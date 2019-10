Gemide seyahat, oh ne rahat

Yaz tatili, kış tatili... Bir de bunun var cruise tatili... Üstelik son birkaç yılın yükselen trendi... Cruise Lines International Association'ın (CLIA) verilerine göre bu yıl içerisinde 30 milyon kişi cruise gemilerinde yolculuk yapacak. 10 yıl önce bu sayı yaklaşık 12.2 milyon idi. 10 yılda cruise gemilerinin geldiği yer gerçekten de küçümsenecek gibi değil. Bunda birçok önemli faktör rol oynuyor. Öncelikle her kesime ve her zevke hitap eden gemiler cruise tatilini öne çıkarıyor. İster tek başına seyahat eden biri olun, ister çocuklu kalabalık bir aile... Ayrıca beş yıldızlı servisler, egzotik destinasyonlar, içinde F1 simülatörü bulananlar ve çok daha fazlası bu yolcu gemilerinde var... Havuzular, sinema ve tiyatro salonları gibi artık alıştığımız özellikleri saymıyorum bile. Kimi de en yalın ve özel olanı sunuyor. İyi destinasyon ve manzara gibi... Bazen saatlerce kara parçası görmemek de insana iyi geliyor. Huzur veriyor ve hayatta ne çok okuyacak, dinleyecek ve konuşacak şey olduğunu hatırlatıyor. Galataport Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz de uğrak limanlardan biri olacak cruise'lar için. Çanakkale, Kuşadası da yine ülkemizdeki önemli gemi yolculuğu destinasyonları arasında. Örneğin Miami'den kalkan ve toplamda 118 gün süren Regent Seven Seas Cruises İstanbul, Çanakkale ve Kuşadası'nda duraklıyor. Bu süre boyunca Panama, Sydney, Bali, Dubai, Santorini, Barselona gibi pek çok yere de uğruyor elbette. Kişi başı fiyatı da 65 bin dolardan başlıyor. Elbette bu ekstrem bir örnek. Ama dünyada deniz sevdalısı insanların hayallerini süslüyor bu seyahat. Bunun bir de nehir turu var ki tam bir masalın içinde yol almak misali insanı hayaller dünyasında tatile çıkarıyor. O halde "Ah o gemide ben de olsaydım" nakaratını söylemeye başlayalım. Ama önce neden gemi yolculuğu tercih edilmeli... Avantajlarına bir bakalım...

TEK TAŞLA İKİ KUŞ: En büyük ve bence paha biçilemez avantajı tek seferde birden çok ülke gezme şansı. Her uyandığınızda kendinizi başka bir limanda buluyorsunuz. Üstelik ülke değiştirirken tekrar tekrar valiz yapma ve transfere yetişme derdiniz de yok. Valiz ve ulaşım için harcayacağınız enerjiyi gideceğiniz şehirde ya da ülkede nereleri görmeniz gerektiğine harcayabilirsiniz. Sadece kalacağınız süreyi iyi planlamanızı ve ona göre bir program yapmanızı önerebilirim.

SIKILMANIZ MÜMKÜN DEĞİL:

Bir diğer önemli avantajı büyük ya da küçük fark etmez tüm gemilerin eğlenceli aktiviteler sunması. Kimisinde yunus gösterileri hatta Broadway şovlar bile oluyor. Ufak olanlarında bile farklı etkinlikler mevcut. Şovlar, akşam yemeklerinde canlı müzik geceleri, spor salonu, havuz gibi imkanlar ise neredeyse tüm cruise'larda mevcut.

ERKEN REZERVASYON FIRSATI:

Erken rezervasyon imkanı tıpkı tatil köylerinde olduğu üzere gemilerde de var. Çok iyi ve donanımlı bir gemiyi erken rezervasyon imkanı ile çok uygun fiyata ayarlama şansınız da var.

YENİ İNSANLAR YENİ LİMANLAR:

Sadece yeni limanlara yanaşmıyorsunuz. Cruise yolculuları yeni insanlar tanımak için de ideal. Sonuçta günlerce bu kişilerle aynı gemiyi, güverteyi, yemeği paylaşıyorsunuz. Sonunda arkadaş edinmeniz ve aynı zevkleri paylaşan insanlarla kaynaşmanız da olası. Hatta bu yüzden solo seyahat eden kesim için de gemi yolculukları git gide popüler hale geldi.

MUHTEŞEM DESTİNASYONLAR:

Kimileri konforlu olduğu için kimileri de birkaç ülke görme imkanı olduğu için gemi seyahatini tercih edebilir. Ama muhteşem destinasyonlar olduğu gerçeğini de atlamamak gerek. Dünyanın en önemli şehirlerinden pek çoğu seyir programları kapsamında. Örneğin Antarktika ya da Amazon Nehri'ni gemi ile geçebilirsiniz. Bundan daha heyecan verici ne olabilir ki... Artık lütfen "Gemi seyahati yaşlı işi" diyen kalmasın!

SINIRSIZ YEMEK İMKANI: Bir diğer avantajlı ve cazip kısmı ise sınırsız yemek imkanı. Üstelik çoğu gemide gittiğiniz destinasyonun yerel yemekleri sunuluyor. Hem açık büfeler 24 saat devam ediyor. Kimi gemilerde a la carte restoranlar da mevcut. Servis kalitesi yüksek bu restoranların da yemek kalitesi ve servisi oldukça hızlı.

BALKON DA VARSA DEĞ-

MEYİN KEYFİNİZE: Bir de balkonlu kabin imkanı var. Birçok odanın artık balkonu var. Gün batımında ister kahvenizi yudumlayın, isterseniz de kitabınızı okuyun... Gemi suda süzülürken bu manzaraya karşı hayallere dalıp gitmenin keyfi de bir başka.

Cruise ile nehirler





SEÇENEK BOL, KARAR

VERMEK ZOR: Alaska, Avrupa, ABD ya da Uzakdoğu... Seçeneğiniz o kadar çok ki... Size kalan sadece karar vermek... Bu da kolay değil ama hangi coğrafyayı en çok merak ediyorsunuz önce onu planlayın. Benim ilk gemi seyahatim Miami'den Jamaika ve adalara olmuştu. Ardından yaptığım Mikonos ve Santorini seyahatinde aldığım keyfi zaten yine bu sayfalarda paylaşmıştım. Mikonos'tan gemi gece 04.00'te hareket ediyordu. O saate kadar adanın altını üstüne getirmiştik. Kısacası limanda demirlediğimiz süre bize yetti de artmıştı bile. Nehir turları ise benim açık ara favorim. Ama yeni listemde Alaska ilk sırayı alıyor. Peki ama hangi destinasyonlar ve gemiler var bir göz atalım mı...



REN'SİZ OLMAZ: Hakikaten de olmaz... Nehir turu söz konusu ise Ren'siz olmaz! Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda dışında dünyanın en küçük ülkesi Lihtenştayn'ı da kapsayan bir rotaya sahip. Bu ne demek... Hem romantizme hem iyi yemek hem de tarih ve doğa demek...