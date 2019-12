2020’de moda bomba gibi

LAR

HOŞGELDİN

AMEL

E-SPORCU

BUGÜN NELER OLDU

Aralık ayındayız, 2019'u tamamlamamız için önümüzde üç hafta var... Moda dünyasında çeşitli şaşırtıcı gelişmenin yaşandığı, yepyeni trendlerin hayatımıza girdiği bir yıldı. Bazı markalar ve moda tasarımcıları büyüdü, bazıları tamamen tarihten silindi... Bazı dev holdingler yılların butik modaevlerinin yeni sahibi oldu... Yani dolayısıyla yine çok heraketli, çok heyecanlı bir yılı geride bıraktık... Önümüzde ise her anıyla moda dünyası için yepyeni ve heyecan verici bir yıl var... 2020'yi merak ediyor musunuz? Hangi trendler hayatımıza girecek, bize bir süredir göz kırpan hangi akımlar gelecek yıla da damga vuracak? Hadi o zaman hep beraber gelecek yılın modasına bir göz atalım.Kaba saba, uyumsuz, iddialı ama zarafetten uzak 80'ler ve 90'lar size yavaş yavaş "Görüşmek üzere" diyoruz. Kadınların tüm şıklıklığı ve eleganlığıyla ortada dolaştığı 60'lar modası yeniden hayatımıza giriyor. Disko yakalar, batik desenler, geometrik baskılar, kısa topuklu çizmeler, vücudu saran dev çiçek desenli mini elbiseler... Emin olun dolabınızdaki parçalara baktıkça sizin de içiniz açılacak.Biz Türk kadınları çok şanslıyız... Belki de bize, ten ve saç rengimize en çok yakışan renk gelecek yıla damga vuracak... Siyahla, griyle, lacivertle ve kahverengiyle rahatlıkla kombinlenen, dorelerle olduğu kadar lamelerle de uyum yakalayan ve hem sabah hem de gece şıklığınıza şıklık katan bu renkte bulabildiğiniz kadar çok parçayı dolabınıza ekleyin. Emin olun pişman olmazsınız. Mesela işe güzel bir camel rengi hırka, mont ya da kabanla başlayın.Çirkin bermuda taytlara inat, iyi kumaştan dikilmiş hafifçe bol bermudalar ve bermudaları şık ceketlerle kombinlemek çok ama çok moda olacak... Bu takımlarla şık davetlere de iş toplantılarına da rahatlıkla gideceğiz...Grileri, doreleri ve beyazları kuş tüyleriyle tamamladığımız kıyafetler dolabımızın yeni favorileri olacak. Ceketler, elbiseler, etekler kuş tüyleriyle bezenecek...Kahverengi ya da siyah tonlarında deriler giydiğimiz o eski günler çok gerilerde kaldı. Aklınıza gelebilecek her renkte ve kesimde deriler çok ama çok moda... Hatta üst üste deriler giymek, bunları farklı materyallerle kombinlemek de çok trendi...Uzun derken diz altı, bilek boyunda olanlardan değil tuvaletlerimizin boyunda uzun eteklerden bahsediyorum. Üzerine kısa bluzlar, ceketlerle kendinizi bir prenses gibi hissedeceğiniz bu elbiseler gelecek yılın en favori parçaları arasında yer alacak.Baştan ayağa tamamen fosforlu renklere bürüneceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Spor ayakkabıdan, gece kıyafetine kadar her yerde fosforlu renkleri göreceğiz. Hatta üst üste farklı fosforlu renkleri bir arada kullanacağız...Instagram, YouTube, ünlüler ve sporcular derken markalar tabii ki ürünlerini daha geniş kitlelere duyurmak ve daha fazla satış yapmak için her yolu deniyor... Son dönemde markaların yeni gözdesi, Twitch platformu, e-sporcular ve bilgisayar oyunları...H&M'in popüler e-spocuları giydirmesi, Nike'ın bazı bilgisayar oyunları için koleksiyon hazırlaması, Louis Vuitton'un League of Legends