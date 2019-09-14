Londra’dan İstanbul’a...

90'lı yılların başı. Güney Londra'nın yeni bir müzik türü olan UK Garage'ı kucakladığı yıllar. Tür o kadar seviliyor ki kulüpler pazar günleri dahi kapatılamayacak duruma geliyor. Farklı milletlerden insanlar hiç yorulmadan saatlerce dans ediyor. Ve bir müzik türü sessiz sedasız kendi altkültürünü oluşturuyor. Pazar günleri gün içinde yapılan partiler ve gerçekleşen performanslar afterparty kavramını da değiştiriyor. UK Garage sahnesi müzik tarihine geçiyor. Geçen Pazar Londra'da günlük güneşlik bir sonbahar günü yaşanırken Thames Nehri'nin güneyindeki bir otoparkta geçmişe dönüp efsanevi Garage UK partilerinden birinde bulduk kendimizi. Red Bull Music Festival London kapsamındaki etkinlik saat 14.00'te başladı. Renkli ışıklar ve sisler arasında otoparka girdiğimizde ABEE setin başında yerini almıştı. Ama asıl parti DJ Todd Edwards ve DJ Q setin başına geçtiğinde başladı. İki DJ'in MC Creed eşliğindeki performansı müthişti. Amerikalı prodüktör Edwards zaten dönemin en bilinen isimlerinden ve bu türün öncüleri arasında yer alıyor. Ona karşı duyulan saygıyı ve sevgiyi hissetmemek olanaksızdı. MC Creed ise efsanevi günleri tekrar yaşatıp kalabalığı coşturmada tam bir ustaydı. Bu özel dönemi bize tekrar yaşatan Red Bull Music Festival, aslında sadece Londra'da düzenlenmiyor. Müziğe olduğu kadar müziğin arkasındaki dönüştürücü fikirlere ve oluşturduğu kültüre de odaklanan festival Berlin'den New York'a 10'un üzerinde şehirde gerçekleşiyor.

Bu yıl 1 ile 15 Ekim tarihleri arasında da İstanbul'da Pozitif organizasyonuyla ikincisi hayata geçirilecek. Katılımcılar şehrin müzikal ruhuna uygun beş farklı konseptteki gecelerde etkileyici performanslara tanıklık edecek. Altı mekanda 15 güne yayılan festival 90'dan fazla sanatçıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Benim kişisel olarak ilgimi çeken gecelerden ilki Kan Kardeşler Gecesi. Şu sıralar hayli popüler olan türün üç nesli gecede bir araya gelecek. 5 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul-Berlin arasında 'hip hop köprüsü' kurulacak. Türkçe rap'in ustası Ceza, 90'ların meşhur rap topluluğu Cartel'in kurucu üyesi Erci E., yine Cartel'in eski üyelerinden Kabus Kerim'in yanı sıra Almanya'da yaşayan 'flow' üstadı Türk MC Defkhan o gece sahnede olacak. Kim bilir belki sahnede özel iş birliklerine de tanık oluruz. Aynı gecede genç yetenek Baneva, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi DJ Big Poppa da yer alıyor. Bir diğer favorim ise fütüristik temasıyla 12 Ekim'de Volkswagen Arena'da iki ayrı sahnede gerçekleşecek olan Futurave Night. Rave kültürünün gelecekte nasıl şekilleneceği fikrinden yola çıkan ve dijital sanatın en iddialı örneklerinin de yer alacağı gecede; Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, Berghain'daki setleriyle öne çıkan Function sahnede olacak. Overmono ve Konx-om-Pax'ın canlı performanslarıyla öne çıkacağı gecede Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y. Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

UK Garage müzik türü, Londra'daki Red Bull Music Festival'de kendini hatırlattı. Festival, müziğe olduğu kadar müziğin arkasındaki dönüştürücü fikirlere ve oluşturduğu kültüre de odaklanıyor...





BAŞKA NELER VAR?

Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan Alpha Beat Night 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye'de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap'i kendi tarzında harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu bir gece yaşatacak. 4 Ekim Cuma akşamı Borusan Müzik Evi'nde yapılacak olan Aposynthesis Night'ta ambient, noise ve synth müziğin temsilcileri sahnede olacak. Ballroom Night ise Vogue kültürünün parıltılı ve göz kamaştırıcı dünyasını gözler önüne serecek. Gece 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi'nde.