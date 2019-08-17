Haftanın konuğu Melike Gezgin Tütüncüoğlu’nun tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde tasarımları dikkat çeken Soul2Seven markasının kurucusu ve tasarımcısı Melike Gezgin Tütüncüoğlu ile tarzını ve alışveriş alışkanlıklarını konuştuk:Stilimi modern, rahat ve stilize diyerek tarif edebilirim.İlkbahar-yaz sezonu için ilk olarak Sandro'ya uğramıştım. Oradan rahat elbiseler satın aldım. Ve Dior'dan son dönemde çok popüler olan Saddle Bag modeli çantalarından aldım.Doğrusu her sezon alışveriş yaparım. Trendleri takip ederim. Ancak klasik diyebileceğim, birçok sezon giyebileceğim parçaları daha çok seviyorum.Dolabımda en çok jean pantolon, t-shirt ve ayakkabı var.Dolabımdaki en eski parça bir zamanlar anneme ait olan vintage kahverengi deri bir çanta.Asla çok taşlı ve frapan görünen parçalar giymem.Bu sezon en çok yüksek belli havuç pantolonları, nude renkleri ve şeffaf ya da pvc detaylı çanta ve ayakkabıları sevdim.İlkbahar- yaz sezonunda nude tonları ve beyazları ve çiçek desenlerini kullanmayı seviyorum.İlkbahar-yaz sezonunun kurtarıcı kombini rahat elbiselerle kısa topuklu ayakkabılardı benim için.