Muz unu, moringa çayı, demirhindi... çok lezzetli olacak

Peru mutfağından ben sıkılmadım, sıkılmam. Ama "Bitsin şu ceviche çılgınlığı" diyen çok duydum. Ya da "Kinoanın yerini artık başka şey alsın" diyenlerin de sesi çıkmaya başladı. Gönül ister ki siyez bulguru alsın. Karalahanamız dünyanın dört bir yanında tanınsın.... Bunlar belki başka zamana kaldı. Yine de ümidimizi kaybetmedik. Türk mutfağının global anlamda yükselişi devam ediyor. Örneğin simidimiz her yıl daha fazla ülkede satılıyor. Türk şefler dünyada rüştünü ispatlamaya devam ediyor. Gelelim 2020'de göreceğimiz yiyeceklere. Dünyada en sevdiğim organik market zinciri Whole Foods 2020'de görmeye başlayacağımız besinleri açıkladı. Bir zamanlar listede kömür yani siyah yiyecekler varken "Bu kadar da olmaz canım" demiştik. Çok geçmeden makarnadan dondurmaya hatta ekmeğe kadar simsiyah yemekler yemeye başladık. Siyah bitti, pembe modası baş gösterdi. Sonra et kasaplarının yerini sebze kasapları aldı. Bu trend henüz bize ulaşmadı. Sözü fazla uzatmayalım ve 2020'de hangi yiyecekler ve yemek trendleri öne çıkacak bakalım... Bu arada bu liste market zincirinde çalışan profesyonellerin yorumları, müşterilerin talepleri, dünyada ürün tedarik ettikleri yerlerin gözlemleri, gastronomi yazarları ve şeflerin görüşleriyle hazırlanmış.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ EZMESİ DENEDİNİZ Mİ?

O halde deneme zamanı... Hemen yüzünüzü buruşturmayın. Fıstığın, bademin, fındığın ezmesi lezzetli olur da karpuz çekirdeğinin neden olmasın? Bir kere alerjisi olanlar için yeni bir alternatif. Tadı biraz susamı biraz da tatlı kajuyu andırıyor. Kaşık kaşık yemeseniz de madem trend olmuş belki bir tadarsınız. Üstelik magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin. Ayrıca iyi yağlar içeriyor. Anlayacağınız yeni yılda yeni ezmeler, yağlar ve yeni aromalar hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de nohut ezmesi... Humustan bahsetmiyorum. Şekerli, kahvaltıda kullanabileceğiniz nohut ezmesinden bahsediyorum. Kremalı ya da gevrek iki farklı cinsi bulunuyor. Tadı fıstık ezmesi ile ay çekirdeğini andırıyor

MUZDAN UN OLUR MU?

Hiç fena fikir değil... Badem unu, Hindistancevizi unu ve karabuğday unundan sıkılmıştık... Hatta şahsen kestane ununu da pek sevemedim. 2020'nin en sükseli trendlerinden biri de başta muz olmak üzere farklı sebze ve meyvelerden üretilen unlar olacak. Bu ürünler marketlerde yerini alacak. Hem de bu ürünlerden yapılan çörekler, kekler, patates cipsleri de birer birer piyasaya çıkacak.

ŞEKER VE BAL YERİNE TATLI PATATES

Sağlıklı olsun diye tatlılarda şeker yerine bal ya da pekmez mi kullanıyorsunuz! Ama onların da belli bir sıcaklıkta sağlıksız olduğu söyleniyor. Neyse ki yeni yılda yeni alternatifler gelmeye devam ediyor. Nar, hurma, Hindistancevizi ve hatta tatlı patatesten elde edilen doğal şuruplar artık tatlı yapımını kolay ve sağlıklı hale getirecek. Tatları ve fiyatları nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz.

