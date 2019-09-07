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Haftanın konuğu e. ’ün tercihleri

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Haftanın konuğu Nargisse e. Akyüz’ün tercihleri
Nisse markasının tasarımcısı Nargisse E. Akyüz ile yeni sezon alışverişini ve dolabının en önemli parçalarını konuştuk.
Stilim modern. Klasik detaylarla tamamlanmış ve komplke değil diyebilirim.
Sonbahar-kış sezonu için ilk olarak yünlü bir hırka satın aldım.
Her sezon ölçülü bir şekilde alışveriş yaparım. Klasik ve zamansız parçalara yatırım yaparım.
Dolabımda en çok ceket var.
Dolabımdaki en eski parça da çok sevdiğim blazer bir ceket.
Kesinlikle gerçek kürk giymem.
Suni derinin yeniden popüler olmasına çok mutluyum.
Toprak tonlarını özellikle de açık kahverengi tonlarını severek kullanıyorum.
Aksesuvar gerektiğinde ağırlıklı olarak iddialı, iri küpeleri kullanıyorum.
Her zaman için kurtarıcı kombinim yüksek belli koyu lacivert jean bir pantalon, şık iddialı bir üst ve yüksek topuklu ayakkabılar.
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Haftanın konuğu Nargisse e. Akyüz’ün tercihleri
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