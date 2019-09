Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

EMRE ERDEMOĞLU

Erkekler sahne kostümünde daha teslimiyetçi



Bu yaz; Kenan Doğulu, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Gökhan Türkmen, Edis, Soner Sarıkabadayı, Yalın, Keremcem, Buray, Simge Sağın, Kalben, Lider Şahin, Emre Kaya, Rober Hatemo ve Cem Belevi'yi giydirdim sahne performansları için.

Mesela Harbiye Açıkhava sahnesinin takvimi çok önceden belli olduğu için yaklaşık bir ay önceden başlıyoruz çalışmalara.Tabii ki bazı konser organizasyonları daha ani olabiliyor ve tasarımları birkaç gün içerisinde hazırlamamız gerekebiliyor.

Sahnede deriyi çok seviyorum. Özellikle üst gruplarda. Derinin ışığını, duygusunu seviyorum. Güçlü duruyor. Giydirdiğim bir çok sanatçı da da deri kullanıyorum. Deriyi işlemek de çok keyifli. Nakış, baskı, doku, işleme her şey yakışıyor deriye.

Bazı ürünleri hazırlamak günlerce sürebiliyor. Kalıp hazırlığı, modelin çizimi, deri kumaş seçimi, renk uyumu ve bu renklerin deride boyatılması, üzerine yapılan işçilik, son provası derken bir ceket üç-dört gününüzü hatta bir haftanıza yayılabiliyor.

Kenan Doğulu ve Gökhan Türkmen ile uzun yıllardır mesai yaptığımız için onların yeri bende çok farklı.

Ünlü isimlerle çalışmak ve onların önemli bir konseri için kostüm hazırlamak farklı bir duygu.

Erkekler bu anlamda daha teslimiyetçi. Size inanarak geliyorlar. Ne istediğini bilerek, kendini tanıyarak sizinle çalışmayı tercih etmiş biriyle zaten zorluk yaşamıyorsunuz.



NİHAN PEKER

En az provayla en mükemmel duruş



Bu yaz Sibel Can ile birçok çalışmamız oldu.

Yaz dönemi konserlerine ayrı ayrı çalışmak gerekiyor.

Takvimi çok önceden belli bile olsa, her konserden iki-üç hafta önce başlıyoruz aslında esas çalışmalara. Sıcağı sıcağına, o konserin ruhuna uygun tasarımlar yapmak gerekiyor.

Herkesin olmazsa olmazları var ama sanatçının stiline katkı sağlayabilecek modern bir bakış açısı getirmek önceliğimiz. Detaylara kendisiyle birlikte tek tek karar veriyoruz.

Mesela Sibel Can yeni kalıplar yeni formlar denemeye çok açık. O yüzden ona her zaman farklı detaylar sunuyoruz ve bunları deniyoruz.

Özellikle konserden önceki son üç gün tüm atölye gece gündüz kostümler için çalışıyor.

Çok yoğun oldukları için en az provayla en mükemmel duruşu sağlayabilmek için uğraşıyoruz.

Her parça inanın çok özel... Bazen prova yaparken bile çok heyecanlanıyoruz. Bir de tasarımınızı o konser anında görmek bambaşka bir his.

Bu yaz Sibel Can ile yoğun çalıştıkanlatabilirim. Mesela hiç kapris yaptığını görmedim. Bütün provalarımız çok keyifli geçti. Zaten bu enerji de bence sahne performansını etkiliyor.



NESLİŞAH YILMAZ / BARRUS

Konser mekanı ve konsept önemli



Bu yaz sezonunda Ajda Pekkan ve Nilüfer gibi müzik dünyasının önemli isimleri için tasarım yaptık.

Konserden yaklaşık bir ay kadar önce provalara başlıyoruz. Konserden birkaç gün önce zaten kostüm tamamlanmış oluyor.

Böyle bir tasarım yaparken öncelikle tabii ki konserin nerede yapılacağı önemli oluyor. Özellikle belirlenen bir konsept varsa ona uygun tasarım yapıyoruz. Burada en önemli nokta tabii ki sanatçının sahnede gözkamaştırıcı olması. Ama rahatlığı da en az bu ilk madde kadar önemli. Hem şarkı söyleyip hem de hareket halinde olmak çok da kolay değil. Bunu göz önüne alarak tasarım yapıyoruz. Bir de sanatçının konseri sırasında nasıl bir ruh halini yansıtmak istediği çok önemli. Bu da genel olarak tasarımı belirliyor.

Provalarımız en az iki saat sürüyor. Her detayıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Atölye süreci yapılan tasarıma göre değişiyor. Bazı kostümleri birkaç hafta yeterli oluyor. Bazıları bir aydan fazla sürebiliyor



SEMİH DOĞRUER

Söyledikleri ders notu gibi



Bu yaz sezonu atölyemizde üç sanatçı için tasarımlar yaptık. Bülent Ersoy, Seda Sayan ve Ebru Yaşar...

Bu saydığım isimlerle sürekli iletişim halindeyiz. Her projelerini biliyoruz. Yani önceden atölyeyi nasıl organize etmemiz gerektiğini öngörebiliyoruz. Mesela Ersoy'a hazırladığım iki tuvalet için tüm atölye yaklaşık iki ay çalıştı.

Tabii bazen çok hızlı olarak bir organizasyon için hazırlanmak gerekiyor. Bugüne kadar en hızlı olan Yaşar içindi... İki günde istediği kostümü hazırladık.

Ersoy tabii ki kariyeri, modaya olan merakı nedeniyle bambaşka bir isim. Onun için en son Fransız danteli üzerine kasnak işçiliğiyle bir kostüm hazırladık. Gökyüzü teması vardı ve tüm tuvalette Swarovki marka kristaller kullandık. İnanılmaz bir süreçti diyebilirim.

Ersoy ile çalışmak ders gibi... Mükemmeliyetçi, çok uzun yıllara dayanan bir kariyeri, moda gözü var. Ona tasarım yaparken her söylediğini ders notları gibi aklımda tutmaya çalışıyorum.

Sanatçılarla çalışmak bambaşka bir serüven.



AMOR GARİBOVİÇ

En sade tasarım bile beş gün sürer

Bu sezon birçok isim için konser tasarımı hazırladık. Sibel Can, Hadise, Emina Jahovic, Burcu Güneş ilk aklıma gelen isimler.

En son Can'ın Harbiye konseri için tasarım yaptık. Bu konser için bir hafta önce iletişime geçildi bizimle.

Tabii ki sizinle iletişime geçen sanatçının katılacağı etkinlik ya da konser tasarım sürecini esas belirleyen etken. Sanatçının genel imajına dikkat etmek gerekiyor. O konserin yeri ve genel konseptine göre de tasarımın son hali ortaya çıkıyor.

Yaptığımız tasarım haute couture. Bu durumda da doğal olarak özel bir ilgi ve ihtimam gerekiyor ve en sade görünen tasarımı hazırlamak bile yaklaşık beş gün sürüyor.

Beraber çalıştığım her sanatçı çok özel benim için. Sibel Can çok farklı ama... Kendisi kumaş, malzeme, aksesuvar konusunda çok bilgili.