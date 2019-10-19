7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Karsu kendi adını taşıyan yeni albümü ve yeni repertuvarıyla ilk konserini Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 22 Ekim Salı günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde verecek. Çok yönlü şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu, yeni şarkılarını Çin sokaklarından, Endonezya'nın Bali adasından, Los Angeles tepelerinden ve Türkiye'nin güzel doğasından ilham alarak yazmış.Zorlu PSM, Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği yaptı ve genç sanatseverlere yönelik yeni bir uygulama başlattı. Tosla uygulamasına kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' oluyor. Katılmak istedikleri etkinliklere gelen öğrenciler, başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştiriliyor.80'lerin synth-pop standartlarını elektro-pop ile modernize eden Stella 25 Ekim Cuma akşamı Salon'da konser verecek. Stella Chronopoulou, yani Stella'nın disko ögelerinin de bulunduğu elektro-pop'unda hem nostaljik ögeler hem de yenilikçi dokunuşlar mevcut. Konser 22.00'de başlayacak.İstanbul'un popüler gece kulüplerinden Klein Harbiye'deki yerine veda edip Ayazağa'daki yeni yerinde Klein Wal olarak 25 Ekim Cuma günü kapılarını açıyor. Cuma ve cumartesi günleri açık olacak 2 bin 500 kişilik kulüp sezon boyunca elektronik müziğin popüler isimlerini ağırlayacak. Açılış gecesinin konuğu ise Amerikalı DJ Armen Miran.DJ'lik eğitimi veren Blackbird DJ Academy'nin öğrencileri, akademi içindeki performans testlerinde başarılı olduktan sonra Asmalımescit'teki Şimdi'de setin başına geçiyor. Parti atmosferinde geçen performanslardan biri de bu gece gerçekleşecek.Türk resminin usta sanatçılarından Ahmet Yeşil, 40. sanat yılını Sesler ve İzler sergisiyle kutluyor. Kendine özgü görsel bir dil oluşturan Yeşil, bugüne kadar 110 kişisel sergi açtı. Sanatçının Galeri Diani'deki sergisini 9 Kasım'a kadar görebilirsiniz.Topağacı'nın yeni gözdesi Who Knows'da kahvaltılar yıkılıyor. Mekanın sahibi Zeynep Alphan'ın kendi elleriyle yaptığı acılı avokadolu somon ve karidesler ise gerçek anlamda lezzet patlaması. Sabahtan gidip tüm günü sohbetle geçirebileceğiniz bir hafta sonu mekanı istiyorsanız ajandanıza not edin.Kadınların ortak buluşma noktası olma iddiasıyla yola çıkan Kadınlar Festivali, bu hafta sonu gerçekleşiyor. Watergarden İstanbul'daki etkinlikte bugün katılımcılar güne spor yaparak başlayacak, daha sonra hamilelik, diyet ve girişimcilik konusunda düzenlenen programları takip edebilecek. İkinci gün ise yine sporun ardından güzellik, estetik cerrahi, seyahat ve astroloji konusunda bilgilendirilecekler. Festivalde konserler ve sokak lezzetleri de yer alacak.Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marilyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı Dali'nin Kadınları, bugün Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahneye aktardığı oyun komedi, trajedi ve gerilim içeriyor.WatergardenHavuz Sahne'de bu akşam Buray konseri var. Ücretsiz konserin başlama saati 20.00.DJ Murat Tokuz, 23 Ekim Çarşamba gecesi Loco de Pera'da setin başına geçecek.Selami Şahin ve Linet, 22 Ekim Salı akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.29. Akbank Caz Festivali kapsamında bugün Babylon'da gerçekleşecek Mehmet Uluğ Gecesi'nde İmer Demirer yeni projesi İ.M.C. Trio ile sahnede olacak.Caddebostan'daki Gallery 11.17'de Mevlüt Akyıldız'ın İstanbul'da ilk kez sergilenen 30'a yakın camaltı resmi ve 12 heykeli sanatseverlerle buluşuyor.