Gündemimiz sanat

İki yıl önceki eylül ayını hatırlarsınız. İstanbul Bienali, Contemporary Istanbul (CI), yeni sergiler, mekanlar... Türkiye tarihinde kültür ve sanatın baş aktör olduğu böylesi bir zaman daha önce yaşanmış mıydı onu tartışıyorduk. Tartışmayı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman "Türkiye tarihinde yok böyle bir hafta" diyerek sonlandırmıştı. İstanbul Bienali'nin estirdiği güçlü rüzgar, sanat fuarı CI'nin ilk defa eylül ayında kapılarını açması, müze ve galerilerdeki iddialı sergiler, yeni sanat mekanları derken İstanbul'da her yerde gündemin ilk maddesi sanat olmuştu. Bu yıl, iki yıl öncesine göre daha etkili bir manzarayla karşı karşıyayız. Eylül ayının ilk gündemi sanat olacak. 16. İstanbul Bienali nedeniyle bütün gözler şu an İstanbul'a odaklanmışken yine sanat fuarı CI eylülde açılacak. Merakla beklenen Arter'in Dolapdere'deki yeni mekanı bu ay görücüye çıkacak, Canan Tolon, Nur Koçak ve Halil Altındere gibi önemli sanatçıların iddialı sergileri müze ve kültür merkezlerinde bizleri bekliyor olacak. Açıkçası İstanbul, iki yıl öncesine nazaran daha güçlü bir şekilde sanatı soluyacak. Üstelik bu sanat hareketliliği bu sefer İstanbul ile sınırlı değil. Bu yıl sanat tüm Türkiye'yi de etkisi altına almışa benziyor. İzmir'de Picasso sergisi görücüye çıkacak, Eskişehir'deyse şehrin çehresini değiştirmesi muhtemel Odunpazarı Modern Müze açılacak. Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde iddialı bir sergi izleyiciyle buluşacak. Peki, tüm bu kültür sanat hareketliliğinde yolumuzu nasıl bulacağız? Bienal'den CI'ye, sergilerden yeni mekanlara... Tüm bu sanat dolu günlerde etkinlikler bizlere ne vaat ediyor, mutlaka görmemiz gereken eserler hangileri? SABAH Cumartesi ekibi olarak, sizlere eylül için dolu dolu bir sanat rehberi hazırladık.Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul 14. edisyonu 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek. Akbank'ın desteklediği, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisinin katılacağı fuarda 510 sanatçının 1400'ün üzerinde eseri yer alacak. Bu yıl fuarın küratörü Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati. Fuarda neler var derseniz sıralayalım.* Bu yıl fuarın heyecanla beklenen sergisi Recent Acquistions/Son Edinimler. 41 yerli ve bir yabancı koleksiyonerin son iki yılda koleksiyonlarına kattıkları eserler, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde sergilenecek.* İki yıl önce başlayan Galeri Destek Programı kapsamında Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Portekiz, ABD ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden galeriler fuarda olacak.* 2015 yılında NASA'nın düzenlediği Mars Kolonisi adlı yarışmada üçüncü olan ünlü Türk sanatçı ve mimar Güvenç Özel'in Derin Şehir adlı dijital eseri ilk kez Contemporary Istanbul'da sergilenecek.* Anissa Touati tarafından dokuz sanatçının katılımı ile Garden of Eden adlı açık hava heykel parkı açılacak.CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli İstanbul'un yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu söylüyor: "2019'dan başlayarak birçok yeni müzenin açılması ile yeni bir dönem başlıyor. Çağdaş sanat sergileri, fuarlar, yeni açılan ve açılacak müzeler, kültür merkezleri İstanbul'u olması gerektiği yere taşıyacak. Contemporary Istanbul bölgenin önde gelen sanat fuarı olarak bu etkinin oluşmasında ve dönüşümünde, önemli bir etkendir. İstanbul'un dünyada beş kültür başkenti arasına girme süreci başlamıştır. Bu yakalanan pozitif etki bizim geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Çünkü değişim sadece ticari yatırımla değil, kültür ve sanata yapılan yatırımla ivme kazanır ve bizi yukarılara taşır."arasında gösterilen İstanbul Bienali 14 Eylül'de başlayacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği, Koç Holding'in desteklediği bienalin mekanları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binası, Pera Müzesi ve Büyükada olacak. Fransız yazar Nicolas Bourriaud küratörlüğünde, Yedinci Kıta teması altında gerçekleştirilecek bienale dünyanın dört bir yanından 56 sanatçı ve sanatçı kolektifi katılıyor. Sanatçıların bienali için özel ürettiği 36 yeni eser ilk kez İstanbul'da görülelecek. Bienalin direktörü Bige Örer "Yedinci Kıta başlıklı 16. İstanbul Bienali'nde