Defilelerin favori DJ’i

10 yılı aşkın süredir kulüplerde DJ'lik yapan Serhat Erdem aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi. Moda dünyasıyla ilişkisi 2013 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nın müziklerini yapması için aldığı teklifle başlamış. Yarışmayla birlikte moda DJ'liğinin kendisine daha uygun olduğunu fark etmiş ve dünyada kendini kanıtlamış markaların defilelerinde müzik direktörlüğü yapmak için çalışmalarına başlamış. 26 yaşındaki Erdem geçen hafta Paris Moda Haftası'ndaydı. Glaudi, Zara Umrigar, Anastasia Kiefer, Bruno Caruso, C.R. LEE, Dovita Bridal, Irene Angelopoulos, Black by MZ, Miriam Budet ve Mirit Rodrig defilelerinde setin başına geçti. Çaldığı setlerle ünlü markaların dikkatini çekti, yeni teklifler aldı. Türkiye'ye döner dönmez de sorularımızı yanıtladı.- Küçükken evde 33'lük plaklar ve Technics 1210 plakçalar vardı. Onları bozarak başladı hikayem. 14 yaşımdayken, profesyonel olarak DJ'lik yapmak istediğime karar verdim ve ardından bu alanda eğitim almaya başladım.- Moda ve müziğin ayrılmaz bir bütün olduğunu, müziksiz bir defilenin ruhsuz kalacağını düşünüyorum. Defile görsele hitap ederken müzik ise insanın duygularına hitap ediyor. Ama hazırlanan koleksiyonlarla örtüşen müzik bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu yüzden son yıllarda başarılı DJ'ler koleksiyonlara uygun müzikler üretmeye başladılar.- Defile demek koreografi demek. Koreografinin tanımı ise: yürüyüş adımlarının müzik ile birlikte tasarlanması. Yani müzik, defilenin olmazsa olmaz bir parçası. Moda bence bir mood (ruh hali) meselesi. Yani hayata karşı bir tavır, ruhunu ortaya koyma ve ifade etme şekli. Sonuç olarak ambiyans ile de bağlantılı. Müzik zaten ruhun yansıması olduğuna göre ikisinin bir platformda buluşması zaten kaçınılmaz. Burada DJ'lere düşen görev koleksiyonun tarzına yakışan müziği seçmek. O nedenle de koreograflar ve bizler uyumlu çalıştığımızda ortaya müthiş lezzetli sonuçlar çıkıyor.- Koleksiyonu görmeden müzik yapma imkanım çok düşük. Bildiğiniz gibi defile tarihinden yaklaşık iki-üç hafta öncesine kadar koleksiyonlar neredeyse hazır hale geliyor. Koleksiyonu görmek ve tasarımcının yaptığı tasarımların hikayesini dinlemek için bir araya geliyoruz. Bir defilenin müziğini oluşturabilmem için en önemli üç unsur var: Koleksiyon, defilenin hikayesi ve defilenin gerçekleşeceği alan. Bunların üçüne de tam hakim olmak müziği oluşturmadaki yaratıcılığı çok geliştiriyor.- Her şeyden önce sevdiğim işi yaptım çünkü yaptığınız işi sevdiğiniz takdirde konuya odaklanabiliyor ve saatlerce çalışabiliyorsunuz. Tıpkı Edison'un "Bari bir gün tatil yap" dedikleri zaman tekrar laboratuvarına gidip çalışması gibi. Bu şekilde ilerledikçe hayatımızda olması gereken kişilerle tanışıyor ve birlikte projelere başlıyoruz. Bence uluslararası alanda başarılı olmanın yolu; işini sevmek, çok çalışmak, sosyal olmak, modayı ve müzikleri takip etmek diye düşünüyorum.- İkinci kez katıldığım Paris Moda Haftası, bu yıl çok daha hareketliydi. Oldukça samimi ve sosyal bir ortamda yapılan defilelerde Avrupa'da moda ve müziğe verilen değeri fark ettim. Müzik direktörlüğünü yaptığım defilelerde kendime özgün bir tarzım olduğunu ve işimi çok samimi bir şekilde yaptığımı söylediler. Birçok büyük markanın tasarımcıları ile tanışıp kendi defilelerinin müziklerini yapmam için davetler aldım.- Hem Paris Moda Haftası'ndaki hem de İstanbul'daki defilelerde çalmaktan çok keyif alıyorum açıkçası. Tabii bazı defileler daha güzel geçiyor. İsimleri bende saklı. En çok çalmak istediğim defile ise son dönemde büyük çıkış yakalayan Off-White'ın defileleri.- Moda DJ'liğine başladığımdan beri modaya daha geniş bir perspektiften bakmaya başladım açıkçası. Yaratıcı, aynı zamanda rahat bir tarz olduğu için genellikle sokak modasını takip ediyorum. Tasarımcı arkadaşlarımla sezonun renk tonlarını ve tasarımlarını konuşuyorum. Bu hayat kalitemi artırmanın yanında işimle alakalı olarak da sezona uygun müzikler oluşturabilmemi sağlıyor.* Maelstrom - The Line* Magic Sword - Sword of Truth (Street Fever Remix)* Rezz - Edge* Phil Kieran - No Life (Original Mix)* Street Fever - Dispose