie Vedder da... Billie'nin ismini ilk kez duyanların zihninde beliren imajı tahmin etmek hiç zor değil. Oysa ki genç popçu müzikal başarısının yanı sıra bilindik popstarların antitezi olarak dikkat çekiyor. Hayat tarzıyla, giyimiyle, kusurlarıyla, tavırlarıyla... Müzik dergisi Rolling Stone'un Billie'nin ailesiyle yaşadığı evde tanık olduğu olay aslında her şeyi özetler nitelikte: "Annesi mutfakta belirip Billie Eilish'e seslendi: 'Hey, Billie. Odanı temizleyecek misin?'. Eilish isteksizce "Evet" diye yanıtladı. Annesi bu kez bana dönerek 'Sizinle konuşurken bir yandan da odasını temizleyebilir mi?' diye sordu." Her ne kadar evinde odasını toplamak yerine internette sörf yapmayı tercih eden tipik bir ergen olsa da Aralık 2001 doğumlu olan Billie, milenyum kuşağının listelerin zirvesine yerleşen ilk pop yıldızı. Hayatında hiç CD almamış, hâlâ pediyatriste gidiyor.

DERİN SUDAN ÜRKÜYOR

Yaşıtları gibi pembe hayallerin değil, karanlık rüyaların ilham verdiği bir pop yıldızı Billie. Yatmaya giderken birkaç adım kala yatağına atlayanlardan. Yatağın altından uzanacak bir elin bacaklarından onu kavramasını böyle önlediğine inanıyor. Tek korkusu yatağının altından çıkabilecek yaratıklar da değil. Okyanustan, derin sulardan da ürküyor. Garaj, depo gibi alanlara geceleri giremiyor. 10 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte uyuyan Billie, ünlü olduktan sonra korku filmleri izlemeyi bıraktığını anlatıyor: "Gerçek dünya daha korkutucu!" Kesin olan bir konu var ki o da genç yıldızın beyninin farklı işlediği. Çocukken Tourette sendromu teşhisi konan Billie bu hastalığın neden olduğu göz kırpma ve başı sertçe sallama gibi tikleri zamanla kontrol altına almayı başarmış. Ama zaman zaman kimi olaylar sendromu tetiklemeye devam ediyor. Matematik dersi gibi örneğin. Billie aynı zamanda sineztezik. Her insanı ona özel renk, şekil ve sayıyla birlikte algılıyor. Mesela abisi onun için turuncu bir üçgen. YATAK ODASINDA KAYDETTİ

Hep müziğin olduğu bir ailede büyümüş genç yıldız. Evde üç piyano varmış. İlk şarkısını dört yaşındayken ukulele ile yapmış. Ama hayatını değiştiren şarkı kendisinden beş yaş büyük abisi Finneas ile yapıp dört yıl önce SoundCloud'a yüklediği Ocean Eyes oldu.. Şarkı Spotify'da bir milyar kez dinlendi. İlk plak anlaşması imzaladığında da yapımcılar onu gerçek bir stüdyoya davet etti. Dönemin en popüler şarkı sözü yazarları ve prodüktörleri onu bekliyordu. Ortamdan o kadar nefret etti ki kendi yöntemiyle devam etmeye karar verdi. Evine döndü, yatak odasında abisiyle birlikte şarkıları yaptı, kaydetti. Kimi günler sadece 45 dakika kimi günler ise sabahlara kadar çalıştılar. Ve ortaya 2019'un en çok konuşulan albümü çıktı. Billie Eilish şarkılarıyla ulaştığı hayranlarına hayat görüşü ve tarzıyla da ilham kaynağı oluyor. Daha rahat ettiği için kendine birkaç beden büyük gelen kıyafetler giyiyor. Ergenlik sorunlarıyla boğuşan. kendine zarar veren gençlere "Kendinize nazik davranın. Çünkü biliyorum. Ben de oradan geçtim" diyor. İçki içmiyor, uyuşturucudan uzak duruyor. Hayatı boyunca hiç et yemediğini de ekleyelim.



FUTBOLCUNUN RAP KARNESİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli Pedro Rebocho'nun küçük yaşlardan beri rap müziğe olan merakını duymayan kalmadı. Hatta birkaç yıl önce fibula kemiğini kırıp sahalardan uzak kaldığı dönemde sözlerini yazdığı şarkıyı StiffWrist takma adıyla yayınlamıştı. Peki Fibula adlı rap parçası ne kadar ilgi gördü, listelerde nasıl bir başarı yakaladı? Gelin, birlikte bakalım. Şarkını klibinin YouTube'ta izlenme sayısı 40 bin. Şarkıyı 751 kişi like'lamış, 130 kişi ise hiç beğenmemiş. Portekiz müzik listelerinde üç hafta kalan parça 33. sıraya kadar yükselmeyi başarmış.