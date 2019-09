Tüm gardırobunuzu yazıcıda basmaya hazır mısınız?

BUGÜN NELER OLDU

Moda dünyası arka arkaya düzenlenen moda haftalarıyla yeniden canlandı. New York, Londra, Milano ve Paris moda haftalarıyla tüm endüstri yenilikleri dünyaya duyurma şansı elde ediyor. Tüm moda haftaları arasında en yenilikçi olan ise Amerika Moda Tasarımcıları tarafından düzenlenen New York Moda Haftası...Bu seneki moda haftasındaki en çok konuşulan koleksiyonlardan biri threeASFOUR markasının sonbahar-kış koleksiyonu oldu. Marka tasarım stüdyosu sahibi Travis Fitch ile ortak bir koleksiyona imza attı. Ve koleksiyon için Stratasys markasının yeni 3D yazıcısı kullanıldı. Eminim içinizden "3D yazıcılar daha önce de moda tasarımcıları tarafından kullanılmıştı. Son beş-altı yıldır birçok moda tasarımcısı ve modaevi 3D yazıcılar kullanarak koleksiyon hazırladılar" diyenler olacaktır. Ancak daha önce yazıcıdan çıkan parçalar kumaşlara ilave edilirken, ilk kez 3D baskı doğrudan kumaşa yapıldı ve tasarımcı bu kumaşı kullandı.Teknoloji markasının sanat, tasarım ve moda direktörü Naomi Kaempher, "Dolaplarımızı yazıcılarda basacağımız gelecek günlere bir adım daha yaklaştık. Amacımız tasarımcıların sınırsız hayal gücünü gerçeğe dönüştürebilmek. İnsanların tasarımı ve modayı algılama ve yorumlama şekli tamamen değişecek" diye konuştu.International Business Times, son yıllarda başta Iris Van Herpen olmak üzere birçok tasarımcının 3D yazıcıları tasarımlarında kullandıklarının altını çizip, "Bir adım daha atlandı. Tek tek hayal gücüyle üretilen parçaları bir araya getirerek koleksiyon hazırlamanın bir adım ötesi. Kumaşın doğrudan baskıyla birleşmesi ortaya bambaşka bir gerçeklik çıkartıyor" yorumunda bulundu. Gazete son MET Gala'da Zac Posen'in GE Additive ve Protolab ile yaptığı işbirliğine gönderme yaparak, "Posen'in hayal gücünü zorlayan büyüleyicilikteki 3D yazıcıdan çıkan koleksiyonu podyumların dışında bu kadar büyük bir moda etkinliğinde kullanılabiliyor oluşu çarpıcıydı. İnsanlar bu teknolojinin sadece laboratuvar ortamı ve şov dünyası için olmadığını yavaş yavaş anlamaya başladı. Gelecek bu yazıcılarda saklı. Van Herpen'in geçtiğimiz Paris Moda Haftası'nda TU Delft ile yaptığı işbirliği aksesuvarları da kapsıyordu. Yakında hepimizin dolaplarına bu tarz tasarımlar girmeye başlayacak" yorumunda bulundu.Kaempher, "Tekstil ve 3D baskı arasındaki armoniyi yakaladık. İki yıl içinde emin olun birçoğumuzun dolaplarında 3D yazıcılardan çıkan tasarım ürünler olacak. Klasik yöntemlerle ulaşamadığımız bir tasarım olgusuna kavuşacağız. Tasarımcı ne hayal ederse o doğrudan üretilebilecek. Tasarımın sınırlarınn kalktığı bir dünyaya yaklaşıyoruz" diye konuşuyor. New York Moda Haftası için aylar süren denemeler sonucunda üretilen kumaş ve tasarımın ilk önce Philadelphia Sanat Müzesi'nde ardından da ABD'deki tüm tasarım ve sanat müzelerinde sergileneceğini söyleyen Kaempher, "Geleceği yakalamak isteyen her marka ve modaevi yavaş yavaş bu teknoloji üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Adidas ve Under Armour çoktan bazı serilerde spor ayakkabılarının tamamını ya da tabanlarını bu teknoloji ile üretmeye başladı. Chanel modaevi bile geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi kullanarak ürettiği tasarımları tanıttı" diye konuştu.Tamamen Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve Türkiye'de 3D yazıcı üreten Zaxe firmasının ortaklarından Emre Akıncı, "Gelecek tamamen 3D yazıcılarda. Biz de farklı tasarım dalları tarafından tamamen Türkiye'de ürettiğimiz yazıcılarımızın kullanılması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuşuyor.Moda dünyasının her sürecinde teknolojinin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Sadece ürün geliştirme sürecinde değil, sunum aşamasında da çok daha dijital bir yaklaşım