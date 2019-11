Mutfakta turist mi var?

BUGÜN NELER OLDU

Yeni bir şehri ya da ülkeyi ziyaret ettiğimizde iki seçeneğimiz oluyor. Biri turistlerin gittiği yerlere gitmek. Ki bu bazen çok eğlenceli olabiliyor.Bir de şehri oranın yerlisi gibi altüst etmek var.Artık turistler çok daha bilinçli. Gittikleri yerlerde özellikle konu yeme-içmeye gelince kazıklanma olasılığı yüksek turistik, şov ağırlıklı mekanlardan kaçınıyorlar. Aksine esnaf lokantası misali şehrin yerlilerinin öğlen yemek ya da akşam sosyalleşmek için aşındırdıkları mekanları tercih ediyorlar. Bunun hakkını verenler ise o şehri iyi bilenler ya da solo gezenler oluyor. Diğerleri ise daha önce o şehre giden eşe dosta ya da o şehirde yaşayan tanıdıklara danışarak doğru adresleri bulma derdinde oluyor. Bir de tatil ekleri ve seyahat blog'larından medet umuyor. Çıkan sonuçlar genelde de fena olmuyor.Birkaç yıldır bazı uygulamalar ve sosyal medya hesapları sayesinde gittiğiniz şehirde yemek pişiren birinin evinde belli bir ücret karşılığı yemek yiyebiliyorduk. Ama artık işin bir adım daha ötesi var. Lokallerle sırf yemek yeme değil önce pişirme, kısacası o mutfağı öğrenme sonra da lezzetlerin tadına bakma dönemi başladı.İtalya'da en çok yediğimiz yemeklerin başında makarna ve pizza geliyor. Ülkenin her şehrinde bu konuda birbirinden iddialı onlarca adres var. Ama ülkenin neredeyse her evinde de leziz yemekler pişiyor.Bir eve konuk olup 80 yaşında usta bir babaanne ile makarna yapma fikri kulağa nasıl geliyor? Enfes değil mi?.. Yaklaşık üç buçuk saat ikramları tadıp ev yapımı içecekleri içerken bir yandan da makarna açıyorsunuz.Ya da Hindistan'ın en meşhur yemeklerinden mole'u eski bir şefin evinde öğrenmeye ne dersiniz? Peki Lübnan'da meze hazırlamak ilginizi çeker mi? İngiltere'de yaşayan Japon bir şeften suşi dersi almak heyecanlandırdı mı?..Tüm bu yemek dersleri ev kiralama sitesi Airbnb'nin yeni uygulamasında var. Önce gideceğiniz yeri seçiyorsunuz, sonra da öğrenmek istediğiniz mutfağı. Özellikle Avrupa şehirlerinde yaşayan yabancı aileler size farklı mutfakları öğretmek için bekliyor.Bu arada Türkiye'de de bu uygulama halihazırda işliyor. Kadıköy'de yemeğe sevdalı bir arkadaşımız misafirlerini Türk kahvesiyle karşılayıp karnıyarık, şehriyeli pilav, cacık ve Türk tatlısı öğreteceğini söylüyor. Fiyat olarak da kişi başı 43 dolar istiyor. Olimpos'tan Avni isimli mutfak sevdalısı ise mantı, yaprak sarma konusunda iddialı olduğunu söylüyor. Ve tüm bunları öğretip beraber yemek için kişi başı 29 dolar talep ediyor.Bu arada yemek yapımı için evler tek seçeneğiniz değil. Çiftlikte ya da doğada seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Böylece bir ailenin ya da kişinin çiftliğine konuk olabilirsiniz. Ya da doğada kampa gidip oksijeni içinize çekerken yemek pişirebilirsiniz.Ayrıca farklı şehirlerde farklı yemek turu uygulamaları da mevcut. Londra'da sokak lezzetleri turu, İtalya'da iyi pizzanın peşinden gibi farklı paketler de bulmak mümkün.Özellikle solo yani tek başına gezenler için enfes bir uygulama. Bu şekilde sosyalleşme ve yeni insanlarla tanışma imkanı da buluyorsunuz. Elbette solo olmanıza da gerek yok. Üyeler tarafından saptanan şehrin lokal ve otantik yerlerinden birinde 20 kişilik masa rezervasyonu yapılıyor. Siz de dilerseniz bu masadan sandalye alıp yemeğe dahil olabiliyorsunuz.Turistlere yönelik yerel rehberlerin sokak lezzetlerini gezdirdiği bir uygulama. The Times gazetesine göre en iyi 50 uygulamadan biri... O şehirde yaşayan sadece yerli halkın oylaması sonucu belirlenen restoranlar ve orada yemeniz gereken yemekleri görüyorsunuz. Ayrıca yemek yazarlarının o restoranlar hakkında yazdıkları ve yorumları da yer alıyor.Tüm bu uygulamalar arasında en eskisi. 150 ülkede yaygın olarak uygulanıyor. Evinde yemeğini hazırlayan bir kişi menüyü ve fiyatını açıklıyor. Dileyen turistler o gece o eve konuk olabiliyor. Eatwith tarzı daha onlarca başarılı uygulama bulunuyor. Örneğin Asya kıtasında TravelingSpoon uygulaması daha yaygın. Argantina'da Cookapp, İtalya'da ise Home Food uygulamaları kullanılıyor.