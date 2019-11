7/24 şehirde yaşam

TANGONUN EN İYİLERİ GELİYOR

Dünyaca ünlü 24 profesyonel dansçı, Dünya Tango Şampiyonası kazananları ve yetenekli müzisyenler.... Tango Lovers topluluğunun bol ödüllü yeni prodüksiyonu I AM TANGO, iki saate yakın bir süre içinde tangonun sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektiften seyirciye aktarıyor. Müzik, dans, moda, ışık ve multimedia kullanımıyla tüm duyularınızı harekete geçiren gösteriyi bugün saat 20.00'de ve yarın saat 14.00'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.



ATÖLYE DAVET VERİYORUZ

KANYON'DAKI İntema Yaşam Mağazası'nda 29 Kasım Cuma akşamı Davet Menüsü atölyesi var. 19.00- 22.00 saatleri arasındaki atölyede yapımı öğretilecek menü şöyle: Frambuaz soslu ıspanak ve roka salatası, sote karides ve parmesan peynir, üç mantarlı risotto, kıtır panko ve frenk soğan ile, filet mignon, parmesan peynirli havuç püresi ve erik sos, sıcak volcano kek, vanilya dondurma ile. Ücreti 220 TL.



İLHAM KAYNAĞI SONBAHAR

MÖVENPICK Hotel Istanbul'un Napolili baş aşçısı Giovanni Terracciano, İtalyan mutfağını keşfetmek isteyenler için 29 Kasım Cuma günü, 19.00-23.00 saatleri arasında sonbahara özel İtalyan yemekleri kursu düzenliyor. Sonbaharın sıcak ve zengin renklerinden ilham alınarak hazırlanan yemek kursunda katılımcılara; domates, buffalo mozzarella ve fesleğen ile sunulan ev yapımı kepekli tagliolini, bebek patates, bal kabağı ve siyah trüf mantarı sosun eşlik ettiği tavada kekikli bonfile, vanilya ve incirli sos ile servis edilen fındıklı mereng içinde çikolata ve espresso kahveli semifreddo hazırlanması uygulamalı olarak gösterilecek. Ücreti 150 TL.

gösterim



AKHNATEN AKMERKEZ'DE



NEW York Metropolitan Opera gösterileri, Akmerkez CinemaPink'te canlı yayınlanmaya devam ediyor. Philip Glass'ın portre üçlemesinin sonuncusu olan Akhnaten bugün 20:55'te sahnelenecek. Mısır firavunu Akhneten'in hüküm sürdüğü Amarna dönemini konu alan opera üç perdeden oluşuyor.



KONSER

Fikri Karayel Çubuklu'da BIR süre önce yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan Çubuklu Hayal Kahvesi yemekte olduğu kadar müzikte de iddialı. 600 kişilik otantik dokudaki Eventhall by Çubuklu Hayal Kahvesi birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Bugün Fikri Karayel sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.

Akşam alternatif sabah caz KOZMONOT Bomonti'de bu akşam 21.00'de alternatif müziğin sevilen grubu Hedonutopia'nın konseri var. Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında ise akustik caz grubu Flapper Swing sahnede olacak. Geç pazar kahvaltınıza grubun eğlenceli dansları ve performansı eşlik edecek.

Önce sohbet PERA Müzesi, Pera'da Camerata başlıklı klasik müzik konser serisine, Semplice Quartet performansıyla devam ediyor. Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem'in sanat yönetmenliğinde düzenlenen konserlerin ikincisi, bugün saat 17.00'de dinleyiciyle buluşacak. Müzisyenler konser öncesinde, Bach'ın eserleri ve klasik müziğe etkisi hakkında sohbet etmek üzere saat 16.00'da dinleyicilerle bir araya gelecek. Semplice Quartet kemanda Murat Anıl Erginol ve Yaren Budak, viyolada Pınar Dinçer, viyolonselde ise Burak Ayrancı'dan oluşuyor



SÖYLEŞİ GÜLÜMSETEN ANILAR

YAŞAM Akademisi Akbatı söyleşileri, 28 Kasım Perşembe günü Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Aydan Şener ile devam ediyor. Şener, Sihirli Sohbetler başlıklı söyleşi ile dünden bugüne gülümseten anıları ve hayata dair paylaşımlarını dinleyicilere aktaracak. Saat 14.00-16.00 arasındaki söyleşi zemin kattaki havuz önünde ücretsiz gerçekleştirilecek.



SERGİ BERLİN'DEN İSTANBUL'A

GALERI Diani 3 Aralık'a kadar figüratif resmin genç temsilcilerinden Sevinç Çiftçi'nin insanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı Ters Yüz II adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çiftçi serginin ilkini Ekim 2018'de Berlin'de açmıştı. Sergide yağlı boya resimlerin yanı sıra karışık teknikle üretilen kağıt işler de bulunuyor.



SANAT VE TARİH BULUŞTU

İSTANBUL Antik Hotel'in -2 ve -3'üncü katlarında bulunan, 1500 yıllık geç Roma-erken Bizans dönemine ait tarihi dokunun korunarak günümüze ulaştığı Antik Cisterna sergi salonu 6 Aralık'a kadar Sanat ve Tarih Buluşması adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Selda Özhan Alp, Lala Aqaeva, Zehra Atalay, Pelin Aydemir, Emre Baykara, Aslı Ekim, Aysel Erken, Olca Yavuz Düzgün,Seher Eyri Genç, Öznur Kepçe, Çağlar Tağcı, Fikret Yörük, Efnan Yüce'nin özgün sanat eserleri yer alıyor.



TİYATRO SUÇLU ARANIYOR

GÜÇLÜ ve korkulan bir patron olan Bay Z'nin şirketinde, denetimden sorumlu dört üst düzey yönetici kendilerini bir odada hapsedilmiş bulurlar. Şirketten para çalınmış ve bu hırsızlık denetçilerin gözünden kaçmıştır. Bakalım denetçiler aralarındaki suçluyu bulup ortaya çıkarabilecek midir? Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar'ın rol aldığı Bay Z, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de yarın izlenebilir.



TARIM MASAYA YATIRILIYOR

ZEHIRSIZ Sofralar Uluslararası Konferansı bugün 12.30'da Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Tarımda kullanılan pestisitlerin zararları, doğa dostu yöntemler ve iyi örneklerin masaya yatırılacağı konferansta zehirsiz gıdanın mümkün olduğunun altı çizilecek. Konferansa tarım ve gıda alanında etkin karar vericiler, bilim insanları, tüketiciler, üreticiler, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler katılacak.

NOT DEFTERİ



1. WATERGARDEN İstanbul'un Havuz Sahnesi'nde bugün saat 20.00'de Tuğba Yurt konseri var. Konser ücretsiz gerçekleşecek.

2. SON albümleri Why Hasn't Everything Already Disappeared?'i bu yılın başında dinleyici ile buluşturan Deerhunter, bu akşam Babylon'da.

3. FAIRMONT Quasar İstanbul bünyesindeki Demlique'de her çarşamba canlı caz performansı var. Cazseverler ücretsiz caz gecelerine katılp bir yandan da Demlique'in menülerini deneyebiliyor.

4. JOLLY Joker Kartal'da bu akşam aşk şarkılarının sevilen sesi Levent Yüksel konser verecek. Konserin başlama saati 22.00. Bilet fiyatı ayakta 70 TL.

5. TUĞÇE Kandemir, bugün Ankara'da Milyon Performance Hall'da konser verecek. Konserin başlama saati 19.30. Bilet fiyatı 67 TL.