için kupa hazırlaması buna sadece birkaç örnek sadece...Son dönemde yapılan bazı araştırmalara göre Twitch kullanıcıları ayda yaklaşık 421 dakikalarını ekran karşısında geçiriyor. Yani YouTube'u izleyenlerden yaklaşık 44 daha fazla süreyi oyuncuları takip ederek geçiriyorlar... Bu da tabii ki markaların tüketicilerle buluşması için önemli bir fırsat sağlıyor...Knitss markasının kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz ile alışveriş rotalarını ve dolabının vazgeçilmezlerini konuştuk:* Bu sezon beni en çok sevindiren trend 70'ler trendi oldu. Markamızda da 70'ler döneminden ilhamla tasarlanan desenler ve formlarla geniş yer verdik.* Bir dolabın olmazsa olmazı iyi kalıplı beyaz gömlek, deri ceket ve jean.* Düz beyaz ve siyah gömlekleri çok seviyorum. Birçok şeyle kombinlenebiliyor bu parçalar. Ayakkabının kıyafeti değiştirdiğini düşünürüm bazen iki-üç ayakkabıyla evden çıkar gideceğim yere göre gün içinde değiştiririm.* Stilimi moduma göre, rahat ve dinamik sözleriyle tarif edebilirim.* Yaz kış triko üstler, patolonlar, beyaz gömlek ve jean dolabımın vazgeçilmezleri.* Tecrübelerimden yola çıkarak artık dolabımda giyilmeyecek hiçbirşeye yer vermiyorum. Az öz ve hatta beni uzun vadede mutlu hissettirecek parçaları satın alıyorum.* Ağırlıklı olarak kendi koleksiyonumdan giyiniyorum. Seyahat ettiğim ülkelerde cadde ve sokak butikleri gezip keşfe dayanıklı alışveriş yapmayı severim. Paris bunun için en güzel şehirlerden. Le Marais favorim...Dünyaca ünlü modaevlerinin çocuk koleksiyonlarına ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle çocuk giyim markaları ve modaevleri her geçen gün daha fazla etkinlikle isimlerinden söz ettiriyor. Sonunda Türkiye'den de bir çocuk giyim markası ismini duyurmayı başardı. Koleksiyonlarını Londra Çocuk Moda Haftası'nda tanıtan Melis Kaptanoğlu Kids, geçtiğimiz günlerde Galeries Lafayette Emaar Square Mall'da Türk modaseveler için özel bir defile düzenledi.Tüm lüks markalar özel projelerle ve vakıflarla yaptıkları işbirlikleriyle isimlerinden söz ettiriyor. Bunlardan biri de lüks saat markası Hublot... Marka nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanları korumak için ünlü kriket oyuncusu Kevin Pietersen ile Save Our Rhino Africa India (SORAI) isimli bir projeye imza attı.Bu iş birliğinin simgesi olan Big Bang Unico Sorai saatin satışından elde edilecek gelirin büyük bir kısmı, yetim kalmış yavru gergedanları korumak için kurulmuş Care for Wild vakfına ve Güney Afrika'daki ulusal parkları koruma kuruluşuna bağışlanacak. SORAI saatini satın alacak olan 100 kişi, Hublot ile birlikte bu projeye destek vermiş olacak.Ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol, kısa süre önce modaseverlerin tüm koleksiyonlarını bir arada bulabileceği bir online mağaza açtı. Açılışa özel yüzde 20 indirim yapılan www. arzukaprol. com sitesinde; couture'den iş kıyafetlerine, kaftandan ayakkabıya uzanan geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Tasarımcının Arzu Kaprol Business ve füturistik etkilerin öne çıktığı K by Kaprol kaftan koleksiyonu online mağazada tek bir çatı altında satılıyor. Siteden ayrıca gelinlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren Arzyu'dan online randevu alabiliyor.