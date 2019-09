İşte okula dönüş festivalleri

Uzun bir yaz tatilinin ardından okullar açıldı. Alışveriş listeleri tamamlandı, küçülen okul formaları yenilendi, yazdan kalan şort ve mayoların yerini pantolonlar ve hırkalar aldı... Yeni döneme hem çocuklar hem de veliler hazır. Hafta içi çocuklar, okula gönderip rahat bir nefes almak mümkün olsa da akşam her evin telaşı aynı, ödevler yapılacak, yemek bitirilecek, zamanında yatağa gidilecek... Tabii bir de hafta sonu var. Okul dönemi en zoru hafta sonları... Çocuklar gezip dolaşmak isteyecek, hava soğuk da olsa onları evde tutmak mümkün olmayacak. Ancak telaş etmeye gerek yok. Çünkü şehrin dört bir yanı da okul dönemine sayısız etkinlikle hazırlandı. İşte ebeveynlerin hayatını kurtaracak okula dönüş etkinlikleri...



Okullar açıldı, dersler başladı ama bu eğlencenin son bulduğu anlamına gelmiyor. Sonbaharla birlikte İstanbul'un her yeri okula dönüş festivalleri ile şenlendi. İşte ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak festivaller 21-23 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Tepe Nautilus'da okula dönüş festivali başlıyor. Türkiye'de ilk kez dev bir çadırda oyun oynama imkânı bulacak çocuklar dünyaca ünlü çizgi film kahramanlarıyla da tanışma fırsatı yakalayacaklar. Okula Dönüş Festivali'nde çocuklar, Minika Çocuk etkinlik alanında Minika TV ve Minika Go'nun karakterleri Koyun Shaun, İstanbul Muhafızları, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler ile tanışma fırsatı bulacaklar. Play Doh etkinlik alanında oyun hamurlarıyla yaratıcılıklarını geliştiren minikler, Play Doh maskotları ile, My Little Pony etkinlik alanında ise Pinkie Pie ile keyifli dakikalar geçirecekler. Transformers etkinlik alanında birbirinden farklı aktiviteleri deneyimleme şansı bulacak çocuklar, Transformers karakterleri Optimus Prime ve Bumble Bee ile bir araya gelecekler



KÜÇÜK HAYALLER VE DOĞA

21-23 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk'te ilk kez Küçük Hayaller Festivali gerçekleşecek. Çocuklar hayal dünyalarının kapılatını doğanın içinde açıp birbirinden güzel etkinliklere katılabilecekler. Festivalin ilk günü Beste Açar, oğlu Rüzgar Haravon ile Kayahan'ın sevilen şarkılarıyla beraber sözleri kendisine ait olan çocuk şarkılarını seslendirecekler. Festival alanında eğlence sınırsız... Oyun, etkinlik alanları ve çeşitli atölyeler de bulunuyor. Çocuklar sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarırken hayallerindeki mesleği de keşfedebilecekleri fırsatlar yakalayacaklar.



İSTANBUL KOMEDİYE DOYACAK

İşte hem ebeveynlerine hem de çocuklarına hitap eden bir festival, İstanbul Komedi Festivali. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ve genç komedyenin katılımı ile gerçekleşen festival, mizah temalı sergilerden keyifli komedi show'lara, özel konuklarla yapılan panellerden, komedi film gösterimlerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. İstanbul Komedi Festivali 13 Ekim-03 Kasım 2019 tarihleri arasında herkesi kahkahaya boğmaya geliyor.





GELENEKSEL İLE DİJİTAL BİRLİKTE

Avrupa ve Ortadoğu'nun ilk ve en büyük oyun festivali, İstanbul Oyun Festivali 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta gençlere ve ailelere sınırsız eğlence yaşatmaya hazırlanıyor. İlk kez geleneksel sokak oyunları ile dijital oyunlar bir araya gelecek. E-spor turnuvaları, konsol oyun alanları, VR deneyimi, cosplay yarışmaları İstanbul Oyun Festivalinde tek bir çatı altında olacak. Ayrıca oyunları büyük ekranlarda oynama şansı, gamer influencerlar ile yarışmalar ve turnuvalar gibi etkinliklerle katılımcılara eşsiz deneyimler sunulacak.





TERASTA EĞLENCE VAR

Bugün ve yarın Akmerkez Üçgen Teras'ta gerçekleşecek olan Okula Dönüş Festivali minik misafirlerini bekliyor. Sanat, müzik, dans, spor, çevre, farkındalık ve daha fazlasına ilişkin konularda atölye ve etkinliklerle dolu festival, ücretsiz olarak tüm çocuk ve ebeveynlerin katılımına açık olacak. Çocuk yogasının ve parkurlu spor etkinliklerinin de yapılacağı festivalde, ayrıca çocuklar ritim atölyesinden bitki atlası atölyesine, müzikal tiyatrodan dramaya kadar birçok atölyeye katılabilecek. Küçük şefler atölyesinde ise çocuklar birbirinden özel lezzetler hazırlayacak.