hakim. Dolayısıyla moda teknolojisinin, çok yakın bir zamanda bizim data tasarımlarını alıp kendimize göre bastığımız bir noktaya geleceğine inanıyorum. Gelecekte tasarımcıların görevi; tasarladıkları giysi, aksesuvar veya herhangi bir tasarımın datasını online olarak sunmak olacak. Bizler de bu dataları satın alıp belki de mahalledeki 3D yazıcı noktasında basıp ürüne sahip olacağız.Bir biyo-tasarımcı ve materyal araştırmacısı olarak sürdürebilir bir dünya düzeni için çalışıyorum. Geliştirilen 3D yazıcıdan çıkan kumaş ve tasarımlar kısmen sürdürebilir bir anlayışı destekliyor. Ben teknoloji ve biyolojinin kesişimindeki tasarım anlayışını destekliyorum. Firmalar çoktan filamentleri tamamen doğada bozunabilen hammaddeler üzerinde çalışmaya başladı. Ben de 3D baskı teknolojisinin biyoteknolojik maddelerle baskı yapılacak hale geleceğine inanıyorum.3D yazıcılar son dönemde moda dünyasında çok konuşuluyor. İlk olarak bu yazıcılarda geri dönüşüme uygun materyal kullanılabilecek olması bence doğa ve dünya açısından çok önemli. Ben bu teknolojinin yaratıcılığı artırdığı, besleyeceği görüşündeyim. Tabii ki geri dönüştürülebilen bile olsa plastiğin asla doğal kumaşın yerini tutabileceğini asla düşünmüyorum. Giyilebilir sanat açısından değerlendirecek olursak bence daha da çok imkana ulaşabilmemizi sağlayacaktır 3D yazıcılar. Hayal gücümüzle yarattığımız herşeyin baskıyla ürerilmesi mümkün olacak.Stiliyle de dikkat çeken House of Ogan'ın tasarımcısı Gizem Ogan Yazgan ile yeni sezon alışverişini ve vazgeçemediği trendleri konuştuk:Stilimi sade, güçlü ve feminen/ maskülen dengesinde diyerek tarif edebilirim.Online mağazalardan yeni sezonu takip ediyorum. Net-a-porter, toteme ve arket online mağazalarında sanal sepetlerimi hazırladım.Hem mesleğimin gereği hem de bir kadın olarak trendleri takip ederim. Ama "Tüm trendleri uygular mısınız?" derseniz. Cevabım "Hayır". Kişisel süzgecimden geçirip, kendi stilime ve vücut yapıma uyacağına inandıklarımı kişisel gardırobumu ilave ederim.Her sezon yeni ürünler almaya devam etmek ile birlikte, bilinçli alışveriş yapma taraftarı bir tasarımcı olarak tek sezonluk ürünlerden hep uzak duruyorum.Vintage parçalar kullanmayı çok severim.Kendi seyahat ve keşiflerimden topladıklarımın yani sıra annemin gençlik gardırobuma kalan 40 seneyi aşan deri etek takımı, çanta ve ayakkabıları en eski ve en değerlilerimden.Logomania trendleri hiç bana göre değil diyebilirim.Hiç merak ediyor musunuz butikte gördüğünüz bir tasarımın nasıl hazırlandığını? Artık canlı canlı tüm üretim anına şahitlik edebileceğiniz bir butik var İstanbul'da. Moda Tutkusu ismiyle önce blog, ardından da Instagram hesabından tanıdığımız Yasemin Öğün, kısa süre önce Muse for All ismiyle ilk butiğinin kapılarını açtı. Moda tasarımı bölümünden mezun olan Öğün'ün, tamamen kendi tasarımı olan ürünlere yer verdiği bu özel butiğin belki de en farklı detayı mağaza içinden üretim atölyesindeki çalışmayı da izleyebiliyor oluşunuz.Endüstri mühendisi Zeynep Gürsoy'un tasarım çanta markası Tara Folks, yenilikçi bir bakış açısına sahip. Marka son olarak Tara Paper isimli koleksiyonunu tanıttı. Bu koleksiyonun özelliği ise, çantaların dışarıdan yapılmış gibi görünmesine rağmen geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış olması. Yerel kadınların elde ördüğü bu çantalar içlerindeki büzülebilir doğal kumaş astar sayesinde daha uzun ömürlü bir kullanım garantisi veriyor.Gün geçmiyor ki genç bir şarkıcı ve bir dünya markası arasındaki işbirliği konuşulmasın. Bunun sonucusu da TommyXZendaya... Koleksiyon Tommy Hilfiger ve markanın küresel marka elçisi Zendaya ile birlikte tasarlandı. İşbirliğine ilişkin konuşan Tommy Hilfiger, "Minimalist ve her ortamda kullanılabilecek bir tasarıma sahip koleksiyon, Zendaya'nın kendine güvenen stiliyle marka mirasımızı harmanlıyor" dedi. Koleksiyon Türkiye'de Saat&Saat mağazalarında satılıyor.