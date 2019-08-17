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Birkaç lezzet durağı

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Birkaç lezzet durağı
İspanyollar yemeyi içmeyi çok seviyorlar, Çok sayıdaki restoran arasından seçim yapmak gerçekten zor. Kahvaltı için Brunch and Cake'i tercih edebilirsiniz. Buradaki lezzetler farklı sunumları ve taze meyve suları eşliğinde hem midenize hem de gözünüze hitap ediyor. El Born, masaları sokaklara taşan kafeleri, tasarım dükkanları ile şehrin bohem bölgesi. Sokaklarında dolaşmak çok keyifli. Şehrin ünlü tapasçısı Bormuth da burada bulunuyor. Güzel müzik eşliğinde uzun uzun sohbet etmek istiyorsanız ilk tercihiniz olsun. La Boqueria'nın içindeki Bar Central'de deniz mahsullerinin en lezzetlileri bulunuyor. Bar önünde taburelerde oturuyorsunuz.
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