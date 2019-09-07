Dört tatilli döneme hazır mıyız?

Okulların açılması ile birlikte yeni bir uygulama da yürürlüğe girecek, dört yarıyıl tatili. Yıllardır alışkın olduğumuz 15 tatil ve yaz tatiline iki ara tatil daha eklenecek. Özel okullar da zaten yıllardır böyle bir uygulama var. Ancak devlet okullarında okuyan öğrencileri öğretmenler ve veliler için yeni bir dönem başlıyor. Peki, dört tatilli öğretim hayatına hazır mıyız? Bu soruyu sosyolog, yazar Erol Erdoğan'a sorduk. Erdoğan: "Bu tatiller öğrenciler için. Öğretmenlerimizin tatil takviminde değişiklik yok. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki eğitim amaçlı yapılan seminerlerin birer haftası yıl içerisinde yapılacak" diyor ve okul yönetimi, öğrenci ve aileleri neler beklediğini söyle değerlendiriyor:

ÖĞRETMENLERE ARA YOK

"Öğrencilerin ara tatilde olduğu haftalarda, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin okulların durumuna yönelik ara değerlendirmeler yapması, buna göre iyileştirme planları yapmaları bekleniyor. Veli toplantıları başta olmak üzere zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmelerinin de bu dönemlerde olması planlanıyor.

AİLECE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN FIRSAT

Ara tatillerde öğrencilerin dinlenmesi ve öğrendiklerini kontrol etmesinin yanı sıra öğrendiklerini uygulama, deneme, gözlem yapabileceği etkinliklere yönelmesi, ziyaretler ve seyahatler yapması gerek. Çalışan veya çalışmasa bile çocukları ile vakit geçirmenin önemini yeterince kavrayamayan ya da bu konuda geleneği olmayan aileler, ara tatilde nasıl davranacakları konusunda zorlanabilirler. Aileler, ara tatillerini çocuklarıyla birlikte olmak, birlikte bazı işler veya etkinlikler için fırsat kabul etmeli, çalışma ve izinlerini buna göre ayarlamalıdır. ÇALIŞMADAN DA OLUR DEMEYİN

Az ders, az ödev, uzun teneffüs, çok tatil, ezberci eğitim karşıtlığı gibi yaklaşımlar doğru olmakla birlikte bazen çocuklarda "çalışmadan da olur" algısı oluşturabiliyor. Buna dikkat edilmeli, çocuklara çalışmanın, emeğin, alın terinin, gayretin, çabanın önemi anlatılmalı, yaşayarak gösterilmeli, doğru örnekler modellenmeli.

TEMBELLİK ZAMANI DEĞİL

Aileler her türlü tatil ve benzeri zamanı çocuklarıyla birlikte olmak ve farklı işleri birlikte yapmak için değerlendirmeli. Tatiller, tembellik zamanı olarak değil, dinlenme, spor, seyahat, ziyaret gibi dersten farklılaştırılmış işlerin zamanı olarak düşünülmeli. Bunu yaparken daha esnek olunmalı ve yeni bir okul dönemi oluşturulmamalı. Okul kutsanmamalı veya tatil düşmanlığı yapılmamalı, her şartta çalışmanın, öğrenmenin, emeğin, bilginin değerli olduğu kavranmalı, hep tatil olsa da öğrenmenin çok yolu olduğu hayatın temel dersi olarak bilinmeli."



YILDA 180 GÜN DERS YAPIYORUZ

"Eğitimde çok mu tatil var?" sorusu için Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan "Eğitime Bakış 2018" raporundaki verilere göz atmamız gerekir. Raporda, Türkiye'de tüm kademelerde yıllık eğitim süresi 180 gün iken diğer ülkelerin OECD ortalaması ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 gün olarak hesaplandı. Bu açıdan Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda yıllık ortalama öğretim gün sayısının OECD ortalamalarının çok az altında, ortaöğretim kademesinde ise OECD ortalamasına eşit olduğu belirlendi. OECD ülkeleri arasında ilkokulda yıllık ortalama öğretim gün sayısının en yüksek olduğu ülke 219 günle İsrail olurken, bunu ilkokullarda ortalama 201 gün eğitim veren Japonya, 200 gün eğitim veren Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika izledi. Ortaokul kademesinde benzer şekilde 209 günle İsrail ilk sırada yer alırken, Japonya, Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika en fazla gün eğitim verilen ülkeler olarak ön plana çıktı.

BAYRAM TATİLLERİ DE VAR

Raporda, 33 OECD ülkesinin okul tatil süreleriyle ilgili dikkat çekici veriler de paylaşıldı. Buna göre, OECD ülkelerinin tamamında farklı sürelerde yaz tatili bulunuyor. Buna ek olarak, özellikle Avrupa genelinde sonbahar tatili, Noel ve yeni yıl tatili, kış/karnaval tatili ve ilkbahar/paskalya tatili olmak üzere dört tatil dönemi daha uygulanıyor. 2017-2018 öğretim yılında okullarda ortalama tatil süresinin 15,2 hafta olarak belirlendiği Türkiye ile çeşitli ülkelerde ise kamusal veya ramazan ile kurban bayramları gibi ek tatiller yapılıyor. OECD ülkelerindeki toplam tatil sürelerine bakıldığında 33 ülkedeki tatil ortalaması 13,9 hafta oldu. Türkiye, ortalama 15,2 haftalık tatil süresiyle bu ortalamanın üstünde yer aldı. Toplam tatil süresinin en az olduğu ülkeler ise 9 hafta ile İsviçre oldu. Bunu 10 hafta ile Meksika ve 10,6 hafta ile Danimarka izledi. Raporda, Türkiye'de özellikle ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde öğretime ayrılan yıllık ortalama gün sayısının birçok ülke ile benzer olduğuna işaret edilerek, öğrenme çıktısının niteliğinin öğrenmeye ayrılan süreden daha çok bu sürenin ne kadar verimli kullanıldığı ile ilgili olduğunu gösterdiği ifade edildi. Öğretime ayrılan sürenin tamamının öğretim veya öğrenme için kullanılmadığı aktarılan raporda, şu değerlendirmeye yer verildi: "Türkiye'de de öğretim için ayrılan sürenin yıl içinde bir kısmında öğrencilere duyuruların yapılması, çeşitli kutlama ve törenlere hazırlık (29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan vb.) gibi pek çok etkinlik sebebiyle öğretim için kullanılamadığı bilinmektedir. Daha açık ifade ile Türkiye'de fiili olarak ders yapılan gün sayısı resmi olarak tanımlı olan 180 günden daha azdır."