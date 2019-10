Modakazanı

GELİNLİKLERİ BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen New York Bridal Week'teki tek Türk tasarım markası Begüm Salihoğlu'na ait olan Begum oldu. New York Parsons School of Design'da tasarım eğitimi alan ve Jill Stuart ve Alessandro dell'Acqua gibi önemli modaevlerinde çalışma fırsatı yakalayan Salihoğlu, son üç yıldır gelinlik koleksiyonlarını New York'ta tanıtıyor. Bu sezon da tasarımları beğeni toplayan Salihoğlu'nun koleksiyonu Hong Kong, Kanada, Kore ve Çin'de satılıyor.



HAKİ YEŞİL VE BORDO

Cambridge Düşesi Catherine'in zarif stiline kötü bir yorum yapmanın imkanı yok. Hep sade, trendy ve cool görünmeyi başaran Catherine bu sefer de bu sezonun en iddialı iki rengini bir arada kullanarak kalbimizi çaldı. Bordo Chanel çantası ve Tod's ayakkabılarını mürdüm rengi bir kazak ve haki tonlarındaki pantolonuyla tamamlayan düşes yine çok hoş görünüyordu.



STİL İKONU BÖYLE OLUNUR

Markalar, modaveleri ve trendler her şey geçici... Önemli olan sizinle anılan bir stilinizin olup olmaması... Ünlü İngiliz manken Kate Moss stil sahibi olmanın ete kemiğe bürünmüş hali gibi... 90'lı yıllarda Johnny Depp ile aşk yaşadığı yıllardaki kombini ve geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğrafındaki kombinin yıllar geçmesine rağmen ahengi bunun en büyük ispatı.

