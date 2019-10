Uzakdoğu’ya da gidiliyor

KOMŞUYU ES GEÇMEYİN

Malumunuz son yılların en popüler destinasyonları Yunan Adaları... Mikonos, Santorini tatili çok pahalı gibi gelebilir. Oysa birçok tur şirketinin İzmir'den kalkan ve Yunan Adaları'na giden makul gemi turları var. Üstelik yeme-içme de sınırsız. Atina, Mikonos, Girit ve Santorini'yi kapsayan bu turların İstanbul ve Ankara çıkışlı olanları da var. Yazının başında da belirttiğim gibi bir tur şirketi ile bizzat bu tura katıldım ve son derece memnun kaldım. Gemideki imkanlar kadar gittiğimiz yerlerde geçirdiğimiz süre de tatmin ediciydi. Ve bu adalara giden uçak biletleriyle karşılaştırdığınızda maliyetleri oldukça düşük.



EN POÜLER ROTA

Türkiye'den gemi seyahatleri arasında en popüler rota kuşkusuz Akdeniz... Genelde bu tur İspanya'dan Barselona'dan başlıyor ve Ibiza, Kanarya Adaları, Roma, Napoli, Marsilya diye devam ediyor. Ayrıca Portekiz'de Lizbon ve Kuzey Afrika'da Fas gibi yerleri de kapsıyor. Değişik ülkeleri, kültürleri ve tarihi kapsayan bir tur.

BUZULLARI KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ?

Güney Yarımküreyi keşfetmeye hazır mısınız? Evet oraya da gemi seyahati var. Bazı tur şirketlerinin Antarktika Buzulları turu mevcut. Buzdağlarının geçit törenine bizzat şehitlik yapabileceğiniz nefes kesen bir tur bu.

UZAKDOĞU'YU BİR DE SUDAN KEŞFEDİN

Otantik kültürü ve enfes yemekleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafya Uzakdoğu.. Singapur, Çin, Malezya, Tayland, Japonya... Belki de dünyanın en renkli ve eğlenceli coğrafyası...

bir başka güzel



TUNA NEHRİ GÖRÜLMELİ: Küçükken annemin teyzemlerle çıktığı Tuna Nehri macerasını dinlemiş ve hep bir gün aynısını yapma hayali kurmuştum. Anlattıklarından bile güzeldi. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yolculuk bu. Adeta bir peyzaj tablosu içinde ilerliyormuşsunuz hissi yaratıyor. Denizde olmaktan farkı her an bir köy, kasaba, vadi manzarası ile karşılaşmanız. Sanırım kitap yazmak ya da resim yapmak veya ilham almak için daha iyi bir yer olamaz. En güzel tarafı manzara her an değişiyor ve her defasında sizi şaşırtmaya devam ediyor. Tuna Nehri'nin en büyük avantajı 10 ülkeden geçmesi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri. Karadeniz'e dökülen nehir Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna gibi ülkelerden geçiyor. Tam bir Orta Avrupa aşığı olarak bu turun nefes kestiğini eklemem lazım. Üstelik ister birkaç günlük isterseniz de bir aylık turlardan birine dahil olabilirsiniz. Ben bu turu hep karadan trenle yapmıştım. Ama nehir turuyla tüm bu doğaya yeniden âşık oldum. Yemyeşil kasabalar, tarihi kaleler ve enfes lezzetler de turda size eşlik ediyor.

VOLGA NEHRİ VE BEYAZ GECELER:

Gelelim Avrupa'nın en uzun nehrine... İdil ya da diğer adıyla Volga Nehri'ne... Mayıstan temmuza dek süren Beyaz Geceler'in anlamı sanat düşkünleri için ayrıdır. Ama en az altı ay önce rezervasyon yaptırmak gerekir. Oysa Volga Nehri turu ile hem Avrupa'nın en uzun nehrinde yolculuk edebilir hem de Beyaz Geceler'i yakalama fırsatı bulabilirsiniz. Bu tur sayesinde Rusya'nın tarihini, geleneklerini, aynı zamanda kasabalarını ve doğasını yakından tanıma fırsatı buluyorsunuz. Sanırım nehir turları arasında benim açık ara favorim diyebilirim.

DİKKAT BALİNA ÇIKABİLİR!: Gelelim açık denizlere... Geceleri daha ıssız ama coğrafya bakımından uçsuz bucaksız rotalara... Bunlar arasında en sıra dışı olanı kuşkusuz Alaska. Macera sevenler ve birçok gemi seyahatine katılanlar arasında bir zirvedir bu tur. ABD'nin yüzölçümü en büyük, nüfusu en az olan eyaleti... Buzulları, yabani hayvan türleri ve doğa güzellikleri bakımından eşsiz bir coğrafyayı vaat ediyor. Şanslıysanız birkaç balina ya da fok balığının yolculuğuna da tanıklık edebilirsiniz. Her şey bir tarafa buzullar arasında denizde süzülmenin yarattığı his bir başka.