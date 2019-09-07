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' para kazanılmaz' efsanesi artık sona erdi

Nisan Ceren Göknel bir yapımcısı. Kapalı gişe oynayan en popüler oyunların altında onun imzası var. Göknel, hem değişen tiyatro ekonomisini hem de kapalı gişe oynayan eserlerin sırrını anlattı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 09:00
'Tiyatrodan para kazanılmaz' efsanesi artık sona erdi

Şener Şen'den Serenay Sarıkaya'ya, Ozan Güven'den Bergüzar Korel'e popüler kültürün pek çok önemli ismi artık sahnelerde boy göstermeye başladı. Seyirci de hemen hiçbir oyuna kayıtsız kalmıyor. Tabii bir de oyunun afişinde star bir isim varsa o zaman satışlar otomatik olarak artıyor... Eskiden yapan oyuncular bile " para kazanılmaz" derdi. Bu algı artık kırıldı. Günümüzde tiyatronun sektörleşmesiyle birlikte önemli bir de ekonomisi oluştu. Yani, kaşesi yüksek popüler pek çok oyuncu, bir sezon hiç dizi yapmadan sadece bir oyunla sahneye çıkarak rahatlıkla geçinebilecek duruma geldi.

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'Tiyatrodan para kazanılmaz' efsanesi artık sona erdi
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