Yazın tadı Barselona’da çıkar

İspanya'nın doğusundaki Barselona, tam bir Akdeniz şehri. İnsanları, tertemiz sahilleri, mimarisi ve şehrin en ücra köşelerinde bile hissettiğiniz o müthiş enerjisiyle... Sokaklarında gezerken bir anda karşınıza çıkan rengarenk, tuhaf görünümlü binalar sizi şaşırtmaya yetiyor. Bu yüzden şehri anlatmaya, Barselona'nın çehresini değiştiren ünlü mimar Gaudi'den bahsederek başlamak yanlış olmaz. Şehrin birçok yerinde bu sıra dışı mimarın ilginç eserlerine rastlıyorsunuz. Dünyanın en önemli eserleri arasında bulunan La Sagrada Familia, Gaudi'nin yaptığı en meşhur yapı. Hayatını bu projeye adayan Gaudi, ölümüne kadar kilisenin sadece bir kulesini tamamlayabilmiş. Bu yıl çıkan izinle 2026 yılına kadar kilisenin bitirilmesi planlanıyor. Park Guell ise sanatçının hayal dünyasının ürünü, labirenti andıran ve şekerlemeden yapılmış gibi görünen bir park. Aynı bölgede yer alan Casa Mila, Gaudi'nin yapıtları arasında en renkli olanı. Barselona deyip de Picasso'dan bahsetmemek olmaz. Beş yıl Barselona'da yaşayan ünlü ressamın 2 bin 500'den fazla eserinin sergilendiği Picasso Müzesi, şehrin en turistik mekanlarından.

EN ÜNLÜ CADDESİ

Barselona'nın en hareketli yeri Katalonya Meydanı ile deniz arasında kalan La Rambla Caddesi. Cadde turistlerin de gözdesi. Yol boyunca hediyelik eşya dükkanları ve standları yürüyüşünüze eşlik ediyor. Arada oturup soluklanmak için kafeler de var. Ama asıl sürpriz caddenin paralelinde karşınıza çıkan büyüklü küçüklü avlular. Bu avlularda hem yerel halkın hem de turistlerin gittiği kafeler, restoranlar bulunuyor. Üstelik daha serin oluyor. La Rambla üzerinde bulunan La Boqueria ise dünyaca ünlü bir açık pazar. İstanbul'daki balık pazarını andırıyor. Her standdan nefis kokular geliyor. Burada taze meyve sebze de var, et, balık ve şarküteri ürünleri de... Cadde boyunca yürüdüğünüzde kendinizi deniz kıyısında buluyorsunuz. Kıyıdaki Mirador de Colon adı verilen dev dikilitaşın tepesinde Kristof Kolomb'un heykeli yer alıyor. Sağ eliyle Akdeniz'i gösteren Kristof Kolomb'un heykeli, şehri tepeden görmek için teleferikle gezintiye çıkanları selamlıyor. Barselona'ya gelmişken Barceloneta Plajı'nda da bir gün geçirin. Denize girin, güneşlenin ve kafelerinde bir şeyler atıştırın. Ulaşım çok kolay. Bisiklet de kiralayabilirsiniz.