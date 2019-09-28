Modakazanı

İDDİALI ELBİSELERLE ŞIKLIK

Bu sezon yeniden elbiselere sarılma vakti. Özellikle parlak renklerdeki bir elbise, şık bir kemer ve çizmeyle girdiğiniz her ortamda hoş görüneceğiniz kesin. Ünlü İngiliz manken Naomi Campbell bu sarı ve siyah ağırlıklı kombiniyle sizlere ilham versin. Ve tüm kış giyebildiğiniz kadar elbise giyin.



KIZIYLA MARKA KURUYOR

45 yaşındaki ünlü İngiliz manken Kate Moss, bugüne kadar sayısız marka ile işbirliği yaptı. Stiliyle her zaman büyük beğeni toplayan manken sonunda tamamen kendi ismini taşıyan bir marka kurmak için kolları sıvadı. Moss'un Londra merkezli olarak kuracağı markanın yüzüyse 16 yaşındaki kızı Lila Grace...





SANATÇI ELİNDEN ÇANTA

ABD'li sanatçı Paige Gemmel ve Mehry Mu, sonbahar-kış sezonu için özel bir koleksiyona imza attı. Sanatçı Gemmel, marka için üç farklı hayvan çizimi yaptı. Bu üç farklı desen kadife clutch'ların üzerine dikildi. Yalnızca Mehry Mu için yaratılmış, birbirine bakan iki çita ve Paige'in imzası niteliği taşıyan maymun ve zebra özel çanta koleksiyona uyarlandı.