Haftanın konuğu Tuğçe Özocak’ın tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Kısa süre önce satışlarına internet sitesi üzerinden devam etmeye başlayan Third markasının kurucusu ve tasarımcı Tuğçe Özocak ile stilini ve alışveriş rotalarını konuştuk:Stilimi renkli, rahat ve bol bol aksesuvarlı diyerek tarif edebilirim.Aslında artık sezon başlarında mağazalara gitmiyorum. Onun yerine online bakmayı tercih ediyorum. Ayrıca giydiklerimin çoğunu diktiriyorum çünkü renkli giymeyi veya desenli giymeyi çok seviyorum. Desende de pişti olmak üzücü olabiliyor. Türk tasarımcıları çok beğendiğim için ilk olarak Gizia Gate'e gittim. Bu sene listem daha çok aksesuvar üzerine. Aeyde'den bir bota gözümü dikmiş durumdayım. Ayrıca Ada Kokosar'ın Midnight 00 ayakkabılarına bayılıyorum. Ay sonu İspanya'ya gideceğim, kesin Bimba Y Lola' ya yolum düşer.İnsan illa ki her sezon alış veriş yapıyor. Ama bu çılgın tüketime bir dur demek lazım. O yüzden gerçekten az ve öz ama evladiyelik almayı seviyorum. Diktirmeyi çok seviyorum. Trendleri işim gereği takip ediyorum ama hiç bir zaman bire bir uygulayıcısı olmadım.Dolabımda en çok gömlek ve pantalon var.Dolabımda birçok vintage parça var. Yaşını almış ama hâlâ yeni gibi duran çok güzel ceketlerim ve eteklerim var.