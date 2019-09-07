7/24 şehirde yaşam

SERGİ MUTLULUĞUN RESMİNİ YAPMIŞLAR

Fotogerçekçilik akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak'ın 1960'lar ile 2010'lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata'da açıldı. 1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan Mutluluk Resimlerimiz sergisinde Koçak'ın popüler kültür içerinse kadının fetişleştirilmesini sorguladığı eserler yer alıyor. Popüler kültürün Türkiye'deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyan sergi 29 Aralık'a kadar gezilebilir.

İyi bir hayat

Galeri 77, 16. İstanbul Bienali teması olan Yedinci Kıta kavramına odaklanarak 12 Ekim'e kadar Sergey Narazyan'ın Canlı Rüyalar ve Taşra Trajedileri isimli İstanbul'daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Yerleşim alanlarının hızla büyüdüğü, şehir-doğa ayrımının gittikçe daha da bulanıklaştığı günümüzde 'iyi bir hayat' hayaliyle hiç düşünmeden arkada bıraktıklarımızı ve bu uğurda yaşadığımız kadim topraklarla kurduğumuz bağın geldiği noktayı merkezine alan sergide sanatçının kâğıt üzerine pastel eserleri görülebilecek.



YIKIM VE TARİHİ MEKANLAR

Bir önceki sergisi Formicarium'da yıkımın, şehirler, insan ve tarih üzerindeki etkilerini inceleyen Hasan Pehlevan, yeni sergisi Anı(t)sal Tahribat'ta yıkılan ve kaybolmasına göz yumulan tarihi alanların/ mekanların izini sürüyor. Bu izleri takip eden Pehlevan, bütün bu yıkımları, bir mekan üzerinden kazı alanı oluşturarak kaybolmuş, yok olmuş veya yıkılmış bir hafızayı canlandırmak istiyor. Serginin tasarımında ise Sanayi313'ün kreatif direktörü ve iç mimar Enis Karavil'in imzası bulunuyor. Sergi, 25 Ekim'e kadar PG Art Gallery'de görülebilir.



MEKAN ŞEFİN LEZZETLERİ İLE TANIŞIN

Hüseyin Özbay, ülkemizi yıllarca yurt dışında temsil eden usta bir şef. Şimdilerde ise Sortie'nin içinde yer alan Kaddeh'in mutfağı kendisine emanet. Özbay'ın Kaddeh'te misafirlere sunduğu lezzetler arasında levrek marin de bulunuyor. Zaten Özbay, 1960'lı yıllarda İspanya'da orijinal yapımını öğrendiği bu mezeyi Türkiye'ye tanıtan şef olarak da biliniyor. Özbay'ın yaptığı levrek marini mutlaka tadın. Tadı gerçekten çok güzel. 12 çeşit baharat ve Ege'ye has kurutulmuş meyve ve sebzelerden oluşan Ege Karması da menüde dikkat çeken lezzetler arasında. Ana yemeklerde de şefin imzasını yoğurtlu özel Kaddeh Kebap'ta hissediyorsunuz.





FESTİVAL MÜZİK DE VAR, ATÖLYE DE

Akbatı AVM, sekizinci yaşını iki günlük festivalle kutluyor. Festival, bu hafta sonu Akbatı Festival Park'ta gerçekleşecek. Bugün saat 21.00'de Göksel konseri var. Kolpa ise yarın 19.00'da sahnede olacak. Festival kapsamında resim, dans, ritim gibi farklı dallarda atölyeler de düzenlenecek. D&R Sahnesi'nde ise söyleşi ve imza günleri yer alıyor.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen İstanbul Rooftop Festival kapsamında 11 mekanda 51 müzisyen performans sergileyecek. Klein Garten, Monkey Bar gibi şehrin popüler teraslarında bugün gerçekleşecek festivalde Dole&Kom, Floyd Lavine, Jake the Rapper, Holger Hecler, Aksak ve Kaan Düzarat gibi isimler yer alacak. Müzikseverler tek bir biletle performansları takip edebilecek. Ayrıca gün boyunca kokteyl, gastronomi atölyelerine de katılmak mümkün.



