Hande Subaşı ‘Yaşadıklarımı biraz hak ettim biraz şansım yaver gitti’

Hande Subaşı 2005 yılında güzellik kraliçesi tacını taktıktan sonra oyunculuğa başlayanlardan. Rol aldığı birçok dizi ve sinema filminde sadece güzel değil aynı zamanda yetenekli olduğunu da kısa zamanda kanıtladı. Son dönemde söylediği şarkılarla "Sesi de güzelmiş" dedirtti. Daha önce üç komedi oyunuyla tiyatro sahnesinde boy gösteren Subaşı bu kez ödüllü yazar Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Sevmekten Öldü Desinler adlı müzikli oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı ile aynı sahneyi paylaşan Subaşı oyunda Gönül adında şarkıcı olmak isteyen bir kıza hayat veriyor.



- Bu oyunda rol almayı neden istediniz? Nesi cazip geldi?

- Son birkaç yıldır tiyatronun tadını aldığım için bu yıl da yeni bir oyun olsun istiyordum. Böyle bir teklif gelince hayır diyemedim. Benim için en cazip gelen tarafı müzikli olmasıydı. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Son bir yıldır da bir otelde sahne alıyorum. Tiyatro sahnesinde şarkı söyleyecek olmak da benim için çok cazip oldu.