insanların kendi üretim ve tüketim fazlalarıyla yarattığı ve büyütmeye devam eden atıkların gezegenimize etkileri çarpıcı formlarda ele alınacak ve bienal, izleyicilerini bu konu üzerinde düşünmeye davet edecek" diyerek bienalde göreceğimiz işlerin çerçevesini çiziyor ve görülmesi gereken sanatçıların çalışmalarını SABAH Cumartesi için sıralıyor: Pera Müzesi: Piotr Uklanski, Norman Daly, Ernst Haeckel/Büyükada: Glenn Ligon, Hale Tenger/Resim Heykel Müzesi: Güneş Terkol & Güçlü Öztekin, Feral Atlas Kolektifi, Simon Fujiwara, Armin Linke.Usta sanatçı Canan Tolon'un İstanbul Modern'de 6 Eylül'de açılacak Sen Söyle sergisi, sezonun iddialı sergilerinden biri. Serginin küratörü ve İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu "Canan Tolon'un 40 yıla uzanan kariyerinden bir seçkiyi Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sergide Tolon'un 130 civarında yapıtını bir araya getirirken, onun sanat tarihinde yerini almış ikonik yerleştirmelerini de yeniden canlandırıyoruz" diyor.Sanatçı Nur Koçak'ın Mutluluk Resimlerimiz başlıklı sergisi 3 Eylül'de Salt'da açılıyor. Küratörler Ahu Antmen ve Amira Akbıyıkoğlu serginin Nur Koçak'ın Türkiye'de ve uluslararası platformda bugüne kadarki en kapsamlı sergisi olduğunun altını çiziyor.Eylül ayının sanat haritasında Akaretler de yer alıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Artweeks@Akaretler, 3 Eylül'den itibaren üç hafta boyunca yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Etkinlikteki, Japonya'da yaşayan sanatçı Ercan Akın'ın küratörlüğünü üstlendiği Kusurlu Güzellik, koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu'nun koleksiyonunda yer alan 35 sanatçıyı buluşturduğu Absürd, Beral Madra küratörlüğündeki Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler başlıklı sergilere dikkat deriz.Arter'in heyecanla beklenen Dolapdere'deki Grimshaw Architects imzasını taşıyan yeni binası eylülde hizmete giriyor. Sanat mekanının açılışı da iddialı. Arter'de koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam yedi sergi eş zamanlı açılacak.Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yılını bir dizi özel etkinlikle kutluyor. Halil Altındere'nin Abrakadabra sergisi de bankanın doğum günü sergisi olarak düşünülebilir. 11 Eylül'de Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi'nde açılacak sergi için sanatçı Halil Altındere "Bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum ve abrakadabra! Bu sıradan nesneler artık sıra dışı. Konum olarak İstiklal'de yer alan bu sergiyi gezen insanlar, sokağın bir nevi içeride devam edişini deneyimleyebilir. Örneğin sokakta gördükleri bir insanın bir anda hiper gerçekçi bir heykeliyle karşılaşabilirler" diyor.Pilevneli Dolapdere'de yeni sezonun ilk sergisi 9 Eylül'de açılıyor. Almanya'nın önemli çağdaş sanatçılarından Tobias Rehberger'in sergisi, Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur adını taşıyor. Pilevneli Mecidiyeköy'de ise 10 Eylül'den itibaren Erdoğan Zümrütoğlu'nun Tuz Zamanı, Cleon Peterson'un Güneşin İçine Bak ve Johan Creten'in The Vivisector başlıklı sergileri açılacak. Pilevneli Gallery İletişim Direktörü Aslı Pamir "Yurt dışından yıllar sonra ilk defa ciddi sayıda koleksiyoner ve sanatseverin İstanbul'a gelmesiyle sanat ortamının zenginleşeceğini düşünüyorum" diyor.Kültür sanat hareketliliği sadece İstanbul'la sınırlı değil. İzmir'e de Picasso eserleri geliyor. Arkas Sanat Merkezi'nde 18 Eylül'de açılacak Picasso & Gösteri Sanatı başlıklı sergide Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar yer alacak. Serginin direktörü Müjde Unustası "Bu sergi, gösteri dünyasının Picasso'ya ne denli bir esin kaynağı olduğunu ve Picasso'nun sahne sanatları için yarattığı eserleri merak edenler için önemli bir fırsat sunuyor. Sanatçının parade kostümleri ve The Acrobat tablosunu mutlaka görülmeli" diyor.Bayburt'a 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyü'nde yer alan Baksı Müzesi, 1 Eylül'den itibaren Şakir Gökçebağ'ın Aşina başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. 2016 yılında Almanya'nın en prestijli sanat ödüllerinden Leo Breuer'ya layık görülen sanatçı, mandal, sini, duvar, süpürge ve halı gibi gündelik yaşamın içinde alışık olduğumuz nesneleri yeni formlara dönüştürdüğü heykel ve enstalasyonları ile tanınıyor.