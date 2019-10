Gastronomi dünyasından ortaya karışık

BUGÜN NELER OLDU

Gastronomi dünyasında ortaya karışık bir haldeyiz... Parfüm, müzik, kozmetik, spor, oyunculuk, yapımcılık... Her alanda bir bildiği olan Jennifer Lopez nişanlısı ile bu kez diyet yemek işine girdi. Dünyaca ünlü bir kahve zinciri ise Joker karakterinden esinlendiği kahveyi piyasaya sürdü.Peki ama lüks düğününe hamburger kamyonu sokan Oscar'lı oyuncu kimdi?Çikolatayı çok mu seviyorsunuz? O halde bu iş tam size göre... Ama maalesef biraz uzak mesafede. Zaten tüm dünyadan çikolata sevenlerin listesinde...Acısıyla tatlısıyla işte gastronomik olaylar...Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez şüphesiz son yılların en çok konuşulan çifti. Hayranları merakla düğünlerini beklerken JLO bir taraftan yeni filmi Marry Me (Evlen Benimle) çekimlerine başladı bile. İkili sadece ilişkilerinde beraber ilerlemiyor. Ortaklıkları ile de kendi deyimleriyle ailelerini büyütmeye devam ediyorlar.İlk olarak TruFusion ismini verdikleri fitness metodunu geliştirdiler. Sıcak yoga ile farklı fitness derslerinin birleşimi bir metod. Kısa sürede sıcakta yapılan bu çalışmalar büyük trend oldu.İkilinin son heyecanı ise diyet yemekleri... Anlayacağınız artık onların da kutu kutu sağlıklı yemekleri var. Tiller & Hatch isminde kurdukları yeni oluşumda sağlıklı ama erişilebilir yemekler tüketiciyle buluşuyor. Walmart gibi ABD'deki zincir marketlerde satışı başlamış. Bu arada bir öğün yaklaşık 3 dolardan daha ucuza geliyor. Çok yakında keto, vegan gibi özellikleri olan yemek seçenekleri de menüye eklenecekmiş.Geçen haftanın özellikle Hollywood'un en çok konuşulan olayı Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın düğünüydü. Sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile 'dillere destan bir düğünle' evlendi. Henüz fotoğraflar paylaşılmadı ama hem konuk listesine hem de gelinin özel tasarım Dior gelinliğine bakılarak pek çok internet sitesi ve gazetede bu başlık atılmıştı bile.Çift özel jetleriyle düğünün yapılacağı şehre geldi. Adele, Nicole Richie, Emma Stone, Sienna Miller gibi isimler de davetli listesindeydi.Peki ama bu denli lüks, şatafatlı düğünde yemek tercihi ne mi oldu? Düğün yemeğini henüz bilmiyoruz. Ama gece acıkanların imdadına Boston'da hizmet veren bir sokak burgercisi yetişti. Çift, seyyar hamburger kamyonunu düğün için kapattı. Demek aşkta hamburger kamyonu kapatmak da varmış. Baddest Sandwich&Burgers isimli kamyonet gece boyunca ünlülerin de arasında olduğu kalabalığa yüzlerce hamburger hazırladı. Hamburgercinin sahibi pek çok ünlünün "Bugüne kadar yediğim en iyi burger" diye övgü yağdırdığını söylüyor. Bizim düğünlerde de gece acıkanlar için bir seyyar köfte-ekmekçi olsa ne güzel olmaz mı... Ya da dürüm kamyonu...Nobel Barış Ödülleri için geri sayım başladı. 10 Aralık Salı günü sonuçlar belli olacak.Ödül töreni bu kez gastronomi dünyası açısından da büyük önem taşıyorÇünkü İspanyol asıllı şef, yazar, yardımsever Jose Andres de adaylar arasında. Şefin 2010 yılında kurduğu World Central Kitchen kurulduğu yıldan bugüne kadar afet bölgelerinde milyonlarca kişiye sıcak yemek ulaştırmayı başardı. Porto Rico'dan hayatın durduğu ve binlerce kişinin öldüğü Maria Kasırgası'nda 3 milyon Amerikalının aç kalmamasını sağladı.Andres'in işi insanlara yemek ulaştırmakla da sınırlı değil. Doğal afet bölgelerinde, afet sonrası en kolay yemeğe nasıl ulaşılır, bununla ilgili de kapsamlı araştırmalar yaptı. Kariyerine pek çok ödül sığdırdı... Ama en önemlisi şef olmanın sadece iyi yemek yapmaktan, reçeteler keşfetmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya kanıtladı. Adaylığı bundan tam bir yıl önce açıklanmıştı. Ödül törenine günler kala ise yaptıklarıyla hâlâ konuşulmaya devam ediyor.Joker filmi Batman ve Joker hayranlarını ikiye bölmüş durumda. Kimi Joaquin Phoenix'in oyunculuğunu ayakta alkışlarken, filmden beklediğini bulamadığını söylüyor. Kimi ise hayranlığını dile getiriyor... Filmi sevenlerin ya da pek beğenmeyenlerin çok sevdikleri şeyse Joker karakterinden esinlenerek Starbucks'ın hazırladığı Joker Frappucino. Soğuk kahvenin içeriği de tıpkı karakterin kendisi gibi karmaşık. Hatta bu yüzden kahve zincirinin her şubesinde bulunmuyor. Yapımı biraz daha uzun sürdüğü için de çok sıra varsa sipariş edilmemesi öneriliyor.Kahve içeriğindeki