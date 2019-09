3 gol atıp başkandan Mercedes’i kapan kim?

BUGÜN NELER OLDU

1) 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan tarihi derbi sonrası "Taraftar 5 istedi 6 attık. 10 istediler zaman yetmedi" açıklaması hangi futbolcuya aittir? A) Tuncay Şanlı B) Ümit Özat C) Serhat Akın D) Rüştü Reçber 2) GS-FB derbilerinde en çok maça çıkan oyuncu kimdir?A) Metin Oktay B) Turgay Şeren C) Müjdat Yetkiner D) Lefter Küçükandonyadis3) 6 Şubat 2002'de Galatasaray'dan dört oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçta aşağıdaki isimlerden hangisi hakem Ali Aydın tarafından oyundan atılmamıştır? A) Ümit Davala B) Bülent Korkmaz C) Hasan Şaş D) Emre Aşık4) 22 Ekim 1995'teki derbide hat-trick yapan ve takımını galibiyete götürüp Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'den Mercedes marka otomobili kazanan oyuncu kimdir? A) Elvir Boliç B) Aykut Kocaman C) Oğuz Çetin D) Dalian Atkinson5) Aşağıdakilerden hangisi Galatasaray- Fenerbahçe ezeli rekabeti boyunca yaşanan centilmenlik olaylarından biri değildir? A) Galatasaray'daki sakat oyuncuların fazlalığından dolayı Fenerbahçe Başkanı Galip Kulaksızoğlu'nun "Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim" diye haber göndermesi B) 6-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlanan derbide GS Başkanı Özhan Canaydın'ın rakip takımın gollerini alkışlayıp, maç bitiminde Fenerbahçeli yöneticileri tebrik edip, ellerini sıkması C) Tribünlerin yarı yarıya paylaşıldığı günlerde bir derbiye Fenerbahçe taraftarlarının zamanında yetişememesi üzerine Galatasaray'ın hakemleri maçın geç başlamasına ikna etmesi D) Rekabetin yeni başladığı yıllarda aynı evlerde kalan, sabahlara kadar sohbet eden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların olduğu bir ortamda Ali Sami Yen'in bir gün "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen" diye uyarması6) GS teknik direktörü Fatih Terim bugün antrenör olarak kaçıncı Fenerbahçe maçını geçirecek? A) 25 B) 30 C) 40 D) 457) Graeme Souness Galatasaray bayrağını Fenerbahçe sahasının tam orta noktasını diktikten sonra taraftarlar ona hangi ismi vermiştir? A) Bayraktar Souness B) Yeniçeri Souness C) Ulubatlı Souness D) Mareşal Souness8) Ali Sami Yen Stadyumu'nda 12 Nisan 2009'da oynanan derbide Roberto Carlos ve Cassio Lincoln birbirlerine sarılıp hangi ikilinin kavgasını izlemiştir? A) Sabri Sarıoğlu - Volkan Demirel B) Arda Turan - Semih Şentürk C) Ümit Karan - Emre Belözoğlu D) Mehmet Topal - Gökhan Gönül1- CEVAP C: Werner Lorant'ın teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe bir erteleme maçında ezeli rakibi Galatasaray'ın kalesine Kadıköy'de tam 6 gol bırakır. Bu altı golün ikisinin altında imzası olan Serhat Akın ise maç sonunda söz konusu açıklamayı yaparak bir anlamda unutulmazlar arasına girer. 2- CEVAP B: Galatasaray'ın efsane kalecisi, Berlin Panteri lakaplı Turgay Şeren 56 kez ile ezeli rekabette en çok forma giymiş oyuncu durumunda. Şeren'i 53 maçla Galatasaraylı Cüneyt Tanman ve 49 maçla Fenerbahçeli Esat Kaner takip ediyor.3- CEVAP A: Tarihe geçen maçlardan biri daha... 16 Şubat 2002'deki derbiyi Fenerbahçe Rapaic'in mükemmel golüyle 1-0 kazansa da hakem Ali Aydın'ın dört Galatasaraylı oyuncuya kırmızı kart göstermesi her şeyin önüne geçer. Bu oyuncular arasında Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Emre Aşık ve Batista vardır. Ümit Davala ise o sezon İtalya'da Milan forması giymektedir.4- CEVAP D: Başkan Ali Şen, Fenerbahçe'ye transfer olurken sözleşmesinde "BMW marka araba verilecek" yazılan Atkinson'a "Sen Galatasaray'a bir gol at da biz sana Mercedes SL 600 verelim" der. Bunun üzerine Galatasaray maçında üç gol atan Atkinson'a hemen ertesi hafta araba hediye edilir. Gel gelelim çok sonraları Atkinson'ın verdiği röportaja göre bu araba da sezon sonunda yine başkan tarafından kendisinden geri alınır.5- CEVAP C: Ezeli rekabetin tarihinde olaylar, kavgalar hiç eksik olmaz ama zaman zaman centilmenlik hareketleri de kendini gösterir tarihin tozlu sayfalarında. Bu centilmenlik hikayelerinin kahramanları arasında Galip Kulaksızoğlu, Özhan Canaydın, Ali Sami Yen gibi isimler vardır ama hiçbir dönemde taraftarlar geç kaldığı için maçı geç başlatalım önerisi yapılmamıştır.6- CEVAP B: Galatasaray'daki dördüncü teknik direktörlük dönemini yaşayan Fatih Terim bu zamana kadar birçok derbide takımının başında yer aldı. Bugün oynanacak maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olsa da 30. Fenerbahçe maçında deneyimli hoca, takımına komuta etmiş olacak. Terim, şimdiye kadarki 29 Fenerbahçe maçında 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.7- CEVAP C: Galatasaray'ın İskoç teknik direktörü Graeme Souness'ın Fenerbahçe stadının orta noktasına Galatasaray bayrağı dikmesi şüphesiz derbi tarihinin en ikonik anlarından biridir. Bu eylemden sonra sarı kırmızılı taraftarlar için artık o "Ulubatlı Souness" olmuştur.8- CEVAP B: Yine ezeli rekabetin en unutulmaz karelerinden biri. İki Brezilyalı, farklı takımlarda da olsalar birbirlerine sarılmışlar; Roberto Carlos ve Cassio Lincoln. Uzak köşede kavga eden iki oyuncuyu izliyorlar. Peki onlar kim mi? Aslında çok da yakın iki arkadaş olan hatta bu kavgadan çok kısa süre önce el ele milli takımı EURO 2008'de yarı finale taşımış olan bir ikili... Semih Şentürk ve Arda Turan.