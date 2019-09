Modakazanı

YENİ MARKASIYLA KARŞINIZDA

Bir döneme damga vuran üzerinde Osmanlu padişahlarının yüzlerinin ve Kaşıkçı Elması'nın bulunduğu çantaları ve t-shirt'leri hatırlıyor musunuz? Bu tasarımların arkasında yer alan Sedef Çalarkan yeni markasıyla yeniden karşımızda. Yaklaşık 15-20 gün içinde internet sitesi üzeriden ürün satışına başlayacak olan markanın ismiyse Errorist... Marka bünyesinde eğitimini İngiltere'de tamamlamış olan tasarımcının sokak modasına dair tasarımları yer alıyor. Ürün t-shirt'ten mayoya kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.





ESKİ KİLİMLER TERLİK OLURSA

Var olanı dönüştürmek, tekrar moda dünyasında kullanılır hale getirmek son dönemin en öne çıkan trendi... TheLoopArts da tam olarak bunu yapıyor. Marka; eski, kullanılmayacak hale gelmiş kilimleri toplayıp bunları eşsiz birer terlik haline getiriyor. Tüm kilimler köylerden toplanıyor. Ürünlerin hepsi 50 ile 100 yaş arasında. Ve bu nedenden ortaya çıkan her ürün de kendine has motif ve renkleri barındırıyor. Ve çoğu zaman her çiftin sağ ve sol tekleri arasında bile desen farklılıkları ortaya çıkıyor. Kilim üzerine kurulmuş olan marka, ayakkabıdan kalan zayi parçaların bile kullanılarak alternatif ürünler üretmek üzere büyümeyi hedefliyor. Ve bu amaçla marka kısa süre içinde kendi dokuma atölyesini kurup yok olmak üzere olan dokumacılık zanaatini canlandırmayı da hedefliyor.





MODA VE FESTİVAL

Müzik festivalleri ve moda dünyası o kadar içiçe ki markalar da bu durumu kampanyalarında kullanmaya başladı. 17 ülkede mağazaları bulunan Colin's markası da bu furyaya katılan markalar arasında. Marka 1 Ekim'e kadar mağazalarından alışveriş yapan müşterileri arasından özel bir çekiliş yapacak. Ve çekiliş sonucunda beş çift Romanya'da düzenlenen ve üç gün süren Neversea Müzik Festivali'ne gidecek.