yeşil rengi matcha'dan alıyor. İçinde vanilya ve çilek püresi de kullanılıyor. Hatta dileyenlere baristalar çilek püresinden gülen dudak da çiziyor. Türkiye'de var mı... Maalesef yok. Ama markanın sosyal medya hesaplarında tarifi yer alıyor. Evde kendi Joker kahvenizi yapabilirsiniz.Bir iş düşünün ki tek yapmanız gereken kakao ve çikolata tatmak... Üstelik tadım konusunda profesyonel olmanıza da gerek yok. Çikolata sevmeniz ve herhangi bir alerjiniz olmasın yeter. Oreo'yu da üreten İngiltere'deki Mondelez International şirketindeki çikolata tadımcısı işine tüm dünyadan başvuru yağıyor. Üstelik iş part-time. Haftada sadece yedi buçuk saat çalışmayı içeriyor. Ama bu saatlerde çokça kakao ve şekere maruz kalınacağı da kesin. Dert yok, tasa yok. Bol bol çikolata ve çikolatalı içecek var...Friends dizisi yayın hayatına başladığından bu yana 25 yıl geçtiğine inanmak güç. Üniversite yıllarımda perşembe akşamları program yapmaz dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına kilitlenirdik.New York'ta yaşayan altı yakın arkadaşın komik hayatlarını anlatan dizi, yayın hayatına başlayalı tam 25 yıl olmuş. Bu çeyrek asırı da tıpkı 20. yılda olduğu gibi müzelerle, etkinliklerle kutluyor.Örneğin Jennifer Aniston 25. yıl şerefine Instagram hesabı bile açtı. Hatta en kısa sürede en fazla takipçi sayısına erişerek rekora da imza attı.New York'ta açılan pop-up müzede ise tam bir dizi seti ambiyansı yaşıyorsunuz. İster Monica'nın mor kapısından içeriyi gözetliyor isterseniz de şu meşhur Şükran Günü sahnesinde olduğu gibi hindiyi kafanıza takıyorsunuz. Chandler ve Joey'nin arkaya yatan TV koltuklarında pineklemek de imkanlar dahilinde.Müzede sorun yok. Ziyaretçiler de kurucular da memnun. Bu durumdan şikayetçi tek bir kişi var. O da dizinin çekildiği ve dizide Central Perk olarak geçen gerçek kafenin sahibi. Kafenin gerçek adı Little Owl. Sahibi Joey Campanaro aynı zamanda kafenin şefi. Ama bugünlerde neredeyse çalışamayacak hale gelmiş. Dizinin hayranları her gün kafeye akın edip, selfie çekiyormuş. Duvarları ise yazılardan ve grafitilerden artık görünmez halde. Hafta sonları gelenlerin sayısının bini geçtiğini anlatıyor Campanaro. Başka kafe sahibi olsa belki mutlu olurdu. Ama gelenlerin artık zarar verdiğini ve agresif davrandığını anlatan kafe çalışanları yaka silkmiş durumda. "Lütfen gelmeyin" diye de mesaj veriyorlar.* Her yıl dünyanın farklı yerinden bir yiyecek menülerimize giriyor ve bir daha da çıkmıyor. Örneğin Peru'nun kinoası, ceviche'si. Darısı siyez bulgurumuzun başına diyelim ve esas konuya geçelim. Malum bao'lar hani şu pofuduk, hafif tatlı, kökeni Tayvan ve Çin'e dayanan ekmekler... 2017 yazına hızlı giriş yapmıştı. Plajlarda bile herkes bao yer olmuştu. Bao rüzgarını yeni yılda şehre taşıyan isimler ise Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş oldu. Şu sıra harıl harıl Maslak'ta açacakları Mr. Bao için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Hem menüde Asya mutfağı yerel tatlarla buluşacakmış. Kokoreç bao, yengen bao, İskender bao gibi tatlar olacakmış. Şimdiden iştahınız kabardı değil mi... Üstelik iddialı bir dekorasyonla açılacak olan mekan sabahın ilk ışıklarına dek de servis vermeye devam edecekmiş.* Şehirde açık ara en sevdiğim mekanların başında geliyor Frankie. Hem yemekleri hem konumu hem de terasıyla. Şimdi pazartesi akşamlarına bir de meyhane konsepti eklenmiş. Executive Şef Melih Demirel pazartesi akşamlarına özel bir menü hazırlıyor. Ustaların Karışımı adını verdikleri menüde kuru cacık, Anadolu tartar, çıtır yufka içinde lakerda, atom kokoreç, ahtapot yahni, kuzu kaburga köfte gibi seçenekler var. Üstelik bu leziz yemeklere canlı müzik eşlik ediyor. Fiks menünün kişi başı fiyatı ise 275 TL.* Malum bir devir sona erdi ve Harbiye'deki Klein taşındı. Tabii böylelikle bir başka devir de başlamış oldu. Ayazağa'da geçen perşembe soft opening ile açılan Klein Wal cuma ve cumartesi geceleri açık olacak. 1993'te Ceylan Çaplı'nın Maslak'ta araba mezarlığının içine açtığı 2019 günleri geldi aklıma nedense. İstanbul'un dört bir yanından eğlenmek isteyenler Maslak'a gidiyordu. Klein Wal da onun başarısını elde edecek gibi görünüyor. 2019'da variller yanardı. Klein'da ikonik heykeller dikkat çekiyor. Yine epey iddialı bir DJ line-up'ı var. Ve yine İstanbul'un en iddialı gece kulübü olmaya aday... Harbiye'deki eski yerde ise Pink Mama bu akşam Esma Er ile açılıyor.