MÜZİKAL ALKIŞLAR SERTAB'A

Son iki yıldır büyük beğeniyle karşılanan Sertab'ın Müzikali, bu yıl Zorlu PSM'de sahnelenecek. İzleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaran müzikalin koreografisi yeni sezon için Beyhan Murpy tarafından yenilendi. 200'den fazla Broadway yapımında ışık tasarımcısı olarak çalışan, Tony ödüllü Ken Billington da gösterinin ışıklarına katkıda bulunmak için ilk defa Türkiye'ye gelecek. İlk gösteri 11 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de.



GEZİ

Bir İstanbul masalı Haliç'teki Lazzoni Hotel'in teknesi Vaporetto ile yaz bitmeden İstanbul'un keyfini çıkarabilirsiniz. Maksimum 10 kişilik gruplar için hazırlanan tekne ile ister tarihi yarımada üzerinden Ortaköy-Bebek rotasında gezintiye çıkabilir, Adalar'a gidebilir ya da romantik bir gün batımını sevdiklerinizle birlikte seyredebilirsiniz. Kokartlı bir turist rehberiyle, Balat-Fener rotasında, İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmek de mümkün. Teknede mutfak ve servis hizmeti de veriliyor



PEK YAKINDA NİLÜFER'LE ZAMANDA YOLCULUK

Vadi Açıkhava, 14 Eylül Cumartesi akşamı 49 yıldır Türk pop müziğine yön veren isimlerden Nilüfer'i ağırlayacak. Nilüfer seyircileri 70'lerden günümüze uzanan bir zaman tünelinde unutulmaz şarkılarla duygudan duyguya taşıyacak



KONSER EN HIZLI PİYANİST

Klasik ve popüler müzik arasında köprü kuran, En Hızlı Piyanist olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduran Peter Bence, Garanti BBVA Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de konser verecek. Bence, Michael Jackson, Queen ve Sia'nın piyano düzenlemeleriyle YouTube'ta 500 milyondan fazla izlendi. 13 Eylül Cuma günü gerçekleşecek konserin başlama saati 20.30.

İstanbul horona duracak

Geçen yıl ilki gerçekleşen Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni'nin ikincisi yarın Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek. Festivalde Resul Dindar, Ekin Uzunlar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu ve Salih Yılmaz sahne alacak. Ayrıca birbirinden özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler ile İstanbul'da memleket hasreti çeken Karadenizliler ve Karadenizseverler bir araya gelecek.



PAZAR PÜR'DE BULUŞALIM

Les Ottomans otelin içerisinde açılan Pür Bosphorus pazar canlı müzik programlarına devam ediyor. Genç isimler, Türkçe pop ağırlıklı repertuvarları ile dinleyicilere keyifli saatler yaşatıyor. Yarın saat 17.00'de son dönemin popüler ismi Alya sahnede olacak.



NOT DEFTERİ

1. BUGÜN Watergarden İstanbul'da Seda Sayan sahne alıyor. Saat 20.00'da başlayacak konser herkese ücretsiz.

2. HEY Douglas, bugün Dorock XL Kadıköy'de setin başına geçecek. Bilet fiyatı 45 TL.

3.İSTANBUL'UN yeni alışveriş merkezi Metropol İstanbul'un ilk halk konserinde Hadise sahnede olacak. Bugün saat 20.00'deki konser ücretsiz gerçekleşecek.

4.ANATHEMA bugün Zorlu PSM'de konser verecek. Konserde grup sevenlerinin isteğiyle belirlenen şarkıları çalacak.

5. BUGÜN Le Cordon Blue'de çikolata yapımı atölyesi var. 10.30'da başlayacak atölyenin ücreti 500 TL.