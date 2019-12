7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

yenidenPera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl başlıklı sergi, tam 180 yıl önce 1839'da, fotoğrafın bulunuşunun ilanından hemen sonra gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin rotasında şekilleniyor. Küratörlüğünü Engin Özendes'in üstlendiği sergide aralarında Ali Borovalı, Murat Germen, Yusuf Sevinçli, Alp Sime ve Serkan Taycan'ın bulunduğu 10 fotoğrafçı, Marsilya'dan Şam'a 30'u aşkın tarihi kenti 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumluyor. Sergi, 1 Mart 2020'ye kadar görülebilir.Zana'art fotoğraf sergisi, bu hafta sonu Lexus Dolmabahçe Showroom'da görülebilir. Yaptıkları farklı mesleklerin yanında fotoğraf sanatına da gönül veren Prof. Dr. Oktay Demirkesen, Prof. Dr. Bülent Alıcı, Ahmet Apdiç ve Şeref Atik'in Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri fotoğrafladıkları sergide, teknolojik gelişmelerle birlikte değişime uğrayan üretim ve tüketim alışkanlıklarının çağlar boyu süren geleneksel meslekler üzerindeki etkileri aktarılıyor.Bu akşam Babylon'a gelenler Murat Beşer ve Murat Abbas'ın seçtiği şarkılarla zaman yolculuğuna çıkacak. Oldies But Goldies partisinde ABBA'dan Michael Jackson'a, Depeche Mode'tan Madonna'ya, Snap'ten Donna Summer'a birçok efsanenin şarkılarıyla dans etmeye hazır olun.Marmara Forum misafirleri, 15 Aralık'a kadar devam edecek Forum Coffee Weeks'te hem kahvenin lezzet dünyasında bir yolculuğa çıkacak hem de birbirinden renkli aktivitelerle eğlenecek. Gripin, Ceza ve Göksel gibi sevilen isimlerin konserler vereceği Forum Coffee Weeks, engelli vatandaşlara yönelik aktiviteleriyle de erişilebilir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Etkinlik kapsamında bugün 16.30'da EKHO, 18.00'de Deniz Sipahi, 19.45'te ise Gripin sahne alacak.2020'YI İtalyan yemekleriyle karşılamak isteyenler için Kanyon'daki İntema Yaşam Mağazası'nda İtalyan Mutfağı-Yılbaşı Özel atölyesi düzenleniyor. 9 Aralık Pazartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte yapımı öğretilecek lezzetler şöyle sıralanıyor: Narlı ve çam fıstıklı roka salatası, keçi peynir panesi ve beyaz balzamik sirke ile; risotto Milanese, taze otlar ile ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik yahnisi, taze fesleğenli polenta keki ile; frambuaz soslu tiramisu.Four Seasons Hotel Sultanahmet, BKM Mutfak'ın sevilen sanatçılarını misafirleriyle buluşturuyor. Bugün Miray Akovalıgil'in tek kişilik gösterisi var. İş Görüşmesine Giden Corporate Elis ve Meditatif Nuran gibi videolarıyla dikkat çeken komedyenin gösterisi oteldeki brunch'ın hemen ardından başlayacak.ABD'li synth-pop grubu Boy Harsher, bugün Salon İKSV sahnesinde konser verecek. Jae Matthews'un tutku, fanteziler ve yalnızlık temaları arasında gidip gelen şarkı sözlerinden oluşan vokalleri ile Augustus Muller'in minimal ve dinamik synthesizer dokunuşları grubu benzerleri arasından kolaylıkla sıyırıyor. Bu etkenler, geçen aylarda yayımlanan yiten hayatlar ve akıl sağlığı temaları ekseninde ilerleyen şarkılardan oluşan ikinci albüm Careful'da daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Konserin başlama saati 22.30.Akbank Sanat Caz Günleri, İstanbul'dan grubunun konseriyle devam ediyor. 10 Aralık Salı günü saat 20.00'de başlayacak konser aynı zamanda grubun yeni albümü Yola Çıktık'ın albüm lansmanı niteliğinde olacak. Bas ve vokalde Asena Akan'ın yer aldığı grupta, Nihal Saruhanlı davul ve perküsyon, Ayca Daştan ise piyano çalıyor.Çubuklu Hayal Kahvesi'nde 13 Aralık Cuma akşamı Rubato konseri gerçekleşecek. Usta müzisyenlerden oluşan ve çok sevilen grup, her konseriyle ses getiriyor. Bu özel performansı kaçırmayın.Devlet Tiyatroları oyuncusu Koray Karaca, tek perdelik Eyvah Nadir oyunuyla İstanbul'da. Pek çok şehirde sahnelenen ve Karaca'nın birbirinden farklı 34 karakteri canlandırdığı oyun hafta sonu Devlet Tiyatroları Zeytinburnu Sahnesi'nde izlenebilir. Oyun, çağdaş bir meddah gösterisi niteliği taşıyor.Haai, Sonar Istanbul'da imza attığı hafızalardan silinmeyen performansından sonra, All Night Long Set'iyle bugün yeniden Zorlu PSM Studio sahnesinde. Haai, dinleyenleri içine çeken stili ile house, techno, afro, acid, disco ve alışılmadık dünyevi sesler konusunda oldukça yetenekli. Performansın başlama saati 23.55.Kapadokya'daki Argos in Cappadocia'nın iki doğal kubbeye sahip salonu Bezirhane, Jehan Barbur konserine ev sahipliği yapacak. Tarihi dokusu ve akustiği ile bilinen 120 kişilik mekandaki konser 14 Aralık'ta gerçekleşecek.Pisa Opera ve Balesi'nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company, 13 Aralık Cuma gecesi CRR Konser Salonu'nda Lady Macbeth'i sergileyecek. Topluluğun kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx'un koreografisini üstlendiği gösteri, Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilhamla kurgulanmış bir eser. Lady Macbeth, Shakespeare'in versiyonunun bittiği yerde başlıyor: Macbeth'ler ölmüştür.Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü; yarın saat 20.00'de, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.Tarsus Amerikan Koleji Sadık Paşa Konağı'nda açılan sergide koleksiyoner Remzi Karabulut'un biriktirdiği topaçlar 10 Aralık'a kadar görülebilir.80'li, 90'lı yılların ve günümüzün popüler şarkılarını kendi tarzıyla yorumlayan Six Pack bugün saat 20.00'de Tamirane Akasya'da olacak.Aralık'ta başlayan hip hop festivali Hiphop is Back bugün Dorock XL'da devam ediyor. Festivale Ceza, Yener Çevik, Anıl Piyancı, Ayben gibi birçok isim katılıyor.Akmerkez'deki Butik Lezzet Günleri hafta sonu da devam ediyor. Festivalde sağlıklı gıda ürünlerinin yanı sıra aksesuar, doğal kozmetik ve temizlik ürünleri de yer alıyor.