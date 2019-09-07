'Tiyatrodan para kazanılmaz' efsanesi artık sona erdi

Şener Şen'den Serenay Sarıkaya'ya, Ozan Güven'den Bergüzar Korel'e popüler kültürün pek çok önemli ismi artık sahnelerde boy göstermeye başladı. Seyirci de hemen hiçbir oyuna kayıtsız kalmıyor. Tabii bir de oyunun afişinde star bir isim varsa o zaman satışlar otomatik olarak artıyor... Eskiden tiyatro yapan oyuncular bile "Tiyatrodan para kazanılmaz" derdi. Bu algı artık kırıldı. Günümüzde tiyatronun sektörleşmesiyle birlikte önemli bir de ekonomisi oluştu. Yani, kaşesi yüksek popüler pek çok oyuncu, bir sezon hiç dizi yapmadan sadece bir oyunla sahneye çıkarak rahatlıkla geçinebilecek duruma geldi.