HOŞÇAKAL PERU, HOŞGELDİN AFRİKA

Yeni yılda yeni kıtaları dolaşmaya devam ediyoruz. Latin Amerika'dan biraz uzaklaşıp Batı Afrika'ya uzanıyoruz. Bir ara nasıl suşi yemek ya da Vietnam mutfağı sonra Peru yemekleri trend olduysa şimdi sırada Batı Afrika var. Batı Afrika mutfağı deyince 16 ülke mutfağı söz konusu. Bu arada Batı Afrika'da herkesin kendi yiyeceğini yetiştirdiğini söylemekte fayda var. Avcılık ve çiftçilik oldukça yaygın. Bu mutfak üzerinde Arapların ardından da Avrupalıların etkisi büyük. Portekiz, Fransız ve İngiliz mutfaklarından ufak dokunuşlara rastlamak da mümkün. Gelelim konunun hasına ve yeni yılda raflarda yerini almaya başlayacak ata tahıllara. Bu arada ata tahıllar genetiği ile oynanmamış tahıllar oluyor. Batı Afrika'da çokça tüketilen tef yeni yılın en trendy besini olarak karşımıza çıkacak. Çok glüten içermeyen tef hemen doygunluk hissi veriyor ve kana yavaş karışıyor. Anlayacağınız yeni yılda Peru'nun kinoası out, Batı Afrika'nın tef'i in. Bir diğer süper besin moringa da yeni yılda chia ve matcha'nın yerini alacak gibi... Muzdan kat ve kat fazla potasyum, portakaldan dört kat fazla da C Vitamini içeriyor. Peki ama moringa nedir ve nasıl tüketilir? Bu bitkinin köklerini salataya doğrayabiliyorsunuz. Yaprakları ise toz halinde yoğurda karıştırılıyor. Maske olarak kullanımı da yaygın. Bir de yapraklarından çay elde ediliyor. Kısacası gelecek yıl kahve zincirlerinde moringa çayı çılgınlığı yaşamaya hazır olun. 2020'nin öne çıkan bir başka besini ise demirhindi... Bize yabancı değil... Hatta bizim için oldukça tarihi bir besin. Demirhindi şerbeti Osmanlı'dan günümüze taşınan tatlardan biri. Aslen Afrika kökenli demirhindi ayrıca reçel yapımında da kullanılıyor.

ÇOCUKLARA FIT MENÜLER

Milenyum kuşağının çocukları yetişiyor. Elbette sağlıklı besleniyor ve bu konuda epey bilinçliler. Sağlıklı kafeler ve beslenme trendi beş yıldır neredeyse her yerde. Birçok menü 'fit yemekler' başlığı altında sağlıklı yemekler sunuyor. Ama artık çocuk menüleri de yeşilleniyor. Hamburger, patates kızartması devri sona eriyor. Çocuklar organik tavuktan kanatlar ya da çubukta somon ızgara gibi yemekler talep ediyor. Makarnalarda ise buğday unu ve farklı un talep edenler çoğunlukta. Kısacası çocuk menülerinin de değişme zamanı artık gelmiş bile...



ŞEHİRDEN HAVADİSLER



İyi bir meyhane yemeği ve meze isterseniz istikametiniz Rumelihisarı'ndaki Köprüaltı Lokantası olabilir. Hem menüye 10 yeni meze eklenmiş. Karides ve beyaz peynirli salata, lavantalı haydari, dilli-kaşarlı pide, Greçka köftesi, balkabaklı irmik helvası nefis lezzetlerden bazıları. 60 kişilik samimi mekanda nostaljik Türkçe şarkılar yemeğinize ve sohbetinize eşlik ediyor.



Genelde otel eğlencelerini çok sevmem. Ama istisnalar yok değil. Bomonti Hilton'da cuma ve cumartesileri Colors of Music teması başladı. Bu kapsamda Emin Fındıkoğlu-Melisa Kral, Deniz Taşar, Cansu Nihal Akarsu-Cem Kaprol, Burcu Hancı gibi isimler sahne alıyor. Bu arada Asya menüsü de yenilenmiş. Şehrin en iddialı Asya menülerinden biri gerçekten de burada. Geçen yıl ıstakozlu, yengeçli roll'ler epey ilgi görmüştü. Bakalım bu yılki menüde neler var. Hem manzarasıyla da mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.